‘หมาก ปริญ’ชวนอวดน้องสี่ขามะหมามะแมวในแคมเปญ The Forestias by MQDC & My Beloved Pet Friend

3 กรกฎาคม 2563, กรุงเทพฯ – The Forestias by MQDC ขอเชิญทุกท่านร่วมโชว์โมเม้นต์น่ารัก ๆ ในแบบฉบับของสัตว์เลี้ยงแสนรัก ที่เป็นทั้งเพื่อนแท้และสมาชิกในครอบครัวกับแคมเปญ The Forestias by MQDC & My Beloved Pet Friend งานนี้สามารถทั้งอวดทั้งแชร์ได้หมดไม่ว่าสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณคืออะไร

หมาก-ปริญ สุภารัตน์ พร้อมน้องเฮกเตอร์สุนัขคู่ใจ ขอเป็นตัวแทนของ The Forestias by MQDC

มาชวนแฟนคลับและผู้สนใจให้มาร่วมสนุกกัน

“ผมและเฮกเตอร์ ฝากชวนเพื่อนๆ ไม่ว่าจะเป็นสาวกของสัตว์เลี้ยงชนิดใดก็ได้มาร่วมสนุกกันเยอะ ๆ นะครับ”

กติกาสุดน่ารัก

แค่คุณร่วมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอสั้น ๆ ของคุณกับเจ้าเพื่อนตัวน้อยในโมเม้นท์ที่จะมาช่วยสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับทุกคน หรือจะโชว์เฉพาะเพื่อนรักสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของคุณในแบบโซโล่เดี่ยวก็ไม่ผิดกติกา

ลงทะเบียนเพื่อลุ้นรับรางวัลได้ที่เว็ปไซต์ MQDC >> bit.ly/3eN3SQ2 โพสต์รูปหรือวีดีโอใน Facebook ของท่านเองให้เป็นไปตามเงื่อนไขภายใต้เพจกิจกรรม My Beloved Pet Friend

ติด #MQDC #TheForestiasbyMQDC เปิด Profile ของท่านเป็น Public

ระยะเวลาร่วมสนุก ตั้งแต่วันนี้ – 30 กรกฎาคม 2563

พิเศษ!!! ภาพหรือวีดีโอใดได้รับยอดไลค์และยอดแชร์มากที่สุด

เจ้าตัวน้อยของคุณจะได้รับอาหารฟรี!!! ตลอดทั้งปี

