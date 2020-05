สัมมนาออนไลน์ฟรี!!! “เสริมแกร่งผู้ประกอบการความงาม ฝ่าทางตันโควิด-19” รับตลาดใหม่ยุค New Normal

ในหัวข้อ “Zero-to-Hero อยู่รอดอย่างผู้ชนะ พร้อมเพิ่มยอดขายด้วย E-commerce”

จัดโดย Cosmoprof CBE ASEAN

การแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของโควิด-19 ส่งผลให้หลายธุรกิจพบเจอกับทางตัน และต้องปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ เพื่อให้รับกับความปกติใหม่ (New Normal) ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจที่มูลค่าสูงเป็นลำดับต้นของตลาดอย่าง “ธุรกิจความงาม” ที่ต้องเอาตัวรอดกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ จากแพลตฟอร์มยอดนิยมแบบเก่า ที่ต้องแข่งขันกันแสดงศักยภาพของเครื่องสำอางให้เห็นกันอย่างใกล้ชิด สู่เวทีและกติกาใหม่ที่แม้แต่ความงามก็ต้องเว้นระยะห่างให้กัน ผู้ประกอบการจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร? อีคอมเมิร์ซจะเป็นคำตอบสุดท้ายหรือเปล่า? รูปแบบธุรกิจจะเปลี่ยนไปอย่างไร?

ร่วมหาคำตอบของคำถามเหล่านี้ด้วยกัน ในงานสัมมนาธุรกิจความงามออนไลน์แบบเต็มรูปแบบครั้งแรกบนโปรแกรม Zoom ‘COSMO TALKS The visual series’ จากผู้จัดนิทรรศการความงามระดับโลก “อินฟอร์มา มาร์เก็ต” ผู้จัดงาน ‘Cosmoprof CBE ASEAN 2020’ ในหัวข้อ “How Business Survives during COVID-19 Pandemic with E-Commerce Platform” วันเดียวรู้จบทุกเรื่องธุรกิจความงามออนไลน์ ในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย พูดคุยกับกูรูด้านอีคอมเมิร์ซ “เภสัชกร ดร.ปัณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี” ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ออกานิกซ์ คอสเม่ จำกัด และบริษัท บาลานซ์ แบรนด์ และที่ปรึกษา International Council of Small Business Thailand (ICSB) พบกับมุมมองด้านธุรกิจความงาม New Normal ในหลากหลายหัวข้อ อาทิ การรับมือกับวิกฤตโควิด-19, แนวทางการทำธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงหลังวิกฤต, ทิศทางและวิธีการทำการตลาดบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ

