“Cosmoprof CBE ASEAN” โดย อินฟอร์มา มาร์เก็ต เปิดเวทีสัมมนาออนไลน์ ฟรี!! ครั้งที่ 2

“พลิกโฉมธุรกิจความงามไทยยุคหลังโควิด-19”

เพิ่มแต้มต่อ สร้างแบรนด์แกร่ง ด้วยโมเดลธุรกิจความงามบทถัดไป

เป็นที่น่าจับตามองว่าหลังจากการระบาดของโควิด-19 ผ่านพ้นไป ใครจะเป็นผู้ตบแต่งตัวเองให้ลุกขึ้นมายืนหยัดเร็วที่สุดใน “ธุรกิจความงาม” เพราะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ นำมาซึ่งโจทย์มากมายที่บรรดาผู้ประการต้องขบคิด โมเดลเดิมๆ ที่เคยสำเร็จอาจถูกความปกติใหม่ตีกลับให้ล้มเหลว ทฤษฎีความงามต่างๆ ที่เคยนิยมอาจถูกตีตกอย่างรวดเร็ว การแลกเปลี่ยนความรู้คือสิ่งจำเป็นเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงให้เท่าทันในทุกวินาที โมเดลธุรกิจความงามหลังยุคโควิดจะเป็นอย่างไร? การสื่อสารการตลาดจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหน? อะไรคือเทรนด์ความงามใหม่ในยุค New Normal?

ร่วมถกประเด็นหาความรู้รับมือยุค post event COVID-19 ครั้งนี้ด้วยกันกับ ‘COSMOTALKS The visual series’ ครั้งที่ 2 งานสัมมนาธุรกิจความงามออนไลน์แบบเต็มรูปแบบบนโปรแกรม Zoom โดย “อินฟอร์มา มาร์เก็ต” ผู้จัดงาน ‘Cosmoprof CBE ASEAN 2020’ นิทรรศการแสดงสินค้าความงามระดับโลก ในหัวข้อ “THE NEXT CHAPTER OF BEAUTY BUSINESS MODEL AFTER COVID-19” หรือ พลิกโฉมธุรกิจความงามไทยยุคหลังโควิด-19 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย

พูดคุยกับที่ปรึกษาธุรกิจออนไลน์ระดับแนวหน้าของเมืองไทย “วี-สืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์” ผู้ก่อตั้งบริษัท Vcommerce นักปั้นแบรนด์มืออาชีพ ที่ผ่านประสบการณ์การทำธุรกิจหลายพันเคสให้ประสบความสำเร็จ จะมาเปิดมุมมองเล่าถึงเรื่องราวบทถัดไปของธุรกิจความงาม โมเดลการแข่งขันและการสื่อสารของยุคใหม่ ที่จะเพิ่มแต้มต่อธุรกิจในมือให้มากพอจะยืนหยัดเร็วและมั่นคงกว่าใคร

ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ www.cosmoprofcbeasean.com หรือติดต่อ คุณกวีพร อนันต์ศุภศักดิ์ โทร. 02-036-0500 #751 อีเมล์ Kaweeporn.a@informa.com