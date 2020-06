โตโยต้า เปิดตัวรถยอดนิยมระดับโลกฝีมือคนไทย ไฮลักซ์ รีโว่ ใหม่ และ ฟอร์จูนเนอร์ ใหม่

มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย ดร.จุฬชาติ จงอยู่สุข หัวหน้าวิศวกรระดับภูมิภาค บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เปิดตัวรถกระบะคุณภาพระดับโลก โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ ใหม่ และรถอเนกประสงค์สุดหรู โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ ใหม่ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เริ่มต้นโครงการ IMV ซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “Innovative International Multi-purpose Vehicle” เมื่อปี พ.ศ.2547 โดยเป็นการย้ายฐานการผลิตรถกระบะและรถอเนกประสงค์จากประเทศญี่ปุ่นมายังประเทศไทย เพื่อทำการผลิตและจำหน่ายทั้งภายในประเทศ และส่งออกจำหน่ายในทุกภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าในระยะเวลาอันรวดเร็ว ด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงาม ห้องโดยสารกว้างขวาง สมรรถนะเครื่องยนต์อันทรงพลัง ประหยัดน้ำมัน เป็นเยี่ยม ให้ความมั่นใจในทุกสภาพการใช้งาน ทนทาน อัตราการดูแลรักษาต่ำ และรองรับทุกรูปแบบการใช้งานตั้งแต่ กระบะบรรทุกมาตรฐาน – สมาร์ทแค็บ – ดับเบิ้ลแค็บ รวมไปถึงรถอเนกประสงค์อย่างโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ ส่งผลให้รถทั้ง 2 รุ่นดังกล่าวเป็นรถยอดนิยมของคนไทย โดยมีลูกค้าครอบครองเป็นเจ้าของแล้ว รวมทั้งสิ้นกว่า 2.6 ล้านคัน* (*ข้อมูลยอดขายสะสมของโครงการ IMV ตั้งแต่ปี 2547 – พฤษภาคม 2563)

มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า “ก่อนอื่นเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย และขอส่งกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังอยู่ในช่วงระหว่างรับการรักษาโรคนี้ ด้วยเหตุนี้เราจึงดำเนินโครงการ “โตโยต้าเคียงคู่ไทย สู้ภัยโควิด-19” (Toyota Stay with You) โดยผนึกกำลังร่วมกับกลุ่มผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ และกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนโตโยต้าในการสนับสนุนรถยนต์โตโยต้าจำนวนทั้งสิ้น 280 คัน เพื่อช่วยส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยและอุ่นใจในทุกเส้นทาง นอกจากนี้เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รู้ว่ารถกระบะไฮลักซ์ รีโว่ของเราได้มีส่วนในการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยในสถานการณ์ที่ลำบากเช่นนี้

จากการที่พวกเราต้องเผชิญกับสถานการณ์นี้ ในขณะที่โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย มีแผนประกาศเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่เป็นครั้งแรกของโลก ทำให้ตัวผมเองคิดถึงวิธีการที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ของเราออกสู่สาธารณชน และด้วยการที่ผมได้สังเกตเห็นความแข็งแกร่งของประเทศไทยและประชาชนชาวไทย ทำให้ผมนึกถึงคำว่า“THE UNBEATABLE” ในภาษาอังกฤษขึ้นมา ผมมั่นใจว่าประเทศไทยและคนไทยจะสามารถเอาชนะสถานการณ์นี้ไปได้โดยปราศจากความย่อท้อ แม้ว่าจะต้องพบกับอุปสรรคที่ยากลำบากใดๆ ก็ตาม ผมจึงนำคุณลักษณะของ“THE UNBEATABLE” ของคนไทยมาใช้กับการแนะนำรถโตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ใหม่ และรถโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ใหม่ ในการเปิดตัวทั่วโลก

สำหรับโตโยต้า ไฮลักซ์ และโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าในประเทศไทย และส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลก ภายใต้โครงการ IMV ซึ่งมียอดขายสะสมกว่า 2.6 ล้านคัน โดยในปี 2562 โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ และโตโยต้าฟอร์จูนเนอร์ ยังคงมียอดขายเป็นอันดับ 1 ครองส่วนแบ่งการตลาดรถกระบะ Pure Pick-up 38.3% และส่วนแบ่งการตลาดรถ PPV 43.4% ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ที่เชื่อมั่นในด้านคุณภาพการผลิตและศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยแต่งตั้ง ดร.จุฬชาติ จงอยู่สุข หัวหน้าวิศวกรระดับภูมิภาค บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นผู้ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ ใหม่ และโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ ใหม่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นรถยนต์ที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยคนไทย อีกทั้งยังประกอบขึ้นด้วยฝีมือคนไทย และส่งออกไปยังทั่วโลกโดยคนไทย

นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวเสริมว่า “การเปิดตัวรถใหม่ในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ของโตโยต้า The New Era of Experience พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ Lifestyle ของทุกท่านด้วย Digital Platform ที่ผ่านความร่วมมือระหว่างพันธมิตรของโตโยต้า เพื่อส่งมอบประสบการณ์การซื้อรูปแบบใหม่ New Buying Experience และประสบการณ์การใช้งานรูปแบบใหม่ New Usage Experience ให้แก่ลูกค้าผ่านแอปพลิเคชัน T-Connect by Toyota ให้คุณอุ่นใจปลอดภัยไร้กังวลในทุกสถานการณ์ ให้การดูแลรถยนต์เป็นเรื่องง่าย และเชื่อมต่อความสุขทุกเส้นทาง นอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆ ที่เตรียมพร้อมไว้ เช่น แพ็คเกจประกันภัยชั้นหนึ่ง Convini-insure คุ้มครองนาน 3 ปี ที่สามารถนำไปรวมกับยอดแบ่งจ่ายรายเดือนได้ รวมถึง Toyota Tube ที่จะเป็นสื่อแนะนำการใช้งานรถยนต์ในรูปแบบวีดีโอบนโทรศัพท์มือถือ ให้ลูกค้าได้มั่นใจประสิทธิภาพรถของเรายิ่งขึ้น”

มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวโดยสรุปว่า “จากการเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ ของโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย มา 3 ปีแล้ว ผมตัดสินใจที่จะลงแข่งขันโดยขับรถโตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ในประเทศไทย นั่นเป็นเพราะว่าผมอยากที่จะสัมผัสประสบการณ์ และรับรู้ถึงความรู้สึกของลูกค้าที่มีต่อรถโตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ อย่างถ่องแท้ โดยเราได้จัดการแข่งรถเพื่อการกุศลของบรรดาผู้บริหารโตโยต้า (Toyota Executive Charity Race) ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในตอนนั้นผมเข้าร่วมการแข่งขันกับคุณสุรศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดจนยังมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หลายท่าน และท่านเจ้าของผู้แทนจำหน่ายฯ บางท่านเข้าร่วมการแข่งขันด้วย สรุปคือพวกเราทุกคนรักโตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่และเราอยากพัฒนาโตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”

“จากประสบการณ์ที่ผมได้รับจากการเผชิญสภาพการแข่งขันที่หนักหน่วง สุดท้ายผมก็เข้าใจได้อย่างถ่องแท้ถึงเสียงตอบรับที่ลูกค้ามีต่อรถไฮลักซ์ รีโว่ ดังนั้นผมจึงตัดสินใจว่าจะลงมือพัฒนาจุดต่างๆ เหล่านี้ในรุ่นใหม่ล่าสุด ผมเองได้ทดลองขับโตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ใหม่ และโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ใหม่มาหลายครั้งแล้ว และขอยอมรับว่านี่คือรถกระบะที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นรถแข่งที่มีสมรรถนะเยี่ยมยอด ผมรู้สึกได้ถึงการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ซึ่งเป็นการพัฒนาครอบคลุมทุกด้านที่เราได้รับเสียงตอบรับมาจากลูกค้า ทั้งด้านรูปลักษณ์หน้าตาที่ดุดันมากขึ้น ชุดไฟท้ายที่โดดเด่นเหนือระดับ สะกดทุกสายตา การเพิ่มประสิทธิภาพของช่วงล่าง เครื่องยนต์ดีเซลทรงพลัง ที่มีแรงม้ามากขึ้น การตอบสนองด้านการขับขี่ ความรู้สึกของอัตราการเร่งที่เหนือระดับ แต่ยังคงความประหยัดเชื้อเพลิงและมีความเงียบ ไม่เพียงเท่านี้ เพราะเรายังนำเสนอคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยม

ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งในรถรุ่นใหม่นี้ และอยากให้ลูกค้าคนสำคัญของเรา พี่น้องสื่อมวลชนได้ทดลองขับและสัมผัสสุดยอดประสบการณ์ที่จะได้รับจากการขับขี่รถรุ่นใหม่ของเรา จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เรามีความภาคภูมิใจที่จะแนะนำให้ทุกท่านได้พบกับโตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ ใหม่ และโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ ใหม่ ที่เพียบพร้อมไปด้วยเสน่ห์และความคุ้มค่ามากที่สุดในวงการรถยนต์ สำหรับ “ลูกค้าชาวไทยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแกร่งเหนือนิยาม” นำเสนอโดยผู้บริหารของโตโยต้า ผู้ซึ่งเป็นนักแข่งไฮลักซ์ที่ทั้งดุดันและรักในสปิริตของความเป็นไฮลักซ์ ขอให้ทุกท่านสนุกให้เต็มที่นะครับ ผมมั่นใจว่าทุกท่านจะประทับใจกับประสบการณ์นี้ไปกับเรา”