“Chang”เปิดแคมเปญ Chang Music Connection Presents Good Morning BKK ต้อนรับวันทำงานเต็มรูปแบบวันแรก ทั่วกรุง!

ช้าง จับมือ บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด(มหาชน), บริษัท เอไทม์มีเดีย จำกัด และ บริษัท กู๊ดธิงแฮพเพ่น จำกัด เดินหน้าส่งความสุข ผ่านแคมเปญ Chang Music Connection Presents “Good Morning Bangkok” ครั้งแรกกับปรากฏการณ์ทางดนตรีสุดยิ่งใหญ่ ที่ดึง 4 ศิลปินชั้นนำมาโชว์ Music Live on the Way กับบอดี้สแลม, โปเตโต้, เป๊ก ผลิตโชค และ ปาล์มมี่ ถ่ายทอดสดพร้อนิซมกันผ่าน 3 มีเดียแพลตฟอร์ม ได้แก่ Digital Screen ทุกมุมถนนกว่าร้อยยี่สิบจอ ครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ,คลื่นวิทยุสุดฮิต GreenWave 106.5 และ 94 EFM หรือรับชมภาพและเสียงแบบจัดเต็มได้ที่ Facebook: Chang World เตรียมตัวรับความสุขพร้อมกันในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ เวลา 07.30-09.00 นาฬิกา

“Chang” ให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์ทางดนตรีกับกลุ่มลูกค้าอยู่เสมอ โดยจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาในสถานการณ์ที่ทุกคนต้องอยู่บ้าน มีการสร้าง Online Music Campaign หลากหลายรูปแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ และตอกย้ำว่า ไม่ว่าอย่างไร Chang จะอยู่กับคุณเสมอ ตามแนวคิดวันเพื่อนมีได้ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็น Chang Music Connection #Playfromhome หรือโปรเจ็กน้องใหม่เอาใจสายลูกทุ่งอย่าง Chang เมก้าฮิต ที่ถือว่าได้รับเสียงตอบรับอย่างดี ตามแนวคิดวันเพื่อนมีได้ทุกวัน โดยล่าสุดได้จับมือกับพันธมิตรยักษ์ใหญ่ ได้แก่ บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน), บริษัท เอไทม์มีเดีย จำกัด และ บริษัท กู๊ดธิงแฮพเพ่น จำกัดร่วมส่งมอบความสุขเพื่อเป็นการต้อนรับการกลับมาทำงานวันแรกเต็มรูปแบบ ผ่านแคมเปญ Chang Music Connection Presents Good Morning Bangkok โดยดึงศิลปินระดับชั้นนำระดับแนวหน้า ได้แก่ บอดี้สแลม, โปเตโต้, เป๊ก ผลิตโชค และ ปาล์มมี่ มาร่วมแสดงไลฟ์คอนเสิร์ต ผ่าน 3 แพลตฟอร์ม คือ Digital Screen จำนวนมากกว่า 120 จอ ครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ, คลื่นวิทยุ GreenWave และ EFM รวมถึงเพิ่มช่องทางในการรับชมทั้งภาพและเสียงได้ที่ Facebook: Chang World ซึ่งสามารถรับชมการแสดงสดได้ทั่วประเทศ ในรูปแบบ Music Live on the Way ระหว่างเวลา 07.30-09.00 นาฬิกา ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้

Chang Music Connection Presents Good Morning Bangkok เป็นอีกหนึ่งแคมเปญในการเดินหน้าส่งมอบความสุขอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการสร้างประสบการณ์ด้านดนตรีในรูปแบบใหม่ แบบ Music Live on the way เพื่อส่งมอบความสุข ต้อนรับและเติมสีสันให้กับวันแรกของการกลับการมาทำงาน ซึ่งความพิเศษของการแสดง ครั้งนี้ จะถ่ายทอดสดผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่

ถ่ายทอดสดการแสดงคอนเสิร์ตผ่านจอ Digital Screen โดย บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ที่มีจำนวนมากกว่า 120 แห่ง ครอบคลุมย่านธุรกิจ อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัย โรงเรียน ทั่วในเขตกรุงเทพฯ

เตรียมตัวรับความสุขผ่านเสียงดนตรีกันได้แล้วทั่วประเทศ กับแคมเปญ Chang Music Connection Presents Good Morning Bangkok ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 07.30-09.00 น . ยิ่งไปกว่านั้น “Chang” ยังได้จัดกิจกรรมสุดพิเศษให้ทุกคนได้ร่วมสนุกเพียง Add Line: @ChangworldTH แล้วกรอกข้อมูลลงทะเบียน ก็จะสามารถได้รับรางวัลสุด Exclusive จาก Chang Music Connection อีกด้วย

#วันเพื่อนมีได้ทุกวัน

#น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง