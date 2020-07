โอกิลวี่ ประเทศไทย สร้างชื่อบนเวทีโลกอีกครั้ง ได้รับเลือกเป็น TOP 3 เอเจนซี่ที่มีผลงานสร้างสรรค์ที่สุดแห่งทศวรรษ จากเวที Cannes Lions 2020

โอกิลวี่ ประเทศไทย เอเจนซี่ที่ใช้แนวคิดการผสมผสาน ดาต้า เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างแบรนด์ให้มีความหมายภายใต้โจทย์การตลาดยุคใหม่ ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 3 ครีเอทีฟเอเจนซี่ที่มีผลงานสร้างสรรค์ที่สุดในรอบทศวรรษ จากการจัดอันดับโดยเวทีคานส์ ไลอ้อนส์ ซึ่งเป็นเวทีระดับสูงสุดของวงการโฆษณาและการตลาดของโลก โดยโอกิลวี่ ประเทศไทย ยังเป็นครีเอทีฟเอเจนซี่จากประเทศไทยแห่งเดียวที่ติดอันดับ TOP 3 อีกด้วย

คานส์ ไลอ้อนส์ เป็นเวทีการประกวดและเทศกาลงานครีเอทีฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ที่เชิดชูความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมาตลอดระยะเวลา 67 ปี โดยในปีนี้มีการประกาศรางวัลผ่านทางกิจกรรมออนไลน์ ในวันที่ 22-26 มิถุนายนที่ผ่านมา และมีความพิเศษยิ่งขึ้นด้วยการประกาศรางวัล ที่สุดของความคิดสร้างสรรค์แห่งทศวรรษ (Cannes Lions Creativity Report of the Decade) ที่มอบให้กับแบรนด์และเอเจนซี่ที่ทำผลงานได้โดดเด่นที่สุดตลอดช่วงสิบปีที่ผ่านมา ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยวัดผลจากคะแนนรวมของงานที่ได้รับรางวัลและเข้ารอบสุดท้าย ซึ่งโอกิลวี่ ประเทศไทย ได้รับเลือกให้อยู่ในอันดับที่ 3 ของครีเอทีฟเอเจนซี่ที่มีผลงานสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมที่สุดในเอเชียในรอบทศวรรษ รองจาก Dentsu Inc. Tokyo และ Hakuhodo Inc. Tokyo

นายนพดล ศรีเกียรติขจร ประธานกลุ่ม บริษัท โอกิลวี่ ประเทศไทย กล่าวว่า “พวกเราทุกคนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับเลือกจากเวทีคานส์ ไลอ้อนส์ ให้เป็น 1 ใน 3 ครีเอทีฟเอเจนซี่ที่มีผลงานสร้างสรรค์ที่สุดในเอเชียในรอบทศวรรษ ความสำเร็จในครั้งนี้ นอกจากจะสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่นจนเป็นที่ยอมรับบนเวทีโลกแล้ว ยังได้พิสูจน์ว่า เรามีการปรับตัวและปฏิวัติตัวเองให้เข้ากับโจทย์การตลาดยุคใหม่อยู่เสมอ จึงสามารถสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมได้อย่างต่อเนื่องมากว่าสิบปี แม้ในยุคที่โลกของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆมากมาย แต่งานของเราก็ยังเป็นงานที่สร้างแบรนด์ให้มีความหมายได้จริงๆ”

“ผมต้องขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้พวกเราได้ดูแลและสร้างผลงานดีๆให้แบรนด์ ขอบคุณโปรดักชั่นเฮ้าส์และพาร์ทเนอร์ทุกคนที่ช่วยทำให้ทุกชิ้นงานสมบูรณ์แบบ และขอบคุณทีมงานทุกคนที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังผลงานที่มีคุณค่าเหล่านี้ทุกชิ้น”