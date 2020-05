3BB GIGATainment จัดเต็มหนังใหม่และซีรีส์มาแรงเดือน มิ.ย. ผ่าน HBO GO และ MONOMAX

ลูกค้า 3BB ที่ใช้แพ็กเกจ GIGATainment แฮปปี้กันสุดๆเมื่อ 3BB ปรับความเร็วอัปโหลดแรงเพิ่มขึ้นเป็น 200 Mbps แต่จ่ายเท่าเดิม แถมให้ลูกค้าใหม่ชมคอนเทนต์ดีๆจาก HBO GO และ MONOMAX ได้ฟรีอีก 1 เดือน เน็ตก็แรง คอนเทนต์ก็เด็ดแบบนี้ 3BB จัดให้เฉพาะลูกค้าคนพิเศษเท่านั้น สำหรับเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ จะมีหนังและซีรีส์เด่นๆเรื่องไหนพร้อมลงจอให้ชมกันบ้าง มาดูกันเลย

เริ่มจาก HBO GO ที่ขนหนังดังระดับฮอลลีวูดมาเปิดความบันเทิงแบบเน้นๆคับจอ โดยเฉพาะหนังภาคต่อที่น่าดูหลายเรื่องด้วยกัน เช่น Godzilla 2 King of the Monsters การต่อสู้กันของบรรดาไคจูฝ่ายมนุษย์กับตัวร้าย Rogue One : A Star Wars Story อภิมหาสงครามแห่งดวงดาวที่ได้รับเสียงวิจารณ์ว่าสนุกเกินคาด FAST & FURIOUS : HOBBS & SHAW หนังภาคแยกที่จับเอา 2 ตัวเด่นใน FAST & FURIOUS มาต่อยอด บอกเลยว่าความมันส์สนั่นจอครั้งนี้ HOBBS กับ SHAW ไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆ รวมถึงหนังแอนิเมชั่นน่ารักของเหล่าสัตว์เลี้ยง THE SECRET LIFE OF PETS 2 เดือนมิถุนายนนี้ คอหนังทุกแนวเตรียมมันส์กันต่อกับสุดยอดหนังดีที่คัดมาให้เลือกรับชมกันถึงบ้านแบบ Non Stop ANNABELLE COMES HOME: ตุ๊กตาผีกลับบ้าน (เสาร์ที่ 6 มิ.ย. เวลา 20.00 น.)

กระตุกความหลอนกันยิ่งขึ้น เมื่อตุ๊กตาแอนนาเบลที่ถูกสะกดวิญญาณและขังไว้ในตู้กระจกห้องใต้ดินของครอบครัววอร์เรน ถูกปลดปล่อยออกมาพร้อมเหล่าปีศาจร้ายโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ บรรดาผีหลากหลายที่หลุดออกมาหลอกหลอนในบรรยากาศมืดๆชวนขนลุก ความสะพรึงจึงทวีขึ้นกว่าเดิม RAMBO: LAST BLOOD แรมโบ้ 5 นักรบคนสุดท้าย (เสาร์ที่ 13 มิ.ย. เวลา 20.00 น.)

รับชมความมันส์ที่มาปิดฉากภาคสุดท้ายของ “แรมโบ้” นักรบเดนตาย ด้วยภารกิจโค่นทรชนที่เดือด โหด ระห่ำ ของซิลเวสเตอร์ สตอลโลน ที่กลับมาสวมบทเป็น จอห์น แรมโบ้ อีกครั้งหลังจากทิ้งห่างไปถึง 11 ปี จาก Rambo 4 คราวนี้เขาได้กลับไปยังบ้านเกิดแสนสงบเพื่อหวังใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดา แต่ความสงบก็ถูกทำลายโดยแก๊งค้ายาชาวเม็กซิกันเป็นผู้จุดชนวน เมื่อไฟสงครามถูกจุด แรมโบ้จึงต้องใช้ทักษะเก่าของนักรบเดนตายในการปิดฉากมัน GEMINI MAN เจมิไน แมน โคลนนิ่งมาฆ่า (เสาร์ที่ 20 มิ.ย. เวลา 20.00 น.)

จะเป็นอย่างไรหากต้องถูกไล่ล่าโดยโคลนนิ่งของตัวเอง ซึ่งมาเหนือกว่าทุกอย่างทั้งทักษะ ความไว และความหนุ่ม แถมความคิดที่เท่าทันและสามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวได้ทุกครั้ง พบกับ Will Smith ในบท

เฮนรี่ ทหารมือฉกาจของหน่วยงานลับสหรัฐที่ถูกร่างโคลนนิ่งตามฆ่าด้วยเหตุผลบางอย่าง John Wick Chapter 3: Parabellum จอห์นวิค แรงกว่านรก 3 (เสาร์ที่ 27 มิ.ย. เวลา 21.00 น.)

ต้นเหตุมาจากหมาของเขาโดนฆ่าตาย ตามมาด้วยการล้างแค้นแบบบ้าดีเดือด พบการกลับมาของคีนู รีฟส์ กับบทนักฆ่าสุดฉกาจที่ถูกตามล่าจากทุกทางด้วยค่าหัวมหาศาลถึง 14 ล้านเหรียญ หนังขายแอ๊กชั่นจัดเต็มเช่นเคย แน่นอนว่าผู้ชมจะได้เห็นฉากบู๊แอ๊กชั่นสุดดิบในหลากหลายโลเกชั่นตามด้วยความอึดของโจนาธานที่ไม่ว่าจะโดนเล่นงานสะบักสะบอมแค่ไหน ก็ยังมีแรงสู้ได้ไม่หยุด

มาต่อกันที่ MONOMAX ที่ยังคงจัดทัพซีรีส์จีน-เกาหลี โดนใจมาฉายต่อเนื่องหลายเรื่องด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น Goodbye My Princess ตงกง ตำนานรัก ตำหนักบูรพา ที่คอซีรีส์จีนตัวจริงคงไม่มีใครไม่รู้จัก เพราะจัดเป็นซีรีส์จีนที่ดังสุดของปี 2019 The Legend of White Snake ตำนานรักนางพญางูขาว Zhao Yao เจาเหยา ลิขิตรักนางพญามาร และเรื่องอื่นๆที่กระแสยังแรงไม่หยุด โปรแกรมเดือนหน้า MONOMAX ไม่ทำให้ผิดหวังเช่นเคย ส่งทั้งหนังและซีรีส์เรื่องใหม่มาเติมความสนุกแบบเข้มถึงใจ Still Missing: พราก (อาทิตย์ที่ 31 พ.ค.)

ภาพยนตร์ไทยดราม่า-ระทึกขวัญ ที่ได้ป๊อก-ปิยธิดา มารับบทแม่ผู้ทุ่มเททำทุกอย่างเพื่อตามหาตัวลูกสาวซึ่งเป็นดั่งแก้วตาดวงใจแต่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย เธอจึงจ้างนักสืบเอกชนให้ช่วยตามหา จนทำให้ทั้งคู่เข้าไปพัวพันกับความลับสุดอันตราย La La Land นครดารา (พฤหัสบดีที่ 4 มิ.ย.)

ภาพยนตร์เพลงที่จะทำให้จังหวะของเพลงก้องกังวานเข้าไปในหัวใจของทุกคน เรื่องราวของหนุ่มนักเปียโนแจ๊สที่ได้มีโอกาสพบรักนักแสดงสาวดาวรุ่ง แต่แล้วทั้งคู่กลับพบว่าการตั้งใจในการทำงานเพื่อไล่ตามความฝันของแต่ละฝ่าย ดูจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ความสัมพันธ์เริ่มระหองระแหง ซึ่งต่างฝ่ายต่างต้องประคับประคองความรักของทั้งคู่เพื่อให้ผ่านพ้นอุปสรรคให้จงได้ Guardian Angel (aka The Protector) ทีมสืบผู้พิทักษ์ (ศุกร์ที่ 5 มิ.ย.)

ซีรีส์จีนแนวดราม่า-แอ๊กชั่น เรื่องราวของเจ้าหน้าที่ทีมงานตรวจสอบของบริษัทประกันภัย ที่ร่วมมือกับอดีตตำรวจนอกราชการสองคนเพื่อสืบคดีโกงเงินประกัน ภารกิจของพวกเขาคือการค้นหาความจริงและคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้คน Original Sin คู่ระห่ำย่ำนรก (ศุกร์ที่ 19 มิ.ย.)

ซีรีส์จีน ดราม่า-แอ๊กชั่น ของอดีตทนายที่ผันตัวมาดูแลผับแห่งหนึ่ง จนกระทั่งเกิดเหตุหญิงสาวในร้านถูกฆ่า เขาจำต้องสืบหาคนร้าย ขณะเดียวกันก็มีเหยื่อโดนฆ่าในลักษณะเดียวกัน ตำรวจที่รับผิดชอบคดีต่างต้องสืบหาคนร้ายตัวจริงให้ได้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก

