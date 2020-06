AWC ต้อนรับรูปแบบใหม่ของการใช้ชีวิตด้วย “AWC INFINITE LIFESTYLE”

พร้อมร่วมโครงการ “เราไปเที่ยวกัน” นำเสนอแพคเกจห้องพักโรงแรมลด 50% ทั้งเครือ ร่วมสร้างเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่งไปด้วยกัน

แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร เผยแนวคิดด้านผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ภายใต้ “AWC INFINITE LIFESTYLE” ครั้งแรกกับการทำงานที่สร้างแรงบันดาลใจไร้ขีดจำกัด ด้วยความอิสระและยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตทั้งการทำงานและการพักผ่อน ที่รวบรวม “ออฟฟิศ – บ้าน – โรงแรม – ศูนย์การค้า” ไว้ในที่เดียวกัน รองรับเทรนด์ Work From Anywhere ในวิถีของโลกในยุค New Normal ให้ลูกค้าสามารถออกแบบการใช้ชีวิตและการทำงานได้หลากหลายจากโครงการในเครือ AWC เลือกได้ทั้งรูปแบบ Executive, Signature หรือ Elite สร้างประสบการณ์ใหม่ เสริมรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ให้องค์กร ธุรกิจและบุคคลทั่วไป โดย AWC INFINITE LIFESTYLE จะช่วยเร่งสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจในเครือ ควบคู่กับการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทยให้พลิกฟื้นได้อย่างรวดเร็วหลังวิกฤตโควิด-19 ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าตามกลยุทธ์ AWC Building a Better Future

นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC กล่าวว่า “ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และพฤติกรรมวิถีการใช้ชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รูปแบบการทำงานแบบ Work From Anywhere ประกอบกับ กลยุทธ์การเป็น Lifestyle Real Estate ของ AWC ที่มุ่งตอบโจทย์และเสริมรูปแบบการใช้ชีวิตไร้ขีดจำกัด เราจึงได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดด้านผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจในเครือให้สอดคล้องกับฐานวิถีชีวิตใหม่แบบ New Normal ต่อยอดกลยุทธ์ AWC Building a Better Future เพื่อมุ่งสร้างอนาคตที่ดีกว่า ให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน ชุมชน สังคมองค์รวม และประเทศไทย”

ด้วยความโดดเด่นของพอร์ทโฟลิโอที่หลากหลายในการตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบ New Normal บริษัทได้สร้างสรรค์ “AWC INFINITE LIFESTYLE” ที่สร้างแรงบันดาลใจไร้ขีดจำกัด ด้วยความอิสระและยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตทั้งการทำงานและการพักผ่อน ที่รวบรวม “ออฟฟิศ – บ้าน – โรงแรม – ศูนย์การค้า” ไว้ในที่เดียวกันทั้งตารางการประชุมประจำวันและตารางการทำงาน พร้อมกับประสบการณ์การพักผ่อน ทั้งอาหารจากเชฟมือรางวัล รวมทั้งเพลิดเพลินไปกับการพักผ่อนในโรงแรมและรีสอร์ทสำหรับครอบครัว ทั้งหมดคือการผสมผสานความสุขในทุกช่วงเวลา ด้วยสินค้าและบริการที่ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องสุขอนามัยความปลอดภัยและคุณภาพระดับพรีเมี่ยมจากทุกโครงการในเครือ AWC เริ่มต้นด้วยโรงแรม 16 แห่ง และจะขยายไปสู่อาคารสำนักงาน และศูนย์การค้า ที่ตั้งในศูนย์กลางธุรกิจสำคัญของกรุงเทพฯ และเมืองท่องเที่ยวชั้นนำทั่วประเทศ

AWC INFINITE LIFESTYLE จึงเป็นบริการไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ที่จะเข้ามาช่วยสร้างความสมดุลของชีวิต (Work-life Balance) ที่เปลี่ยนไปในยุคปัจจุบัน มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกด้วยความสะดวกสบายในการใช้บริการระดับพรีเมี่ยมทั้งด้านการทำงานและการใช้ชีวิต ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ในเครือ ผ่านสิทธิประโยชน์ของแต่ละแพคเกจที่แตกต่างกันออกไปใน 4 ด้านได้แก่

Unlimited Benefit สิทธิประโยชน์ที่ให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการในโครงการต่างๆ ของ AWC ตามไลฟ์สไตล์ที่ต้องการอย่างไร้ขีดจำกัด อาทิ ทำงานที่ล็อบบี้ หรือบิสสิเนสเซ็นเตอร์ พร้อมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมถึงเลือกใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของโรงแรม เช่น สระว่ายน้ำ ฟิตเนส (เฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนด) และบริการจอดรถแบบ Valet Parking

Discount ส่วนลดในการจองห้องพัก และการใช้บริการร้านอาหาร เครื่องดื่ม และสปา รวมถึงบริการซักรีด ภายในโครงการของ AWC ในอัตราตั้งแต่ 10-20%

ส่วนลดในการจองห้องพัก และการใช้บริการร้านอาหาร เครื่องดื่ม และสปา รวมถึงบริการซักรีด ภายในโครงการของ AWC ในอัตราตั้งแต่ 10-20% Coupon สิทธิประโยชน์ในการเลือกใช้บริการอื่นๆ ตามปริมาณความต้องการใช้งานของแต่และแพคเกจที่แตกต่างกันออกไป เช่น ห้องประชุม คลับเลานจ์ บริการเครื่องดื่ม น้ำอัดลม และชา กาแฟ และบริการพริ้นท์เอกสาร

Infinite Point คะแนนพิเศษสำหรับนำมาแลกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งในรูปแบบคูปอง หรือใช้แทนเงินสดในการใช้บริการต่างๆ ของโรงแรมตามความต้องการ

โดย AWC INFINITE LIFESTYLE มี 3 แพคเกจหลักให้เลือกสรรตามไลฟ์สไตล์ในการใช้งาน ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 3,000 บาทต่อเดือน ได้แก่

“ EXECUTIVE” แพคเกจเพื่อการทำงานที่คล่องตัวในโครงการใดก็ได้ภายในเครือ AWC

" SIGNATURE" แพคเกจสำหรับการทำงานที่ต้องการใช้ห้องประชุมมากขึ้น

แพคเกจสำหรับการทำงานที่ต้องการใช้ห้องประชุมมากขึ้น “ELITE” แพคเกจพรีเมี่ยมที่ช่วยสร้างประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด ด้วยบริการคลับเลานจ์

เพื่อยกระดับไลฟ์สไตล์และสมดุลชีวิตการทำงานที่ดียิ่งขึ้น ด้วยทางเลือกแบบ “พลัส” ด้วยบริการสระว่ายน้ำ และฟิตเนสในช่วงเวลาที่กำหนด รวมถึง Coupon และ Infinite Point ที่เพิ่มมากขึ้น ในทั้ง EXECUTIVE+, SIGNATURE+ และ ELITE+

AWC INFINITE LIFESTYLE เริ่มให้บริการสำหรับลูกค้า ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่: info.awcinfinitelifestyle@assetworldcorp-th.com

ล่าสุดหลังจากที่รัฐบาลได้ส่งเสริมและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านแคมเปญ “ไทยเที่ยวไทย” โดยได้มีการพิจารณาอนุมัติแพคเกจ “เราไปเที่ยวกัน” ตั้งแต่เดือน ก.ค.- ต.ค. 2563 ซึ่งทาง AWC ร่วมตอบรับนโยบายของรัฐบาลด้วยการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อมอบความสุขด้วยแพคเกจส่วนลดค่าที่พักโรงแรมทุกแห่งในเครือ 50% พร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับร้านอาหารและสปา

“เราได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ในการกลับมาสู่รูปแบบใหม่ของการใช้ชีวิต และตอบรับนโยบายภาครัฐและองค์กรต่างๆ อย่างเต็มกำลัง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย และสร้างความแข็งแกร่งกลับมาให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยั่นยืน” นางวัลลภากล่าว

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นที่น่าสนใจของโครงการในเครือ AWC เพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊ค www.facebook.com/AssetWorldCorporation