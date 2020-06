“แสนสิริ” ชวนเหล่าคนดัง ถ่ายทอดไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตผ่านแนวคิด “Made for Life เพื่อชีวิตดีดีของทุกคน”

สะท้อนนิยามแบรนด์ที่ “เข้าใจ เข้าถึงทุกคน และจับต้องง่าย” มากกว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต

อาเล็ก ธีรเดช และ สรัย วัชรพล ร่วมแชร์โมเมนท์ประทับใจเริ่มต้นที่บ้าน –



แสนสิริ นำโดย อู้ พหลโยธิน ประธานผู้บริหารฝ่ายสร้างสรรค์ เผยว่า “แสนสิริ มุ่งมั่นสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์อย่างต่อเนื่องในฐานะ “แบรนด์อันดับหนึ่งของคนที่อยากมีบ้าน” ด้วยยุทธศาสตร์ใหม่ ‘Made for Life เพื่อชีวิตดีดี ของทุกคน’ ตอกย้ำภาพ “แบรนด์ที่เข้าใจ เข้าถึงทุกคน และจับต้องง่าย” ที่มอบไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยสะท้อนผ่าน 4 แกนหลักสำคัญ ได้แก่ Made For Everyday, Made For You, Made For Sharing, Made For Better เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การอยู่อาศัยของลูกบ้านในทุกมิติ พร้อมสร้างการรับรู้ผ่าน TVC series 9 ตัวใหม่ สื่อสารผ่านเรื่องราวที่เข้าใจง่าย ด้วยแนวคิด ที่ว่าการใช้ชีวิตไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นข้างนอกอย่างเดียว แต่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา กับทุกคนในทุกพื้นที่ของแสนสิริ โดยถ่ายทอด moment การใช้ชีวิตและความสัมพันธ์ relation ของคนที่หลากหลาย ให้คนเห็นว่าชีวิตดีดี เกิดขึ้นได้ที่แสนสิริ” ซึ่ง

TVC จะถูกเผยแพร่เพื่อสร้างการรับรู้ครอบคลุมทุกช่องทาง ทั้งโทรทัศน์ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน เป็นต้นไป โดยมีเหล่า influencer มาร่วมแบ่งเป็นเรื่องราวที่สะท้อนมุมมองของครอบครัวแสนสิริ สะท้อนภาพ Made for Life ที่แสนสิริเข้าใจความต้องการและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของแต่ละบุคคลได้จริง เหมือนคิดมาเพื่อครอบครัวแสนสิริแต่ละคนโดยเฉพาะ ด้วย 8 Key Highlights ที่โดดเด่น ได้แก่

Club House ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร, Sanctuary Space “บ้าน” เพื่อการพักผ่อนที่แท้จริง, Tree Story ธรรมชาติที่เติมเต็มคำว่า “บ้าน”, พื้นที่ส่วนกลางสำหรับทุกกิจกรรมครอบครัว, Good Neighborhood มิตรภาพที่ดี เกิดขึ้นได้ใกล้ๆ กัน, Backyard อยู่ที่ไหน ก็มีพื้นที่สีเขียว ให้คุณสุขใจ, Sandee พร้อมบริการ delivery service และ Educational Playground เพื่อจินตนาการไม่มีสิ้นสุด

ไม่เพียงแต่เป็นประธานผู้บริหารฝ่ายสร้างสรรค์ของแสนสิริเท่านั้น แต่ อู้ พหลโยธิน ยังเป็นเซเลบริตี้มากความสามารถ โดยเฉพาะในมุมของนักออกแบบ แนวคิด Made for Life ของคุณอู้ จึงน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว “ในมุมของผมและแสนสิริ เราเชื่อว่าความสุขดีๆในทุกๆวันเริ่มต้นจากบ้าน ความเรียบง่ายตลอดจนประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน จึงเป็นที่มาของแนวคิด “Made for Life เพื่อชีวิตดีดีของทุกคน” สะท้อนตัวตนของแสนสิริ ที่มุ่งมั่นส่งมอบไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่มากกว่าเพียงแค่ที่อยู่อาศัย เราเชื่อว่า บ้านที่ดี นอกจากดีไซน์สวยงามและฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์แล้ว ยังต้องสวยงามตลอดไปทุกช่วงเวลาไม่ล้าสมัย (timeless) แสนสิริ ยังมอบสังคมการอยู่อาศัยที่มีคุณภาพและไลฟ์สไตล์ที่ดีให้กับลูกค้า ผ่าน Community & Culture ที่เราสร้างสรรค์ขึ้นให้เกิดสังคมของการแบ่งปัน ตลอดจนยกระดับสู่ความรับผิดชอบต่อสังคมโลกและสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น คำพูดที่ว่า ชีวิตดีๆ เริ่มต้นที่บ้าน จึงหมายความแบบนั้นจริงๆ เพราะบ้านจะเป็นพื้นที่ที่ตอบโจทย์และบอกเล่าความเป็นตัวตนของคนได้ดีที่สุด บ้าน สามารถเป็นทั้ง คือ พื้นที่เรียนรู้ สร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ และให้อิสระกับการใช้ชีวิต ในแบบที่เป็นตัวเองได้มากขึ้น และถ้าถามในฐานะของคนที่สร้างสรรค์ที่อยู่อาศัย ผมมองว่าประสบการณ์เป็นส่วนที่สำคัญมากขึ้นทุกวัน เราจะตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนไป ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่คนมองหาได้อย่างไร ดังนั้น การเข้าใจทุกๆแง่มุมของผู้คน ตั้งแต่สภาพแวดล้อมที่พวกเขาอยู่ และแนวคิดที่พวกเขาเชื่อ จึงเป็นที่มาของ “Made for Life” แนวคิดหลักของแบรนด์แสนสิริ ที่เราคิดมาจากพื้นฐานความต้องการเพื่อชีวิตดีดีของทุกคน”

ด้านเซเลบริตี้สาว สรัย วัชรพล เผยมุมมองของตนเองว่า “บ้านในความคิดของสรัยนั้นเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างพิเศษมากเลย เพราะด้วยความที่เรามักใช้เวลาเยอะที่สุดแล้วในแต่ละวัน บ้านยิ่งต้องช่วยให้ชีวิตของเราดี คำว่าดีในแง่นี้ทั้ง ความเป็นอยู่ ชีวิต และโมเมนต์ที่แชร์ร่วมกันระหว่างคนในบ้าน ซึ่งดีมากเลยที่แสนสิริมีพื้นที่บ้านที่กว้างขวาง มีพื้นที่ส่วนกลางหรือคลับเฮ้าส์เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ และสร้างแรงบันดาลใจ จึงสามารถตอบโจทย์ทั้งการพักผ่อนและบาลานซ์กับการทำงาน ส่วนตัวมองว่า การที่ได้อยู่ในโครงการที่มีคุณภาพอย่างแสนสิริ ทำให้มีเพื่อนบ้านดีๆ ได้ใช้ชีวิตในสังคมเดียวกัน ถึงแม้ว่าไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนจะต่างกัน ซึ่งบ้านของแสนสิริตอบโจทย์มาก มีพื้นที่ให้สรัยได้ใช้คิดงาน สร้างแรงบันดาลใจ ใช้เวลาทำกิจกรรมกับครอบครัว รวมถึงได้พักผ่อนกับธรรมชาติรอบตัวได้อย่างง่ายดาย หรือใช้เวลาในพื้นที่ส่วนกลางได้อีกด้วย ซึ่งแค่นี้ก้มีความสุขแล้ว”

นักแสดงหนุ่มหล่อชื่อดัง อาเล็ก ธีรเดช เผยว่า “อาเล็กพึ่งได้ลองปลูกต้นไม้ จากที่ปลูกไม่เป็น ก็รู้สึกสนุก เพราะเราต้องเอาใส่อย่างเต็มที่ ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยอาเล็กเคยมองหาอยู่เหมือนกันว่าบ้านยังขาดอะไรไปอยู่ ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าพื้นที่สีเขียวมีความสำคัญมากเหมือนกัน นอกจากจะช่วยฟอกอากาศให้อากาศมีความบริสุทธิ์มากขึ้น ยังทำให้คำว่าบ้านถูกเติมเต็มมากยิ่งขึ้น ซึ่งในโครงการของแสนสิริ ก็ยังเก็บต้นไม้ใหญ่ๆไว้ ให้ความร่มรื่น ซึ่งต้องบอกเลยว่าแสนสิริให้ความสำคัญในพื้นที่สีเขียวเลยจริงๆ นอกจากนี้แสนสิริยังมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการบริการที่หลากหลายสามารถตอบโจทย์ความสะดวกสบาย ตอบรับทุกความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี จนน่าทึ่งว่าแสนสิริสร้างมาเพื่อผมโดยเฉพาะ

หรือเปล่า เพราะตรงใจไปทุกอย่าง และผมก็เชื่อว่าถ้าทุกคนได้ลองมาสัมผัสก็จะรู้สึกได้เหมือนผมครับ ว่าทุกคนเหมือนได้บ้านที่ Made For ตัวคุณเอง””

“แบรนด์แคมเปญใหม่ของแสนสิริ Made for Life เพื่อชีวิตดีดี ของทุกคน จะถูกผลักดันผ่าน 4 กลยุทธ์หลัก เพื่อให้แสนสิริเป็นแบรนด์ที่เข้าถึงได้ ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุก segmentation สะท้อนภาพลักษณ์แบรนด์ที่เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ ผ่านจุดขายที่แตกต่างและเหนือกว่า นำเสนอสิ่งที่ดีทีสุด ด้วย Human touch ซึ่งการสื่อสารทั้งหมดของแบรนด์ จะเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย และเข้าถึง และจะเป็นอีก 1 ยุทธศาสตร์ใหญ่ ที่จะเป็นจุดเปลี่ยนและสร้างมิติของแบรนด์สู่หมุดหมายใหม่เพื่อทำให้แสนสิริเป็น “แบรนด์ที่เข้าใจและเข้าถึงทุกคน” สามารถตอบโจทย์ พฤติกรรมและ Customer Insight ที่เปลี่ยนไปได้ รักษาความเป็น “แบรนด์อันดับหนึ่งของคนอยากมีบ้าน” และสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ได้ในระยะยาวอย่างแน่นอน” อู้ พหลโยธิน กล่าวสรุป

#Sansiri #MadeForLife

SansiriPlc @Sansiriplc @SansiriPlc