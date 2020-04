ติดเน็ต 3BB สุดแรง แล้วดูหนัง HBO GO สุดปัง ได้จากหลากหลายอุปกรณ์

หลังจากเปิดให้บริการไปแล้วกับแพ็กเกจ 3BB GIGATainment ที่มาพร้อมกับความบันเทิงยกแพ็กทั้ง HBO GO และ MONOMAX ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าแบบดีเกินคาด แต่สำหรับคนที่ยังลังเลและหาข้อมูลกันอยู่ว่า HBO GO จะสู้กับ On Demand Streaming เจ้าอื่นๆ ได้หรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดการลังเลกันอีกต่อไป วันนี้มาดูกันว่า 3BB GIGATainment + HBO GO มีทีเด็ดและเหนือกว่าจริง อย่างไร?..

ก่อนอื่นต้องขอบอกว่า HBO GO ไม่ได้เป็นเพียง On-Demand Streaming อย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีบริการ Live TV ช่องทีวีคุณภาพที่มีถึง 6 ช่อง ให้เลือกชมกันได้ตามรสนิยมของแต่ละคน ได้แก่ HBO, Cinemax, HBO Family, HBO Signature, HBO Hitz และ Red by HBO สรุปว่าจัดเต็มทั้งแบบ Live stream และ On-Demand

มาดูด้านเนื้อหา ยิ่งไม่ต้องพูดเยอะ เพราะเป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้วว่าเป็นอันดับ 1 ระดับ World Class จริงๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำหนังฮอลลีวูดบล็อกบัสเตอร์ที่มีให้ชมได้ที่นี่ที่เดียว หรือจะเป็นออริจินัล คอนเทนต์ที่ยิ่งใหญ่ อัดแน่นไปด้วยคุณภาพ กล้าทำกล้าแตกต่าง อลังการและทุ่มทุนสร้างทั้งด้านงบประมาณและโปรดักชั่น อย่างเช่นซีรีส์ที่โด่งดังและรู้จักกันทั่วโลก ได้แก่ มหากาพย์ยิ่งใหญ่อย่าง Game of Thrones ที่ยังไม่มีซีรีส์เรื่องไหนมาลบสถิติความนิยมได้ หรือ Westword ที่ตอนนี้เดินทางมาถึงซีซั่น 3 และกำลังเป็นที่ชื่นชอบเช่นเดียวกัน ซีรีส์เรื่องต่างๆเหล่านี้ ลูกค้าสามารถรับชมได้เวลาเดียวกับที่ออกอากาศในสหรัฐอเมริกา เรียกได้ว่าอินข้ามโลกแบบไม่มีข้อจำกัด

ส่วนช่องทางการรับชม ซึ่งหลายคนกังวลว่าจะดูคอนเทนต์ได้เต็มอิ่มเต็มตาหรือไม่ ขอบอกว่า HBO GO ไม่ได้มาเล่นๆ เพราะนอกจากจะขนคอนเทนต์มาแบบหลากหลายแล้ว ยังพร้อมเสิร์ฟความบันเทิงได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่าน devices ที่ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนตัว แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน นอกจากนี้ยังสามารถ Cast จากมือถือขึ้นจอ Smart TV ที่มีฟังก์ชั่น Chromecast Builtin หรือผ่านอุปกรณ์ที่รองรับ Chromecast รวมทั้งผ่าน AppleTV (TVOS 11-13) โดยการใช้ AirPlay ได้อีกด้วย จึงไม่ต้องกังวัลกับช่องทางการรับชม HBO GO อีกต่อไป

เพียงเท่านี้ ก็คงคุ้มค่าที่สุดแล้วที่จะสมัครแพ็กเกจ 3BB GIGATainment เน็ตแรงระดับ 1 Gbps. เพียงควักกระเป๋าจ่ายเพิ่มจากเดิม 39 บาท เท่านั้น ก็ได้รับชมคอนเทนต์จัดเต็มของ HBO GO และ MONOMAX ทันที คงไม่ต้องลังเลอีกแล้วกับความคุ้มค่าแบบนี้ จัดเลยง่ายๆ ผ่านแอพ 3BB Member สอบถามเพิ่มเติม โทร 1530 # 3BBGIGATainment เน็ตบ้านมาตรฐานใหม่พร้อมความบันเทิงระดับเวิลด์คลาส