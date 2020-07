ททท.เปิดตัวกิจกรรมการแข่งขัน อะเมซิ่ง ไทยเท่ คอมเพททิชั่น 2020 ชวนกลุ่มนักท่องเที่ยวเจนวายเข้าร่วม

ททท.เปิดตัวกิจกรรมการแข่งขัน อะเมซิ่ง ไทยเท่ คอมเพททิชั่น 2020 ชวนกลุ่มนักท่องเที่ยวเจนวาย ร่วมกิจกรรมแข่งขันสร้างสรรค์ทริปไอเดีย 10 สไตล์เท่ๆ ค้นหาเรื่องราว และแรงบันดาลใจที่สดใหม่ Untold (อัน-โทล) Unseal (อัน-ซีล) ในพื้นที่ 5 ภูมิภาค ทั่วประเทศ ชิงรางวัลรวมมูลค่า 500,000 บาท

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคกลาง ร่วมกับ สายการบินไทยสมายล์ สายการบินแอร์เอเชีย สายการบินนกแอร์ รถเช่า AVIS dtac Canon KEEN VIVO RyoiiReview และ Forever-Young.asia จัดกิจกรรมการแข่งขัน Amazing ไทยเท่ Competition 2020 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านแนวคิด “เมืองไทย สวยทุกที่ เท่ทุกสไตล์” โดยเชิญชวนกลุ่มนักท่องเที่ยวเจนวายร่วมคัดเลือก เพื่อเป็นตัวแทน นักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมแข่งขันสร้างสรรค์ทริปไอเดีย 10 สไตล์เท่ ๆ ร่วมค้นหาเรื่องราว และแรงบันดาลใจที่สดใหม่ Untold (อัน-โทล) Unseal (อัน-ซีล) ในพื้นที่ 5 ภูมิภาค ทั่วประเทศ ชิงรางวัลรวมมูลค่า 500,000 บาท

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กำหนดกลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ผ่านแนวคิด Amazing ไทยเท่ เมืองไทย สวยทุกที่ เท่ทุกสไตล์ เพื่อตอบโจทย์การตลาดท่องเที่ยวในยุคมิลเลนเนียล ที่ไม่ได้แบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวตาม Segmentation คือ เพศ อายุ วัย อีกต่อไป แต่แบ่งลงลึกแยกย่อยเป็น Fragmentation ตามไลฟ์สไตล์ รสนิยมความชอบที่แตกต่างกัน กิจกรรมการแข่งขัน Amazing ไทยเท่ Competition นี้จะเป็นการนำเสนอทริปไอเดียการท่องเที่ยวแบบเท่ ๆ ผ่านตัวแทนนักท่องเที่ยว 10 สไตล์ ที่จะไปค้นหาเรื่องราวที่น่าสนใจ มุมมองใหม่ ๆ ที่หลากหลาย ในพื้นที่ท่องเที่ยว 5 ภูมิภาค เพื่อแบ่งปันวิธีเที่ยวของตนให้กับคนอื่น ๆ ให้เกิดแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวในแบบของตนเองเพราะ ‘เมืองไทย สวยทุกที่ เท่ทุกสไตล์’”

กิจกรรมครั้งนี้ มีผู้สมัครจำนวน 260 ทีม จากทั่วประเทศ โดยคณะกรรมการได้คัดเลือก Finalist จำนวนทั้งสิ้น 50 ทีม ซึ่งจะเป็นตัวแทนนักท่องเที่ยว 10 สไตล์เท่ ได้แก่ 1. สไตล์ Hipsters 2. สไตล์ Green Lover

3. สไตล์ Young @ Heart 4. สไตล์ Conqueror 5. สไตล์ Digital nomad 6. สไตล์ Social Story 7. สไตล์ Camera is my life 8. สไตล์ Voluntourist 9. สไตล์ Me Myself & I 10. สไตล์ Foodie

โดยทั้ง 50 ทีม พร้อมแล้วที่จะออกเดินทางไปแข่งขันค้นหาเรื่องราว เท่ ๆ Untold (อัน-โทล) Unseal (อัน-ซีล) จากทั่วประเทศ มานำเสนอทริปไอเดียเท่ ๆ ชวนนักเดินทางรุ่นใหม่ออกไปเที่ยวให้ทั่วเมืองไทยในสไตล์ของตัวเอง การแข่งขันจะเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2563 และจะประกาศผลผู้ชนะในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 สามารถติดตามการแข่งขันได้ที่ www.ไทยเท่10สไตล์.com/blog

ททท. ร่วมกับพันธมิตร ได้แก่ สายการบินไทยสมายล์ รถเช่า AVIS และ TraveliGo.com จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย กระตุ้นความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 10 กันยายน โดยมอบดีลส่วนลดพิเศษ ให้นักท่องเที่ยวทุกคนออกเดินทางท่องเที่ยวตามไลฟ์สไตล์ของตนเอง ดังนี้ 1. ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ ไทยสมายล์ 2. ดีลโรงแรมราคาพิเศษที่สุด กว่า 80 โรงแรม อาทิ เดอะ นาคา จ.ภูเก็ต เสม็ดวิลล่า รีสอร์ต จ.ระยอง ครันทรี่แคมป์ จ.อุบลราชธานี ริเวอร์วิว รีสอร์ท แอท เชี่ยวหลาน จ.สุราษฎร์ธานี เดอะ ซี เกาะสมุย บีชฟรอนท์ รีสอร์ต แอนด์ สปา จ.สุราษฎร์ธานี ดุสิตธานี พูลวิลล่า จ.สุราษฎร์ธานี พุทธรักษา หัวหิน รีสอร์ต จ.ประจวบคีรีขันธ์ 3. ดีลรถเช่าราคาสุดพิเศษ จาก AVIS Rent A Car Thailand สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางแบบ Road Trip

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจองซื้อดีล สามารถดูรายละเอียดดีลต่างๆได้ที่ www.ไทยเท่10สไตล์.com (เวิลด์ไวด์เว็บดอทไทยเท่10สไตล์ดอทคอม) ตั้งแต่วันนี้ถึง เดือนกันยายน ศกนี้

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) กล่าวเพิ่มเติมว่า “ททท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรม Amazing ไทยเท่ Competition 2020 จะช่วยกระตุ้นความถี่การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ในพื้นที่ 5 ภูมิภาค และช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศอย่างปลอดภัยตลอดปีนี้”