TIJ ขยายการเปิดรับสมัครผู้นำรุ่นใหม่เข้าร่วม Workshop ด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมมือกับสถาบันเพื่อกฎหมายและนโยบายระดับโลกหรือ IGLP แห่ง Harvard Law School และกำลังเปิดรับสมัครผู้บริหารและผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อเข้าร่วมโครงการเวิร์กช็อปนานาชาติด้านหลักกฎหมายและนโยบาย (TIJ Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy) หลักสูตรเข้มข้นระยะสั้นนี้ เปิดกว้างสำหรับคนหลากหลายกลุ่ม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยไม่จำเป็นต้องเรียนจบกฎหมาย แต่เป็นบุคคลซึ่งมีความเป็นผู้นำและมีศักยภาพที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคม เนื้อหาหลักสูตรมุ่งเน้นเรื่องหลักนิติธรรม การปฏิรูป กระบวนการยุติธรรม และการกำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำ และเท่าทันความเปลี่ยนแปลง มาร่วมผนึกกำลังสร้างสรรค์นโยบาย ผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 8 พฤษภาคม 2563 เพื่อการร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 16-21 สิงหาคม 2563

โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://tijforum.org/ และ สมัครออนไลน์ ที่ https://tijforum.org/register…