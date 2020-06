เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมกับ แสนสิริ ชวนสัมผัสประสบการณ์ช้อปฯโฉมใหม่รับ New Normal จัดกิจกรรม “M COMMUNi” ครั้งแรกกับการยกความสุขในห้างฯส่งตรงถึงหน้าบ้านครอบครัวแสนสิริ แฟมิลี่

อยู่คอนโดฯ หรือ อยู่บ้านก็ช้อปได้! เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมกับ แสนสิริ จัดกิจกรรม M COMMUNi สร้างปรากฎการณ์ช้อปปิ้งรูปแบบใหม่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ New Normal คนเมือง ครั้งแรกกับการยกความสุขในห้างฯส่งตรงถึงหน้าบ้านสำหรับครอบครัวแสนสิริ แฟมิลี่ (Sansiri Family) ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2563

นางสาวมาลินี ทรัพย์บริบูรณ์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบันไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของลูกค้าเปลี่ยนไปเน้นความสะดวกสบายและปรับตัวการใช้ชีวิตนอกบ้าน รวมทั้งใช้ดิจิตอลออนไลน์เข้ามาอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำมากขึ้นในวิถีชีวิตแบบปกติใหม่หรือ New Normal ดังนั้น เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ และการใช้ชีวิตแบบใหม่ของลูกค้า เดอะมอลล์ กรุ๊ป ผู้นำธุรกิจรีเทลค้าปลีกเมืองไทย ได้ร่วมกับ แสนสิริ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย สร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งรูปแบบใหม่ ภายใต้ชื่อกิจกรรม M COMMUNi ยกความสุขในห้างสรรพสินค้ามาให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Bring Mall To Your Home” โดยคัดสรรสินค้าจากทุกแผนกในห้างฯ อาทิ สินค้าโมเดิร์นไลฟ์สไตล์ ทั้งของใช้ภายในบ้าน,ต้นไม้ฟอกอากาศ, เครื่องครัวจาก THE LIVING สินค้าสปอร์ตและแฟชั่นแก็ดเจ็ทสำหรับสายแอคทีฟ จาก SPORTSMALL, สินค้า FASHION และ สินค้าไลฟ์สไตล์อินเทรนด์จาก BETREND รวมถึงหลากหลายเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกจาก POWER MALL ที่มาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองยุคดิจิตอล นอกจากนี้ ยังเอาใจลูกค้าบิวตี้กับผลิตภัณฑ์ความงามระดับโลกจาก BEAUTY HALL และสินค้าสำหรับเด็กๆ จาก KIDS’ PLANET นอกจากนี้ ทุกวันจันทร์ยังได้อิ่มอร่อยกับเซทเมนูอาหารสุดพิเศษร้านดังจาก EMPORIUM & QUARTIER FOODHALL อีกด้วย พร้อมมอบโปรโมชั่น การบริการและจัดกิจกรรมพิเศษมอบความสุขและเซอร์ไพรส์มากมายสำหรับลูกบ้านแสนสิริโดยเฉพาะ ถือเป็นการทำ Collaborative Project ทางธุรกิจในรูปแบบใหม่ มอบ Lifestyle Solution แบบครบวงจรเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกค้า โดยเลือกประเดิมนำร่องที่ T77 Community ไลฟ์สไตล์คอมมูนิตี้สังคมคุณภาพและนานาชาติในย่านสุขุมวิท เมืองต้นแบบของการอยู่อาศัยแห่งอนาคต บนพื้นที่กว่า 50 ไร่ของสุขุมวิท 77 ในโครงการ T77”

อรุณภรณ์ ลิ่มสกุล ประธานผู้บริหารสายงานการตลาดองค์กร บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปัจจุบัน จะพบว่าผู้คนใช้ชีวิตอยู่บ้านกันมากขึ้นและเทรนด์ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งวิถีชีวิตและการทำงาน แสนสิริ ในฐานะผู้นำตลาดอสังหาริมทรัพย์ ที่ตอบโจทย์มากกว่าที่อยู่อาศัยและแนวคิด Speed to Market เราจึงไม่หยุดนิ่ง ส่งมอบประสบการณ์และบริการใหม่ๆ ที่แตกต่างให้ลูกบ้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์ที่แข็งแกร่งของแสนสิริ ตลอดจนสร้าง Value added ให้กับลูกบ้านมากกว่าที่อยู่อาศัย ผ่านกลยุทธ์การตลาดแบบ Omni-channel ที่ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับแบรนด์ (Brand Engagement) และรักษาฐานลูกค้าของแสนสิริที่แข็งแกร่ง

จากการศึกษา Customer Insight พฤติกรรมลูกบ้านโดยเฉพาะกลุ่มที่อาศัยอยู่คอนโดมิเนียมใน T77 Community เป็นคนเมืองรุ่นใหม่กว่า 80% ใช้ชีวิตกับโลกดิจิตัลและซื้อของออนไลน์มากขึ้น มีผู้คนใช้ชีวิตบนพื้นที่แห่งนี้ในแต่ละวันกว่า 10,000 คน รวมถึงส่วนกลางของแสนสิริ ที่เอื้ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ชีวิตที่บ้านหรือทำงาน อาทิ co-kitchen, co-working space, fitness, สวนส่วนกลางขนาดใหญ่ นอกจากนี้ เรายังเล็งเห็นถึงกิจกรรมใหม่ๆ ของลูกค้า เช่น ทดลองทำอาหารเมนูใหม่สำหรับสุขภาพ ปลูกต้นไม้ในคอนโดฯ หรือออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น แต่อาจจะยังขาดความสะดวกในการซื้ออุปกรณ์หรือสินค้าที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต การร่วมมือกับ เดอะมอลล์ กรุ๊ป พันธมิตรล่าสุดครั้งนี้ จะสามารถช่วยตอบโจทย์และเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของลูกบ้านแสนสิริ ผ่านประสบการณ์การ ช้อปปิ้งแบบใหม่และกิจกรรมที่หลากหลาย ใช้ชีวิตง่ายขึ้น สะดวกและปลอดภัยแบบ On-demand โดยนำร่องที่ T77 Community เป็นที่แรก แม้เราต้องรักษาระยะห่างแบบ Social Distancing แต่อย่างไรก็ตาม ลูกบ้านก็สามารถใช้ชีวิตในคอมมูนิตี้ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยในวิถีชีวิตแบบปกติใหม่หรือ New Normal”

พิเศษเฉพาะลูกบ้านโครงการ T77 สามารถช้อป M COMMUNi ได้สะดวกสบายผ่าน 3 ช่องทางเอ็กซ์คลู

ซีฟ

1.Chat & Shop เพียง add line @MCOMMUNi ช้อปได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น.

2.Call to Order โทร.02-269-1000 กด 1 ช้อปได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น.

3.M COMMUNi Weekend Pop–up Truck ที่นำสินค้า, กิจกรรมความสนุก,ข้อเสนอพิเศษเฉพาะที่โครงการ T77 ทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 15.00 – 19.00 น. และวันจันทร์ 11.00 – 18.00 น. โดยมีทีมผู้ช่วยช้อปปิ้ง Personal Shoppers และบริการ Free Next-Day Delivery ส่งฟรีพรุ่งนี้ทันทีไม่มีขั้นต่ำ (เพียงสั่งสินค้าก่อน 18.00 น.) พร้อมดูแลความปลอดภัยให้ลูกค้าได้มั่นใจ ไร้การสัมผัสตลอดการช้อปปิ้ง โดยสามารถชำระเงินได้สะดวกสบาย และปลอดภัยด้วย Touchless Payment การชำระเงินแบบไร้สัมผัสอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมี Weekly Specials ที่คัดสรรสินค้ายอดนิยมทั้งของใช้และของแต่งบ้านในราคาพิเศษ พร้อมเซอร์ไพรส์กิจกรรมพิเศษที่ผลัดเปลี่ยนกันมามอบความสุขในแต่ละสัปดาห์ตลอดเดือนมิถุนายน ที่ T77 Community อาทิ

วันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2563 กิจกรรม Home Chef Cooking by Meyer กิจกรรมสร้างสรรค์เมนูง่ายๆสไตล์เชฟเทเบิ้ลโดย Meyer มารังสรรค์เมนูวัตถุดิบคุณภาพจากไร่กำนัลจุล พร้อมสินค้า First Launchและข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก Meyer และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมาย อาทิ Joseph Joseph, Electrolux, Phillips, Tefal, Verasu และ OXO

กิจกรรม กิจกรรมสร้างสรรค์เมนูง่ายๆสไตล์เชฟเทเบิ้ลโดย Meyer มารังสรรค์เมนูวัตถุดิบคุณภาพจากไร่กำนัลจุล พร้อมสินค้า First Launchและข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก Meyer และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมาย อาทิ Joseph Joseph, Electrolux, Phillips, Tefal, Verasu และ OXO วันที่ 27-29 มิถุนายน 2563 กิจกรรม Running Lab by ASICS Running Club กิจกรรมงานวิ่งแบบมีระยะห่าง ที่มาพร้อมโค้ชมืออาชีพ แนะนำเทคนิคต่างๆ Running Lab โดย Asics กับสินค้ารุ่นพิเศษให้ได้ลอง พร้อมลุ้นสิทธิพิเศษอื่นๆ จาก SPORTSMALL อีกด้วย

กิจกรรม กิจกรรมงานวิ่งแบบมีระยะห่าง ที่มาพร้อมโค้ชมืออาชีพ แนะนำเทคนิคต่างๆ Running Lab โดย Asics กับสินค้ารุ่นพิเศษให้ได้ลอง พร้อมลุ้นสิทธิพิเศษอื่นๆ จาก SPORTSMALL อีกด้วย ทุกๆวันจันทร์ 22, 29 มิถุนายน 2563 เพิ่มเติมความอร่อยกับ Happy Yummy Monday by EMPORIUM & QUARTIER FOODHALL ส่งตรงถึง SIRI CAMPUS ที่จะคัดสรรเซทเมนูอาหารสุดพิเศษร้านดังจากเอ็มโพเรียมและควอเทียร์ ฟู้ดฮอลล์

ปิดท้ายด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ ที่มอบให้กับครอบครัว แสนสิริ แฟมิลี่ (Sansiri Family) ที่เป็น สมาชิกบัตร M CARD รับส่วนลด 200 บาททันที เมื่อช้อปครั้งแรกผ่าน M COMMUNi ช่องทาง Chat & Shop หรือ Call To Oder ตั้งแต่ 2,000 บาท ขึ้นไป หรือรับ M Cash Coupon ห้างฯสูงสุด 600 บาท เมื่อช้อปตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไป สมาชิกบัตรเครดิต SCB M VISA และ SCB SANSIRI รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 1,500 บาท เมื่อใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรฯ/วัน ตั้งแต่ 4,000 ขึ้นไป (รวม Power Mall Gourmet Market & Home Fresh Mart) และยังมอบสิทธิพิเศษต้อนรับลูกบ้านใหม่สู่ครอบครัว แสนสิริ แฟมิลี่ ที่ต้องการตกแต่งบ้าน (House Warming Offers) จาก THE LIVING รับเงินคืนรวมมูลค่า 3,600 บาท เมื่อซื้อบัตรกำนัลห้างฯมูลค่า 30,000 บาท และรับเงินคืนรวมมูลค่า 7,000 บาท เมื่อซื้อบัตรกำนัลห้างฯ 50,000 บาท

ร่วมสัมผัสกิจกรรม พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ กับกิจกรรม M COMMUNi ที่ T77 สุขุมวิท และเตรียมพบกับ M COMMUNi Weekend Pop–up ในเดือนกรกฎาคม และสิงหาคมศกนี้ รวมทั้งMonthly Privileges โปร โมชั่นพิเศษสำหรับลูกบ้านแสนสิริในทุกเดือนตลอดการจัดแคมเปญตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2563

