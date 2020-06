คิง เพาเวอร์อัดแคมเปญแรงขอบคุณ SAVE&SAFE ลด65% เชื่อมทุกช่องทางขาย“ออฟไลน์-ออนไลน์”ร่วมฟื้นเศรษฐกิจไทย

“คิง เพาเวอร์” ลุยแคมเปญ “THANK YOU FOR STAYING SAVE AND SAFE” ลดสุด ๆ มากถึง 65 % คืนกำไรลูกค้าทันควันผ่านออฟไลน์ขายผ่านหน้าร้านและออนไลน์ทางเว็บไซต์กับแอพลิเคชั่น หลังรัฐบาลเปิดล็อกดาวน์ห้างและร้านอาหาร เข้ามาช้อปแคมเปญใหม่ล่าสุดได้จนถึง 30 มิ.ย.นี้ นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลได้คลายล็อกดาวน์ธุรกิจห้างสรรพสินค้าและร้านอาหารเปิดให้บริการได้อีกครั้ง ภายใต้มาตรการควบคุมโรคระบาด เพื่อให้สังคมและเศรษฐกิจโดยภาพรวมสามารถเดินหน้าต่อ เช่นเดียวกันกับกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เป็นผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกและสินค้าปลอดอากร ชั้นนำระดับโลก และผู้นำธุรกิจรีเทลเพื่อการท่องเที่ยวชั้นนำของเมืองไทย(Travel Retail) ได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งแบบครบวงจรทั้งการขายออฟไลน์ผ่านหน้าร้าน พร้อมทำเชิงรุกต่อเนื่องทางออนไลน์จากกลยุทธ์ King Power Team Power ผ่าน www.kingpower.com และแอปพลิเคชั่น KINGPOWER ภายใต้แนวคิด ‘ขอบคุณ’ คนไทยที่ทำให้ทุกธุรกิจกลับมาเดินหน้าได้อีกครั้ง ล่าสุดได้ออกแคมเปญ THANK YOU FOR STAYING SAVE AND SAFE ระหว่างวันนี้ – 30 มิถุนายน นี้ ที่ลูกค้ามั่นใจได้ถึงความ SAVE และ SAFE ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์

สำหรับแคมเปญ THANK YOU FOR STAYING SAVE AND SAFE นั้นจะขอบคุณลูกค้าที่อยู่บ้านและไว้วางใจ ช้อปออนไลน์กับ คิง เพาเวอร์ ด้วยส่วนลดสูงสุด 65% ทั้งเว็บไซต์กับสินค้ามากกว่า 10,000 รายการ เมื่อช้อปครบครั้งแรก 6,000 บาท (สุทธิ) รับส่วนลดทันที 1,000 บาท แล้วนำไว้ใช้แลกซื้อสินค้าที่ร่วมรายการในครั้งถัดไปเมื่อช้อปครบ 3,000 บาท สิทธิ์นี้รับได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 9 มิถุนายน นี้

และในแต่ละสัปดาห์ยังมีโปรโมชั่นจากแบรนด์ดังทุกวันพุธ เริ่มวันพุธแรก 10 มิถุนายน นี้ ตลอดเดือนมิถุนายน โดยสินค้าแบรนด์ดังลดราคาสูงสุด 65% และลดเพิ่มอีก 10% สำหรับสินค้าชิ้นที่ 2 พร้อมรับสิทธิการเป็นสมาชิก คิง เพาเวอร์ ทันที เมื่อช้อปตามลำดับตั้งแต่ 1,000 / 6,000 และ 60,000 บาท

แคมเปญดังกล่าวทำต่อเนื่องจากการขับเคลื่อนธุรกิจในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ภายใต้กลยุทธ์ ‘KING POWER TEAM POWER’ ที่ทำให้พนักงานทุกส่วนเป็น ‘นักขาย’ สินค้าออนไลน์มืออาชีพ ทำให้กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ สามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้ในทุกมิติ เกิดประโยชน์กับทั้งพันธมิตรทางการค้าที่สามารถขายสินค้าได้ พนักงานมีรายได้เสริมหล่อเลี้ยงครอบครัว และลูกค้าสามารถซื้อสินค้าคุณภาพเมื่ออยู่บ้านอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถขยายฐานลูกค้าออนไลน์ของ คิง เพาเวอร์ ให้เติบโตและเป็นที่รู้จักมากขึ้นหลายเท่า ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด สำหรับการขอบคุณครั้งนี้ทำผ่านช่องทางออฟไลน์ ให้บริการทางหน้าร้านเน้นสร้างความ ‘มั่นใจ’ เรื่องความสะอาด เน้นย้ำสุขอนามัย เปลี่ยน เพิ่ม อุปกรณ์ การบริหารจัดการพื้นที่ ซึ่งลูกค้าสามารถสัมผัสได้ถึงความแตกต่าง และสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งอย่างมั่นใจ สะดวกสบายเสมือนอยู่บ้าน รวมถึงการ ‘ขอบคุณ’ ผ่านสิทธิประโยชน์จากการช้อปปิ้งที่เชื่อมโยงระบบออฟไลน์ ที่หน้าร้านคิง เพาเวอร์ รางน้ำ และออนไลน์เข้าด้วยกัน คือ ลูกค้าคนไทยสามารถเลือกชมและซื้อสินค้า Home Delivery พร้อมส่วนลด On Top 5% และจัดส่งถึงบ้านภายใน 7 วัน รวมถึงเซอร์ไพรส์สุดพิเศษให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้า ลักซ์ชัวรี แบรนด์ ราคาดิวตี้ฟรี ส่งให้ถึงบ้านฟรี พร้อมส่วนลดสูงสุด 20% โดยไม่ต้องมีเที่ยวบิน

คิง เพาเวอร์ยังพร้อมเอาใจลูกค้าคนไทยด้วยโปรโมชั่นรับเกินคุ้ม เมื่อมียอดจองหรือช้อป 20,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ/ใบเสร็จ รับส่วนลด On Top 10% พร้อมผ่อนสบายสูงสุด 10 เดือน พิเศษ ! สมาชิก คิง เพาเวอร์ รับคูปองส่วนลด 2,000 บาท (สำหรับช้อป 4,000 บาท/ใบเสร็จ ไม่สามารถใช้กับแผนกน้ำหอมและเครื่องสำอาง) พร้อมเอาใจสายกินด้วยโปรโมชั่นช้อปอิ่มฟรีสูงสุด 300 บาท/ใบเสร็จรับเงิน เมื่อช้อปตามเงื่อนไข ที่ศูนย์อาหารสตรีทฟู้ดส์ Thai Taste Hub ชั้น 3 คิง เพาเวอร์ รางน้ำ

เรื่องโดย…เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน #gurutourza ,www.facebook.com/penroongyaisamsaen