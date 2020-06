ครั้งแรก เซ็นทรัลเวิลด์ผุดไอเดียสุดเจ๋ง ชวนสายวิ่งได้ฟิน เนรมิตลู่วิ่งหน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์ในงาน ‘centralwOrld Sport Unlock’

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ผุดไอเดียสุดครีเอทีฟ ตอกย้ำความเป็นศูนย์การค้าที่ผสมผสานความเป็น World Social Destination และ World of Sport Culture ได้อย่างลงตัว ครบครันทุกมิติ และยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เอาใจสายเฮลท์ตี้ ครั้งแรกกับการเนรมิตลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ให้กลายเป็นลู่วิ่งใจกลางเมือง ในงาน “centralwOrld Sport Unlock Phase 1” ชวนคนรักการออกกำลังกายและสายถ่ายภาพ ชวนมาวิ่ง จ๊อกกิ้ง เดินออกกำลังกาย หรือถ่ายรูปเช็คอินกลางใจเมืองในแบบวิถี Now Normal ด้วยความยาวลู่วิ่งกว่า 500 เมตร/รอบ เริ่ม 1-22 ก.ค. นี้ เปิดให้วิ่งได้ตั้งแต่เวลา 17:00 – 20:00 น. โดยลูกค้าที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ผ่านทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ centralwOrld

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด มหาชน กล่าวว่า “เทรนด์ Heath & Wellness จะเป็นสิ่งลูกค้าให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในการจะออกมาใช้ชีวิต โดยจะเลือกสถานที่ที่มีความปลอดภัย มีมาตรการที่เข้มงวด เช่น ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มี แผนแม่บท ‘เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ’ โดยช้อปปิ้งมอลล์ที่มีพื้นที่เอาท์ดอร์ ด้วย จะมีความได้เปรียบ เพราะมีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือกึ่งกลางแจ้งได้มากกว่าเซ็นทรัลเวิลด์ จึงได้เนรมิตลานเซ็นทรัลเวิลด์สแควร์ให้กลายเป็นลู่วิ่งใจกลางเมืองครั้งแรก ในงาน “centralwOrld Sport Unlock Phase 1” ชวนคนรักการออกกำลังกายและสายถ่ายภาพ มาวิ่ง จ๊อกกิ้ง เดินออกกำลังกลางใจเมืองในวิถีแบบ Now Normal โดยคาดว่า กิจกรรมดีๆ แบบนี้จะจัดขึ้นสับเปลี่ยนหมุนเวียนรูปแบบไปในเดือนอื่นๆ เพื่อสร้างสีสันและรณรงค์ให้ลูกค้าหันมาดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้นสอดรับเทรนด์และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เป็นโลกของคนทุกคนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบ Sport Culture เราได้ยกโลกทั้งใบของรักกีฬาและการออกกำลังกายมารวมไว้ในที่เดียว (Sport is the way of Life) ด้วยร้านค้าและบริการเพื่อสุขภาพ กว่า 50 ร้าน เพื่อตอบโจทย์ทุกความชื่นชอบของคนรักสปอร์ต รวมเอาทั้งนวัตกรรม Sport Innovation ต่างๆ รวมถึงไอเดียและเทรนด์อาหารการกินเพื่อสุขภาพต่างๆ รวมไว้แบบครบครันที่สุด แมตช์กับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าทุกเพศทุกวัย เซ็นทรัลเวิลด์ยังเป็น Sport Connector ในการดึงงานหรือจัด อีเว้นต์ต่างๆ เพื่อสุขภาพมากมาย อาทิ ได้รับเลือกให้เป็นจุดสตาร์ทในการปล่อยตัววิ่งมาราธอนมากที่สุดและมีการจัดงาน Fit Fest 2019 ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก”

เซ็นทรัลเวิลด์ มีร้านค้าและบริการไฮไลท์ต่างๆ เพื่อสุขภาพ อาทิ Adidas Brand Center ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟิก นับเป็นร้านลำดับที่ 9 ของโลก, Supersport : New Concept Store ถือเป็นสาขา Flagship Store ที่มี Run Lab ที่ให้ลูกค้าได้ลองวิ่งและเลือกรองเท้าวิ่งที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุด, Fitness First Zone CentralWorld เป็น Flagship Brand มีสาขาเดียวในประเทศไทย, Under Armour Flagship Store, Atmos ร้านสนีกเกอร์แบบ Multi Brand ชื่อดังจากญี่ปุ่นที่แรกและที่เดียวในไทย, Converse, Champions, Carnival, Upperground, 24 Kilates, Pavement, Asic New Design Concept Store และ Ari Running Concept Store

นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและคาเฟ่เพื่อสุขภาพที่หลากหลาย อาทิ Charna (ฌา-นา) ชาบูสุขภาพที่อร่อยแบบสมดุลทั้งเนื้อและผัก มี Farm Station หรือมุมผักพื้นบ้านที่เล่าเรื่องราวของเกษตรกรจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ, PokeMe (โป-เก-มี) ร้านอาหารแนวฮาวายเพื่อสุขภาพแบบ Poke Bowl, Sizzler Salad Bar สลัดบาร์, Mom&Sis ปฏิวัติวงการสมูธตี้ของไทยด้วยการไม่ใส่สารให้ความหวานแทนน้ำตาล เน้นรสชาติจากธรรมชาติเท่านั้น, ชานมออร์แกนิกของคนรักสุขภาพกับ 722 Seven Twenty Two Milk Tea โดยไข่มุกทางร้านผ่านการรับรองว่าไร้สารก่อมะเร็งและน้ำตาลทรายและเลือกใช้น้ำตาลอิริทริทอล น้ำตาลที่มีแคลอรี่ต่ำกว่าน้ำตาลทั่วไปถึง 95% ทำให้ไม่มีผลต่อระดับน้ำตาลในเส้นเลือด, Acai Story (อา-ซา-อิ สตอรี่) ถือเป็นอีกหนึ่ง Superfood Café ที่นำเสนออาซาอิเบอรี่สมูทตี้ ซึ่งมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงรวมถึง ‘วุ้นกบ’ อันโด่งดังจากไต้หวัน เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ที่มีจำนวนแคลอรี่ เพียง 0.05 Kcal. เท่านั้น

ทั้งหมดนี้ เซ็นทรัลเวิลด์ ได้เลือกสรรทั้งร้านและกิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้าทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่ม Sport & Well-Being Community และเป็น Center of Life ในทุกๆ ด้านเพื่อคนไทยและลูกค้าทุกคนอย่างแท้จริง โดยเซ็นทรัลเวิลด์เป็น Flagship Store ที่นำเสนอไอเดียใหม่ๆ ของศูนย์การค้าของเซ็นทรัลพัฒนาสาขาอื่นๆ ทั่วประเทศ

พบกับงาน centralwOrld Sport Unlock Phase 1 ชวนคุณมาวิ่งหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ใจกลางเมือง เริ่มตั้งแต่ 1-22 กรกฎาคม 2563 วิ่งได้ตั้งแต่เวลา 17:00 – 20:00 น. โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆ แฟนๆ เซ็นทรัลเวิลด์และนักวิ่งตัวจริง ห้ามพลาด