17 พ.ค. นี้ โฮมโปร พร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ ทุกสาขาทั่วประเทศ

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมเปิดให้บริการทุกสาขาทั่วประเทศเต็มรูปแบบ เราพร้อมบริการเรื่องบ้านที่ได้มาตรฐานตรงทุกความต้องการของลูกค้า รับ New Normal Life เปลี่ยนสภาพแวดล้อมเดิมให้ตอบโจทย์ Lifestyle ใหม่ เรามีสินค้าตอบโจทย์ทุก Segment ทุก Lifestyle อาทิ ลูกค้าที่ต้องทำงานที่บ้าน( Work from Home) ลูกค้าที่ต้องการความบันเทิงที่บ้านมากกว่าจะออกไปข้างนอก (Entertainment Home) กลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่ต้องเรียนออนไลน์ (Learning at Home) และบรรดาคนที่รักสุขภาพ ชอบทำอาหารเอง (Eating at Home) สินค้าจำเป็นในการดูแลบ้าน ซ่อมแซม ปรับปรุง เตรียมความพร้อมการบริหาร Stock สินค้า และความพร้อมของพนักงานในการบริการ และบริการด้าน Home Service ติดตั้งฟรี เปลี่ยนคืนสินค้า ซ่อมสินค้า การันตีด้วยทีมช่างมืออาชีพ เพื่อตอบโจทย์ความเป็น Total Home Solution อย่างแท้จริง

เพิ่มช่องทางให้ลูกค้าของโฮมโปร ยังสามารถใช้บริการ “โฮมโปร ช้อปออนไลน์” ทั้ง 3 ช่องทาง ตลอด 24 ชั่วโมง ได้เช่นเดิม ไม่ว่าจะเป็น บริการช้อปออนไลน์ ทาง www.homepro.co.th , บริการ SHOP 4 YOU ทาง Line @HomePro, Facebook HomePro Thailand หรือ Click & Collect ช้อปออนไลน์ แวะรับสาขาใกล้บ้าน รวมถึงบริการส่งภายในวัน SAMEDAY DELIVERY

เพิ่มความมั่นใจในการเข้ามาใช้บริการ ด้วยมาตรการการดูแลความปลอดภัยสูงสุดให้กับคุณ เรื่องความสะอาดในทุกจุดบริการ ใส่ใจในทุกกระบวนการ และปลอดภัยตามมาตรฐานในทุกขั้นตอน เพราะลูกค้าสำคัญที่สุดสำหรับเรา

มั่นใจ ปลอดภัย ทุกจุด เมื่อมาช้อปที่โฮมโปร ตอบโจทย์ทุกความต้องการเรื่องบ้าน