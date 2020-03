กูร์เมต์ มาร์เก็ต จัดงาน “เทสต์ ออฟ ออสเตรเลีย” เอาใจนักชิม จัดหนักความอร่อยระดับเวิล์ดคลาส

กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ เอาใจฟู้ดเลิฟเวอร์ตัวจริง กับงาน Taste of Australia (เทสต์ ออฟ ออสเตรเลีย) โดยความร่วมมือระหว่าง กูร์เมต์ มาร์เก็ต, สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย และ สำนักงานพาณิชย์ออสเตรเลีย ที่จะมาเสิร์ฟความอร่อยด้วยอาหาร และสินค้า คุณภาพระดับเวิล์ดคลาส ที่สดและใหม่ส่งตรงจากประเทศออสเตรเลีย พร้อมพบหลากหลายของวัตถุดิบชั้นเลิศที่คัดสรรมาอย่างดีที่สุด นำมาครีเอทเมนูสุดพิเศษโดยเอ็กซ์คลูซีฟเชฟมืออาชีพ ที่เหล่านักชิมไม่ควรพลาด

ชัยรัตน์ เพชรดากูล ผู้บริหาร กูร์เมต์ มาร์เก็ต กล่าวว่า “ประเทศออสเตรเลีย มีความหลากหลายในด้านอาหารและวัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของสภาพอากาศ และภูมิประเทศ ส่งผลให้ผลผลิตที่ได้มีความสดและใหม่ สามารถนำมาปรุงอาหารได้ตลอดทั้งปี ออสเตรเลียจึงได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ดีที่สุดของโลก อาทิ เนื้อวัวสัญชาติออสเตรเลีย การันตีด้วยรางวัลชนะเลิศระดับโลก ตอกย้ำความเป็นที่หนึ่งด้านคุณภาพและความอร่อย รวมถึง อาหารทะเลหลากหลายชนิด ผัก-ผลไม้สด และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป กูร์เมต์ มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ตระดับพรีเมียม ในกลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป จึงได้ร่วมกับ สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย และ สำนักงานพาณิชย์ออสเตรเลีย จัดงาน “Taste of Australia” ที่สุดของงานเทศกาลอาหาร และสินค้าระดับเวิล์ดคลาส ส่งตรงจากประเทศออสเตรเลีย เพื่อเนรมิตให้เป็นสวรรค์ของเหล่านักชิมชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ”

มีทเลิฟเวอร์ ต้องห้ามพลาดกับ Rosedale Ruby เนื้อวัวสันนอก สายพันธุ์ชาโรเล่แองกัส การันตีด้วยการชนะเลิศรางวัล “Best Steak Award” ติดต่อกัน 2 ปี ซ้อน ความพิเศษของเนื้อชนิดนี้ คือได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีตลอด 150 วัน บนพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ จึงให้รสชาติเนื้อนุ่มสัมผัสละมุนลิ้น มีกลิ่นหอมของเนื้อเฉพาะตัว ไม่เหมือนใคร เหมาะสำหรับการรับประทานแบบสเต็ก ที่ให้คุณค่าทางโภชนาการปลอดภัยและมีคุณภาพตามมาตราฐานระดับโลก

นอกจากนี้ยังเอาใจคนรักเนื้อแบบต่อเนื่องกับ เนื้อวากิว ออสเตรเลีย คุณภาพชั้นเลิศ จากฟาร์ม LEWIS ที่มีชื่อเสียงจากแดนจิงโจ้ โดดเด่นด้วยการเป็นผู้นำการผลิต และดูแลเนื้อวากิว ด้วยมะกอกชั้นดีจากประเทศกรีซ เนื้อวัวจึงมีคุณภาพดีเยี่ยม และมีลายแทรกของไขมันที่สวยงามชวนลิ้มลองรสชาติความอร่อย พร้อมด้วยประโยชน์ของโปรตีนและไขมันดีในปริมาณที่สูงกว่าเนื้อวากิวทั่วไปและเพื่อเอาใจเหล่านักชิม ภายในงานยังจัดหนักความอร่อยที่การันตีด้านความปลอดภัยและคุณภาพ พบกับอาหารทะเลท้องถิ่น ชนิดที่ส่งตรงความสดและใหม่จากท้องทะเลประเทศออสเตรเลียอย่าง หอยนางรมซิดนีย์ร๊อค ที่มีรสชาติเข้มข้นอุดมไปด้วยแร่ธาตุสำคัญ ที่คนรัก Oyster ยกให้เป็นที่หนึ่ง

สำหรับสายรักสุขภาพไม่ควรพลาด องุ่นเขียวไร้เมล็ด คอตตอน แคนดี้ ลูกสีเขียวกลมโตเนื้อสัมผัสกรอบมีกลิ่นหอมและรสชาติความหวานแบบธรรมชาติ รวมถึง เห็ดไวท์คัพ ออร์แกนิก เนื้อนวล รูปร่างกลมขนาดใหญ่ ให้คุณค่าทางอาหารด้านโปรตีนทดแทนเนื้อสัตว์ทุกชนิด และยังมี เบบี้ บีทรูท บีทรูทต้มสุก พร้อมรับประทาน

นอกจากนี้ยังมีสินค้ายอดนิยมแบรนด์ชื่อดังจากออสเตรเลียมากมาย อาทิ ฮิวโก้ส์ อัลมอนด์ เคลือบดาร์กช็อกโกแลตและโกโก้, ขนมชิกพีแผ่นทอดกรอบ รสดั้งเดิม, ซาน รีโม พ๊อลซ์ พาสต้า ชิกพี สไปรอลส์ เส้นพาสต้าทำจากถั่วชิกพีทรงเกลียว, ซาน รีโม ซอสพาสต้าโบโลญเนสผสมเห็ด รวมถึง เวจจี้ ดีไลท์ อาหารมังสวิรัติแปรรูป แต่งรสชาติและกลิ่นเลียนแบบเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย ให้เหล่านักช้อปสามารถเลือกซื้อได้แบบจุใจ

พร้อมกันนี้ ภายในงานมีบริการ “เชฟ เซอร์วิส” ที่เคาน์เตอร์ You Hunt We Cook พร้อมบริการ ให้ลูกค้า เพียงเลือกวัตถุดิบมาที่เคาน์เตอร์ You Hunt We Cook จะได้สัมผัสประสบการณ์รสชาติความอร่อยสไตส์ออสซี่ จากเชฟมากประสบการณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟ โดยมีเมนูแนะนำอย่าง สเต๊กเนื้อริบอาย ออร์แกนิกเสิร์ฟคู่กับกะหล่ำดอกขาวบดพร้อมซอสเห็ด และ ปลาเยลโล่เทลคิงฟิชย่าง เสิร์ฟคู่กับเบบี้สปิแนชผัดครีม ซอสเห็ดทรัฟเฟิล ให้สายรักเฮลตี้ได้เลือกชิมกันตามใจชอบ

ขอเชิญชวนฟู้ดเลิฟเวอร์ ร่วมสัมผัสประสบการณ์หลากหลายความอร่อย สุดประทับใจ เสมือนลิ้มลองรสชาติต้นตำรับที่ประเทศออสเตรเลียแบบดีต่อสุขภาพ กับวัตถุดิบคุณภาพเกรดพรีเมียม ตรงจากประเทออสเตรเลีย ตั้งแต่วันนี้ – 1 เมษายน 2563 ที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และพารากอน