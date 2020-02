อร่อยสุดคุ้มกับโปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์สุดพิเศษ “มา 4 ลด 25%” ณ โกจิ คิทเช่น + บาร์ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

ห้องอาหารโกจิ คิทเช่น + บาร์ มอบส่วนลดพิเศษให้คุณเฉลิมฉลองช่วงเวลาแห่งความสุขกับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนสนิทกับ “Four Enjoy More at Goji Kitchen + Bar – มา 4 ลด 25%” สำหรับบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันและมื้อค่ำทุกวันจันทร์ – พฤหัสบดี ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 เมษายน 2563 ห้องอาหารบุฟเฟต์ในบรรยากาศทันสมัย โกจิ คิทเช่น + บาร์ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค บรรจงคัดสรรวัตถุดิบชั้นดี มาปรุงเป็นอาหารนานาชาติ โดยมีครัวแบบเปิดที่มองเห็นทุกขั้น ตอนการปรุงอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ นำเสนอโปรโมชั่น “Four Enjoy More at Goji Kitchen + Bar” เพียงสำรองโต๊ะสำหรับ 4 ท่าน รับส่วน ลดทันที 25% จากราคาปกติ และสำหรับสมาชิกคลับแมริออท (Club Marriott members) รับส่วนลดเพิ่ม จากปกติ 30% เป็น 40% บุฟเฟ่ต์มื้อกลางวัน | 12.00 – 14.30 น. | ราคาลดเหลือ 881 บาทสุทธิต่อท่าน (จากราคาปกติ 1,140 บาทสุทธิ บุฟเฟ่ต์มื้อค่ำ | 18.00 – 22.00 น. | ราคาลดเหลือ 1,363 บาทสุทธิต่อท่าน (จากราคาปกติ 1,764 บาทสุทธิ) มาอิ่มอร่อยยกแก๊งกับโปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์แบบสุดคุ้ม ที่ โกจิ คิทเช่น + บาร์ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค ทุกวันจันทร์ – พฤหัสบดี ตลอดมื้อเที่ยงและมื้อค่ำ ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2563 สำรองที่นั่งหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาโทร. +66 (0) 2 059 5999 อีเมล์ restaurantreservations.bkkqp@marriotthotels.com

