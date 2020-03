ไฮเนเก้น 0.0 จัดกิจกรรม “0.0 Guilt-Free Consumption Trend” แนะนำเทรนด์อาหาร Zero Meat และเครื่องดื่ม Zero Alcohol มาแรงแห่งปี 2020

เครื่องดื่มมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์ ไฮเนเก้น 0.0 แนะนำสองเทรนด์อาหารและเครื่องดื่มมาแรงที่สุดแห่งปี 2020 ที่ทั้งโลกต่างพูดถึงกับ “Zero Meat” และ “Zero Alcohol” ภายใต้กิจกรรม “0.0 Guilt Free Consumption Trend” อาหารและเครื่องดื่มทางเลือกที่ไม่ใช่แค่ตัวเลือกอีกต่อไป แต่จะมาเติมบาลานซ์ให้กับไลฟ์สไตล์สุดแอคทีฟ ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ แคลอรี่ต่ำ และเป็นมิตรกับร่างกาย รับรองว่าจะทำให้คุณรีเฟรชและเปลี่ยนใจมารักอาหารประเภท Plant-Based และเครื่องดื่มมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์ ไฮเนเก้น 0.0 อย่างแน่นอน

นายธีรภัทร พงศ์เมธี ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ไฮเนเก้น กลุ่มบริษัท ทีเอพี กล่าวว่า “หลายคนสงสัยว่า ทำไมเครื่องดื่มมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์อย่าง ไฮเนเก้น 0.0 ถึงมาเชื่อมโยงเข้ากับอาหารประเภท Plant-Based ได้ เพราะเรามองถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่มักมองหาแนวทางในการเติมบาลานซ์ให้กับชีวิต โดยไม่ทิ้งไลฟ์สไตล์ที่เป็นตัวของตัวเอง ด้วยการเริ่มต้นจากสิ่งใกล้ตัวที่สำคัญที่สุด นั่นก็คืออาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงด้านการบริโภคนี้เกิดขึ้นมาแล้วในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยนิยมเป็นหมู่มากในกลุ่มประเทศทางฝั่งสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป และเริ่มขยายวงกว้างมากขึ้นมาจนถึงประเทศไทย ทำให้เทรนด์เครื่องดื่ม Zero Alcohol และเทรนด์อาหาร Zero Meat มาแรงสุด ๆ ในปี 2020 นี้ ซึ่งทั้งสองอย่างจะไม่ใช่เพียงแค่เครื่องดื่มและอาหารทางเลือกอีกต่อไป แต่จะเข้ามาเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น”

เครื่องดื่มมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์ ไฮเนเก้น 0.0 เป็นเครื่องดื่มทางเลือกที่ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของไลฟ์สไตล์นี้ โดยเปิดตัวครั้งแรกในปี 2017 ในประเทศเนเธอร์แลนด์ สเปน และเยอรมนี ตามมาด้วยอังกฤษและฝรั่งเศส ขณะนี้มีวางจำหน่ายในตลาดกว่า 57 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งยุโรป อเมริกาเหนือ ออสเตรเลีย และเอเชีย สำหรับประเทศไทย ได้มีการเปิดตัวเมื่อต้นปี 2019 และมีแพลนจะขยายตลาดในประเทศอื่นต่อไป

กิจกรรม “0.0 Guilt-Free Consumption Trend” จัดขึ้นที่ร้าน Veganerie Concept โดยมี จ๊ะจ๋า-ณปภัสสร ต่อเทียนชัย

ผู้ก่อตั้งร้าน Veganerie วีแกนคาเฟ่แห่งแรกของเมืองไทย มาร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทรนด์ Zero Meat และ Zero Alcohol ก่อนจะสาธิตวิธีการปรุงอาหารทานเล่นแบบง่าย ๆ กับเมนู “พาสต้าสลัด” พร้อมนำมาทานคู่กับเครื่องดื่มที่เป็นเทรนด์มาแรงอย่าง “ไฮเนเก้น 0.0” และอาหารจานหลัก อาทิ พาสต้าเส้นซูกินีแกงเขียวหวาน ส้มตำเห็ดและนักเก็ตเห็ด หรือข้าวหน้า วีแกนเทอริยากิ เป็นต้น ซึ่งเมนูทั้งหลายล้วนเป็นมื้ออาหารที่สอดรับกับเทรนด์ Zero Meat และ Zero Alcohol ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ แคลอรี่น้อย ที่สำคัญเป็นมิตรกับร่างกายและเพิ่มความรีเฟรชให้กับชีวิตได้ในทุก ๆ วัน

“Zero Meat และ Zero Alcohol กำลังกลายเป็นเมนูกระแสหลัก ที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ร้านเฉพาะทางเท่านั้น แต่เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มองหาบาลานซ์ในการใช้ชีวิตมากขึ้นในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ส่วนใหญ่เริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินดื่มเป็นลำดับแรกเนื่องจากเป็นสิ่งใกล้ตัวมากที่สุด เราจึงเริ่มเห็นร้านอาหารทั่วไปหลายๆ แห่ง เริ่มเสิร์ฟอาหารประเภท Plant-Based และเครื่องดื่มมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์ เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งคาดว่าในปี 2020 นี้ จะมีประชากรที่หันมาทานอาหารและเครื่องดื่มทางเลือกประเภทนี้มากกว่าอาหารทางเลือกรูปแบบอื่น ที่ถึงแม้จะไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ แต่ยังคงรสชาติความอร่อยไว้ได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ รับประทานง่าย และที่สำคัญเป็นมิตรกับร่างกาย และสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นปรับมาสู่เทรนด์อาหารและเครื่องดื่มทางเลือก แต่ยังกังวลว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี ขอแนะนำให้เริ่มจากค่อยเป็นค่อยไป ไม่ต้องตัดหรืองดทันที ไม่ต้องเครียด เพียงปรับตามเท่าที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง”

เบเบ้-ธันย์ชนก ฤทธินาคา เซเลบริตี้สายแอคทีฟไลฟ์สไตล์ ตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่เริ่มหันมาทานตามเทรนด์ Zero Meat และ Zero Alcohol แต่ก็ไม่มีปัญหาเมื่อถึงเวลาต้องไปแฮงก์เอาท์กับเพื่อน ยังสามารถกินดื่มได้ตามปกติ ได้แบ่งปันวิธีการเลือกอาหารและเครื่องดื่มไว้ว่า “สำหรับเบเบ้ การดูแลตัวเองไม่ได้จำกัดอยู่ที่การออกกำลังกายเท่านั้น แต่เรื่องอาหารและเครื่องดื่มก็สำคัญไม่แพ้กัน เบเบ้เริ่มหันมาสนใจเทรนด์ Zero Meat และ Zero Alcohol หลังจากที่ไปร่วมเข้าคลาสออกกำลังกายสุดฟิตกับไฮเนเก้น 0.0 และได้ลองดื่มเป็นครั้งแรก ก็รู้สึกชื่นชอบในความสดชื่นที่ได้รับ โดยไม่รู้สึกผิดต่อการออกกำลังกายที่เพิ่งผ่านไป เพราะผลิตจากส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติ มีแคลอรี่น้อย และไม่เติมน้ำตาลเพิ่ม จากนั้นจึงเริ่มศึกษาเรื่องอาหารและเครื่องดื่มทางเลือก Zero Meat และ Zero Alcohol อย่างจริงจัง และเริ่มปรับเปลี่ยนการกินดื่ม โดยเริ่มจากงดเนื้อสัตว์ในบางมื้อ เลือกทานผักและธัญพืชทดแทน ซึ่งทุกวันนี้ เบเบ้ก็เลือกกินดื่มตามโอกาสและตามความเหมาะสมสลับกันไป ไม่ว่าจะเป็นอาหารสุขภาพ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รวมถึงยังคงสามารถสังสรรค์กับแก๊งค์เพื่อน ๆ ตามปกติค่ะ”

“ไม่ว่าใครก็หันมาเฮลตี้ได้ เพราะเดี๋ยวนี้มีทางเลือกมากมาย แถมเข้าถึงได้ง่าย ที่สำคัญเริ่มต้นได้โดย ไม่จำเป็นต้องจำกัดหรือสร้างกรอบให้กับตัวเองว่าจะต้องกินแต่ผัก เลิกทานเนื้อสัตว์ หรืองดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปเลย เพียงแต่เลือกสิ่งที่คิดว่าใช่ที่สุดสำหรับตัวเองก็พอ” เบเบ้กล่าว

คนรุ่นใหม่สามารถเติมบาลานซ์ให้ไลฟ์สไตล์ กับอาหารประเภท Plant-Based และเครื่องดื่มมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์ อย่างไฮเนเก้น 0.0 ทางเลือกใหม่สำหรับการดื่มได้ในทุกที่ทุกเวลา มีวางจำหน่ายในร้านค้าชั้นนำทั่วไป ทั้งในรูปแบบกระป๋องขนาด 330 มิลลิลิตร และแบบขวดขนาด 330 มิลลิลิตร