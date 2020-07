TIP เพิ่มศักยภาพการดูแลลูกค้า เปิดโครงการ “Unlock Thailand: Tele Doctor against COVID-19 ”

ในยุคที่คนไทยต้องอยู่กับความวิตกกังวลกับไวรัสโควิด-19 ทิพยประกันภัย ผู้นำทางด้านดิจิทัลอินชัวรันส์ห่วงใยลูกค้า จึงแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “Unlock Thailand: Tele Doctor against COVID-19” นำนวัตกรรมพบแพทย์ออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Doctor Anywhere ให้ลูกค้าสามารถปรึกษาแพทย์ ตรวจสอบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ฟรี จำนวน 100,000 ราย สะดวกรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาล และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ตอบโจทย์รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบ New Normal สำหรับลูกค้าทิพยประกันภัย (ประกันภัยทุกประเภท) สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ขอใช้บริการ ผ่านทาง http://register.tipinsure.com/RegisterCovid19/doctor_anywhere และ Line Official Account : Dhipaya Insurance ตั้งแต่วันที่ 1 กค.-30 กย.63

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ประชาชนที่จะต้องออกมาทำงานหรือภาระกิจภายนอกหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในบ้านเองบางครั้งเมื่อมีการเจ็บป่วยก็จะเกิดความวิตกกังวลว่าจะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หากจะไปตรวจหาเชื้อจากสถานพยาบาล ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่ง ทิพยประกันภัย ผู้นำทางด้านดิจิทัลอินชัวรันส์ ได้เห็นถึงความสำคัญนี้ จึงได้เปิดตัวโครงการ “Unlock Thailand: Tele Doctor against COVID-19” ภายใต้แนวคิด Trust & Simple จับมือกับ Doctor Anywhere นำนวัตกรรมการขอคำปรึกษาหรือรับการรักษาจากแพทย์ออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Doctor Anywhere โดยไม่ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาล ใช้เทคโนโลยี “เทเลเมดิซีน” มาให้เป็นสิทธิพิเศษแทนความห่วงใยสำหรับลูกค้าของบริษัทฯฟรี โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายในการขอคำปรึกษาหรือรับการรักษาจากแพทย์ จำนวน 100,000 ราย ซึ่งลูกค้าของทิพยประกันภัยสามารถเข้าไปลงทะเบียนรับสิทธิ์นี้ได้

แอปพลิเคชัน Doctor Anywhere คือ แอปพลิเคชันในการให้คำปรึกษาหรือพบแพทย์ออนไลน์โดยจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ IOS และ Android ซึ่งแพทย์จะสามารถวินิจฉัยอาการในเบื้องต้น ตลอดจนแนะนำวิธีการรักษา หากต้องมีการรับยาก็สามารถเลือกได้ว่าต้องการหรือไม่ หากผู้รับบริการต้องการรับยาก็ยังส่งมอบให้ถึงบ้านภายใน 3 ชั่วโมง (สำหรับผู้ใช้งานบริการในเขตกรุงเทพ) อีกด้วย

การนำแอปพลิเคชัน Doctor Anywhere มาใช้ในการให้บริการลูกค้านั้นนอกจากจะเป็นการมอบสิทธิพิเศษแทนความห่วงใยลูกค้าแล้วเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในยุคที่ทุกคนต้องปรับตัวสู่วิถี New Normal แล้วยังช่วยลดความเสี่ยงและโอกาสในการติดเชื้อ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง นอกจากนี้ยังช่วยลดภาระในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งหากผู้รับบริการตรวจสอบพบการติดเชื้อได้เร็ว ก็จะสามารถรับการรักษาได้ทันท่วงที ลดการแพร่ระบาดไปสู่สังคมวงกว้างอีกด้วย ดร.สมพร กล่าว

คุณลิม ไว มัน CEO ของ Doctor Anywhere กล่าวว่า แอปพลิเคชัน Doctor Anywhere ถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ และมีการรองรับความปลอดภัยของข้อมูลระดับสูง ภายใต้การรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศตามแนวทาง Cyber Security เราเชื่อในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเปลี่ยนวิธีการเข้าถึงการดูแลสุขภาพของผู้ประชาชน และผสมผสานประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพทางออนไลน์และออฟไลน์ได้อย่างราบรื่น เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ทิพยประกันภัย ได้เล็งเห็นและความสำคัญของ Telemedicine และให้เราเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าทิพยฯ แอปพลิเคชันของเราสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย ไม่ซับซ้อน แถมยังช่วยบันทึกข้อมูลการรักษาระหว่างคนไข้กับแพทย์ผู้ให้บริการไว้ในระบบ ทำให้เมื่อมีการขอเข้ารับการรักษาในครั้งถัดไป แพทย์จะสามารถย้อนดูข้อมูลการรักษาต่างๆได้อีกด้วย