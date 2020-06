“เอ็นเจ” เสิร์ฟน้ำผลไม้ธรรมชาติแท้ 100% เปิดตัวแบรนด์ลุยตลาด

วางคอนเซปต์ มีน้ำ มีเนื้อ ภายใต้สโลแกน “สดใส จริงใจ ให้มากกว่า”

พร้อมดึงสองหนุ่มด้ายแดงเป็นพรีเซ็นเตอร์ หวังสร้างเซอร์ไพรส์เอาใจผู้บริโภค

ลุยชิงส่วนแบ่งมูลค่า 1.1 หมื่นล้านบาท

“เอ็นเจ” แบรนด์น้ำผลไม้น้องใหม่ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ลุยเปิดตัวน้ำผลไม้พรีเมียม 100% ชูจุดเด่นความแปลกใหม่ของน้ำผลไม้ 100% ผสมเนื้อผลไม้เต็มลูก ด้วยสโลแกน “สดใส จริงใจ ให้มากกว่า” ในราคาที่คุ้มค่า สร้างคาแรคเตอร์จุดแข็งฉีกจากแบรนด์อื่นในตลาดพรีเมียม ย้ำวัตถุดิบที่มีคุณภาพในการผลิต และใช้กระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน จากโรงงานตัวเอง ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้น้ำผลไม้ที่ดีที่สุดสู่มือผู้บริโภค พร้อมดึง น้องเก้า นพเก้า เดชาพัฒนคุณ และน้องเอิร์ธ กัษมนณัฏฐ์ นามวิโรจน์ จากซีรีย์ดังเรื่องด้ายแดง “Until We Meet Again the Series” ร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์ มั่นใจสามารถชิงส่วนแบ่งตลาดน้ำผลไม้มูลค่า 1.1 หมื่นล้านบาทได้แน่ พร้อมวางแพลนเตรียมเปิดตัวโรงงาน และลุยเสริม OEM กลุ่มประเทศ CLMV ใน 3-5 ปี เพื่อรองรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจบสถานการณ์โรคระบาด นายปรัชญาทวี สุดยินดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นเจ รัฐนนท์ อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายน้ำผลไม้แบรนด์ เอ็นเจ หรือ NJ เปิดเผยว่า “เอ็นเจ” มีจุดเริ่มต้นในปี 2015 จากการรับสินค้าเข้ามาจำหน่าย ก่อนเริ่มทำการคิดค้นสูตร และผลิตน้ำผลไม้ของตัวเองในที่สุด จึงถือว่าเราเป็นผู้เล่นน้องใหม่ในตลาดน้ำผลไม้ ที่มีมูลค่ากว่า 1.1 หมื่นล้านบาท แน่นอนเราทราบดีว่าในตลาดนี้มีคู่แข่งน้อยใหญ่อยู่มากมาย “เอ็นเจ” จึงได้สร้างจุดแข็งที่เด่นชัดขึ้นมา โดยหลังจากมีสูตรเป็นของตัวเองแล้ว เราได้เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์จากรูปแบบขวดเหลี่ยมเป็นรูปแบบขวดกลมในปีต่อมา การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ยังเป็นการกำหนดจุดยืนชัดเจนของเอ็นเจ ในการเข้าสู่ตลาดกลุ่ม Premium Market แบบเต็มตัว ซึ่งจุดแข็งที่ว่าคือการเป็นน้ำผลไม้พรีเมียม 100% ที่มีเนื้อผลไม้มากกว่า พร้อมจำหน่ายในราคาที่คุ้มค่ากว่าแบรนด์พรีเมียมอื่นๆ

ตลาดน้ำผลไม้กลุ่มบน หรือ Premium Market มีสัดส่วนอยู่ประมาณ 36% ของตลาดทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าเกือบ 4 พันล้านบาท ซึ่งความพิเศษของตลาดกลุ่มนี้ คือผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำผลไม้แท้ 100% เจาะกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ แบรนด์ส่วนใหญ่ในตลาดจึงเจาะจงไปที่น้ำผลไม้ราคาสูง ไม่มีส่วนผสมของเนื้อผลไม้ หรือแบรนด์อื่นที่เน้นส่วนผสมของเนื้อผลไม้ จะมีสัดส่วนน้ำผลไม้ 40-49% จึงจัดอยู่ในกลุ่มตลาดกลาง หรือ Medium Market แต่ “เอ็นเจ” จะโฟกัสทั้งสองจุด คือ การเป็นน้ำผลไม้แท้ 100% ที่เน้นส่วนผสมของเนื้อผลไม้ด้วย พร้อมใช้กระบวนการผลิตเฉพาะ ที่สามารถควบคุมราคาของผลิตภัณฑ์ได้ถูกกว่าแบรนด์อื่นๆ จนทำให้แบรนด์มีความพร้อมบุกตลาดกลุ่มบนเต็มตัว ในปีนี้

การบุกเข้าสู่ตลาดน้ำผลไม้ของ “เอ็นเจ” จะจำหน่ายผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรด อย่าง 7-11 ทุกสาขา ทั่วประเทศ ในรูปแบบผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้แท้ 100% พร้อมเนื้อผลไม้เต็มคำ ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพในการผลิต และใช้กระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต ได้การรับรองคุณภาพระบบ GMP, HACCP, ISO9001, HALAN เพื่อให้ได้น้ำผลไม้ที่ดีที่สุดสู่มือผู้บริโภค ซึ่งประเดิมด้วยน้ำผลไม้แท้ผสมสารสกัดจากหญ้าหวาน 2 รสชาติยอดนิยมของแบรนด์ อย่าง “น้ำสตรอเบอร์รีสดพร้อมลูกสตรอเบอร์รี” และ “น้ำส้มคั้นพร้อมเกล็ดส้ม” มีคุณประโยชน์สูง อุดมด้วยวิตามินซีและเส้นใยอาหารช่วยในเรื่องการขับถ่าย บำรุงสายตา และเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง พร้อมช่วยชะลอการเกิดริ้วรอย และช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งดูอ่อนกว่าวัย นายปรัชญาทวี ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า ในปีที่ผ่านมา มูลค่าการเติบโตของตลาดน้ำผลไม้ในไทยมีการชะลอตัวลงเล็กน้อย โดยในกลุ่มตลาด Premium Market มีมูลค่าติดลบ 6% สาเหตุหลักคือ เทรนด์ด้านสุขภาพ ที่ทำให้ตลาดเครื่องดื่มกลุ่มอื่นพากันลดปริมาณน้ำตาล เพื่อชูให้ผลิตภัณฑ์ติดเทรนด์ดังกล่าว ทำให้กลุ่มคนรักสุขภาพที่เป็นลูกค้าหลักของน้ำผลไม้ หันไปให้ความสนใจกับเครื่องดื่มอื่นมากขึ้น จนทำให้ตลาดน้ำผลไม้มีมูลค่าลดลง อย่างไรก็ตาม แม้จะมีคู่แข่งทางอ้อมเข้ามาดึงส่วนแบ่งทางการตลาดไปบ้าง แต่ เอ็นเจ ยังมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์สามารถสู้กับคู่แข่งทางตรงแบรนด์อื่นๆ ได้ เนื่องจากเหตุผลหลักคือความแปลกใหม่ของ น้ำผลไม้สด 100% พร้อมเนื้อผลไม้เต็มคำ ที่เป็นความพิเศษอย่างที่แบรนด์อื่นไม่มีนั่นเอง

ด้านสถานการณ์โรค โควิด-19 ที่ทำให้ภาวะเศรษฐกิจโลกมีความผันผวนในปัจจุบัน นายปรัชญาทวี ให้ความเห็นว่า ผลกระทบเรื่องโควิด-19 เป็นสิ่งที่ค่อนข้างหนักและย่ำแย่ในแบบที่ทุกคนต้องเจอ เรารู้ดีกว่าการเปิดตัวแบรนด์อย่างเป็นทางการในสถานการณ์นี้ ต้องแลกกับความเสี่ยงที่สูงมาก อย่างไรก็ตาม ในช่วงแรกเรายังไม่ได้หวังผลถึงยอดขายหรือกำไรที่มากมาย แต่แบรนด์จะเน้นสร้างความรู้จักและเข้าหาผู้บริโภคมากกว่า โดยในสถานการณ์นี้ เอ็นเจ ได้ร่วมกับ Khaosan Entertainment นำน้ำผลไม้สด 100% และอาหาร มอบให้กับผู้ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือสังคม ทั้งกลุ่มแพทย์ พยาบาล ตำรวจ อาสาสมัคร และผู้ที่ได้รับผลกระทบอยู่แล้ว โดยได้นำไปมอบที่โรงพยาบาลและชุมชนต่างๆ ในหลายพื้นที่ มากกว่า 10,000 ขวดแล้ว ซึ่งสถานการณ์นี้ถือเป็นประสบการณ์ที่แบรนด์น้องใหม่อย่างเอ็นเจพบเจอ และเราอยากให้ผู้คนจดจำเราในฐานะ น้ำผลไม้น้องใหม่ที่ช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มที่ ตามสโลแกน “สดใส จริงใจ ให้มากกว่า”

นอกจากนี้ “เอ็นเจ” ยังได้เดินหน้าสร้างเซอร์ไพรส์เปิดตัวแบรนด์ยุคดิจิทัล ด้วยการดึงสองพรีเซ็นเตอร์ “น้องเก้า นพเก้า เดชาพัฒนคุณ” และ “น้องเอิร์ธ กัษมนณัฏฐ์ นามวิโรจน์” นักแสดงจากซีรีย์ดังเรื่อง ด้ายแดง “Until We Meet Again the Series” มา LIVE ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เพื่อเดินบทบาทของน้ำผลไม้ยุคใหม่ สื่อตัวตนชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย โดยใช้อิมเมจความสดใสและจริงใจของสองพรีเซ็นเตอร์ มาสร้างเป็นประสบการณ์รูปแบบใหม่ให้กับผู้บริโภค สอดคล้องกับคาแรกเตอร์ของแบรนด์ ในฐานะน้ำผลไม้รสชาติอร่อยให้ความสดใส และมีความจริงใจให้ผู้บริโภคได้เนื้อผลไม้มากกว่าที่เคย ที่สำคัญ พรีเซ็นเตอร์ทั้งสองยังเป็นนักแสดงน้องใหม่เป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มวัยรุ่น พร้อมช่วยสร้างการรับรู้ของแบรนด์ และกระจายภาพลักษณ์ชัดเจนให้เกิดกับผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ หลังจากสถานการณ์โรค โควิด-19 สิ้นสุดลง “เอ็นเจ” จะเริ่มเดินหน้าขยายการผลิตแบบเต็มกำลังที่ 120,000 ต่อวัน เพื่อให้เพียงพอต่อการจำหน่ายหลังเศรษฐกิจเริ่มฟื้นฟู รวมถึงให้เพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง และในอนาคต 3-5 ปี เอ็นเจ จะมีแผนสร้างโรงงานใหม่เพิ่มอีก 1 โรงงาน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจไปในกลุ่มเครื่องดื่มชนิดอื่นอีก 2-3 ไลน์การผลิต รวมถึงรองรับกลยุทธ์การรับผลิตน้ำผลไม้แบบ OEM โดยเฉพาะการจ้างผลิตในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา, สปป.ลาว, เมียนมาร์ และเวียดนาม) โดยจะมีการเลือกแผนงานใหญ่ระหว่าง การสร้างโรงงานใหม่ในประเทศ หรือไปลงทุนในต่างประเทศเพื่อลดข้อจำกัดเรื่องการค้าระหว่างประเทศลง ทางใดทางหนึ่ง นายปรัชญาทวี กล่าวทิ้งทาย

สำหรับคนรักสุขภาพที่ต้องการสัมผัสความแปลกใหม่ ของ “เอ็นเจ” น้ำผลไม้แท้ 100% มีส่วนผสมของเนื้อผลไม้เต็มคำ สามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ ที่ 7-11 (Seven-Eleven) ทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ facebook.com/njjuicethailand หรือ www.njjuicethailand.com หรือโทร 02-157-2993