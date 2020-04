เดอะมอลล์ กรุ๊ป เดินหน้ายกระดับมาตรการความปลอดภัยครอบคลุมทุกมิติ

เดอะมอลล์ กรุ๊ป เดินหน้ายกระดับมาตรการความปลอดภัยไปอีกขั้น ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรถจักรยาน ยนต์ Delivery ทุกคัน ก่อนบริการส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัย พร้อมมีมาตรการเคร่งครัดให้พนักงาน Delivery ป้องกันตนเอง ด้วยการล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างขณะรอรับสินค้า เพื่อสุขอนามัยที่ดี พร้อมเพิ่มมาตรการเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ครอบคลุมทุกมิติ ตอกย้ำแนวคิด เดอะมอลล์ WE’VE GOT YOUR BACK ดูแล ใส่ใจ ไปด้วยกัน

นางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด

(Miss Voralak Tulaphorn ; Chief Marketing Officer, The Mall Group Co., Ltd.) กล่าวว่า “ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ ทำให้หลายองค์กรใช้มาตรการ “Work From Home” อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวงกว้าง ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต โดยไม่ต้องเดินทางออกจากบ้าน เดอะมอลล์ กรุ๊ป ในฐานะองค์กรเอกชนที่ยังยืนหยัดเคียงข้างประชาชน จึงได้เปิดให้บริการ “M Chat & Shop : แชทมา ช้อปให้ จัดส่งถึงที่” และ บริการสั่งสินค้าทางโทรศัพท์ “Call to Order : โทรมา ช้อปให้” โดยลูกค้าสามารถเลือกรับสินค้าได้ 3 ช่องทาง คือ รับด้วยตนเองผ่าน Drive Thru บริการส่งของถึงรถ, Pick Up บริการนัดรับ ณ จุดนัดรับสินค้า หรือให้เราจัดส่งสินค้าถึงบ้าน โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. และเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้าในสภาวการณ์เช่นนี้ ก่อนที่จะมีการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้า เราจะทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับรถจักรยานยนต์ Delivery ทุกคันที่มารับสินค้าที่ เดอะมอลล์ ทุกสาขา ดิ เอ็มโพเรี่ยม, ดิ เอ็มควอเทียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อคุณภาพฟู้ดเกรด (Food Grade) จากประเทศเยอรมันนี

นอกจาก การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับรถจักรยานยนต์ทุกคันก่อนส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยแล้ว เดอะมอลล์ กรุ๊ป ยังมีมาตรการเคร่งครัดให้พนักงาน Delivery ป้องกันตนเอง ด้วยการล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างขณะรอรับสินค้า เพื่อสุขอนามัยที่ดี พร้อมให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความปลอดภัยและสุขอนามัยเชิงรุกของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ของลูกค้าและพนักงาน ก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง ด้วยครื่อง

ติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ บริเวณประตูทางเข้า – ออก, หน้าลิฟท์ และจุดประชาสัมพันธ์

ลูกค้าและพนักงานทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่

พนักงานทุกคนต้องสวม Face Shield หรือหน้ากากชนิดคลุมทั้งใบหน้าเพื่อป้องกันน้ำและละอองน้ำตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วบริเวณทั้งศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้า หลังปิดให้บริการ

และเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับ ผู้สูงอายุ คนพิการ สตรีมีครรภ์ หรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งนับเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้มากที่สุด ได้มีการ เปิดช่องแคชเชียร์พิเศษ (Priority Lane) เพื่อให้คนกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงบริการได้รวดเร็วและใช้เวลานอกบ้านให้น้อยที่สุด เพื่อลดอัตราความเสี่ยงในการติดเชื้อ

เดอะมอลล์ กรุ๊ป สัญญาว่าจะยังคงไม่หยุดเดินหน้าให้บริการด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดอย่างเต็มสรรพกำลัง และจะอยู่เคียงข้างประเทศไทยและประชาชนคนไทย เพื่อให้เราก้าวข้ามผ่านวิกฤติการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุดในเร็ววัน ดังเจตนารมณ์ เดอะมอลล์ WE’VE GOT YOUR BACK ดูแล ใส่ใจ ไปด้วยกัน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/themallthailand