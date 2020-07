“เซ็นทรัลพัฒนา” ปูพรมกิจกรรม “ช้อปไทย & เที่ยวไทย” ขานรับ ททท. ใน Amazing Thailand Grand Sale 2020

ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั้ง 33 แห่งทั่วประเทศ ย้ำผู้นำ สะอาด มั่นใจ ด้วยตราสัญลักษณ์ SHA รับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยทุกศูนย์ฯ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาและบริหารศูนย์การค้าชั้นนำของไทย 33 แห่งทั่วประเทศ ภายใต้แบรนด์เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา, เซ็นทรัลเฟสติวัล, เซ็นทรัล ภูเก็ต และเซ็นทรัล วิลเลจ กระตุ้นบรรยากาศ Shopping & Traveling ทั่วประเทศ ปูพรมผลักดันเศรษฐกิจหลังโควิด ขานรับนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใน Amazing Thailand Grand Sale 2020: Non Stop Shopping แจก E-Voucher ผ่าน Line Official: @thailandgrandsale จากกว่า 30 แบรนด์ดัง รวมมูลค่ากว่า 17 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ถึง 15 กันยายน 2563 เพื่อสนับสนุนภาคเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว กระตุ้นให้คนไทยได้ออกมาเที่ยวประหยัด ช้อปมั่นใจ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 33 สาขาทั่วประเทศ

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าและนักท่องเที่ยว รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) โดยได้รับเกียรติจาก คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นผู้ส่งมอบ และ ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา เป็นตัวแทนรับมอบ ทั้งนี้ เซ็นทรัลพัฒนานับเป็นรายแรกที่สร้างมาตรฐานด้าน Hygiene & Safety ในเชิงรุกอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการริเริ่มแผนแม่บท “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” ใน 5 แกนหลักกว่า 75 มาตรการ รวมถึงการนำ New Innovation มาช่วยอำนวยความสะดวกให้ทุกศูนย์การค้าเซ็นทรัลเป็น Center of New Normal Life โดยเซ็นทรัลพัฒนา ไม่เพียงดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดในศูนย์การค้าในเครือเท่านั้น แต่ยังแบ่งปันให้ธุรกิจและสถานที่ต่างๆ ได้นำไปปฏิบัติใช้ในวงกว้าง จนสร้างบรรทัดฐานใหม่ตอบรับ New Normal ให้กับสังคม

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “ในโอกาสที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั้ง 33 สาขาทั่วประเทศได้รับมอบตราสัญลักษณ์ SHA จากททท. เป็นการช่วยย้ำความมั่นใจว่าศูนย์การค้าทุกสาขาของเราเป็นสถานที่ที่สะอาด ปลอดภัย และเป็นอันดับ 1 ในใจที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการ พร้อมทั้งรักษาวินัยและระยะห่าง Social Distancing ซึ่งเราทำได้อย่างโดดเด่นจนได้รับความสนใจและยอมรับจากสื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยในฐานะประเทศอันดับต้นๆ ของโลกที่รับมือกับการระบาดของโรคโควิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

“นอกจากนี้ เรายังช่วยเดินหน้าเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในประเทศ โดยพร้อมสนับสนุนภาครัฐอย่างเต็มที่ด้วยจุดแข็งของของเราที่มี Tourist Mall Destinations อยู่ทั่วประเทศ ทั้งเชียงใหม่, สมุย, พัทยา, ภูเก็ต หาดใหญ่ เป็นต้น โดยเข้าร่วมใน Amazing Thailand Grand Sale 2020: Non Stop Shopping แจก E-Voucher ผ่าน Line Official: @thailandgrandsale จากกว่า 30 แบรนด์ดัง รวมมูลค่ากว่า 17 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดสำหรับช้อปหรือรับบริการฟรี ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ถึง 15 กันยายน 2563 พิเศษสำหรับสมาชิก The 1 ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศกับสายการบิน Bangkok Airways เพียงแสดง Boarding Pass รับทันที Karmakamet Perfume Sachet มูลค่า 395 บาท ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่, เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช, เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย, เซ็นทรัล ภูเก็ต และเซ็นทรัล วิลเลจ และ Top Spenders ลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดตลอดระยะเวลาที่กำหนดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา รับของรางวัลพิเศษ เตรียมพบไฮไลท์ 8/8 ลดสูงสุด 80% ในวันที่ 8 ส.ค. นี้ และ 9/9 ลดสูงสุด 90% ในวันที่ 9 ก.ย. นี้

นอกจากนี้ ยังได้มีการจับมือพาร์ทเนอร์ทำ Cross Promotion กระตุ้นการท่องเที่ยวไทย เช่น เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย ได้จับมือกับททท. สมาคมโรงแรม สายการบินบางกอกแอร์เวย์ จัดโปรปลดล็อค เที่ยวสมุยกันต่ะ โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ดีลโรงแรม และแพ็คเกจทัวร์ในราคาสุดพิเศษ ซึ่งได้มีการออกบูธไปแล้วที่เซ็นทรัลเวิลด์และได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าคนเมืองอย่างล้นหลาม นอกจากนี้ที่ เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ยังได้จัด MajorCineplex Drive-in Theater

สร้างปรากฏการณ์ดูหนังบนลานจอดรถลอยฟ้าครั้งแรกในไทย ซึ่งก็ได้รับฟีดแบ็คดีเยี่ยมมีลูกค้าจองเต็มทุกรอบ รวมถึงเรายังได้เพิ่มแอทแทรคชั่นใหม่ๆ ดึงดูดคนไทยให้ออกมาท่องเที่ยวและใช้เวลากับครอบครัวกันมากขึ้น อย่างเช่นที่เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เปิดตัวแม็กเน็ตใหม่ดึงดูดกลุ่มแฟมิลี่ “Mega HarborLand Westgate” สนามเด็กเล่นในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกและดีที่สุดในประเทศไทย บนพื้นที่ใหญ่กว่า 10,000 ตร.ม. จัดเต็มกับ 7 โซนเครื่องเล่นรวมกว่า 100 กิจกรรม พบกับโซนไฮไลท์อย่าง HarborLand สไลเดอร์หลากหลายมากกว่า 20 รูปแบบ และเครื่องเล่นใหม่ๆ ครั้งแรกที่ไม่เคยมีมาก่อนในไทย พร้อมเปิดให้เด็กๆ และครอบครัวได้ไปสนุกสุดมันส์แล้ววันนี้

นอกจากนี้ ยังเน้นพลังคนไทยที่ช่วยกัน “ไทยช้อปไทย” และ “ไทยเที่ยวไทย” ด้วยแคมเปญกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและช่วยเพิ่มเงินสะพัดอย่างต่อเนื่อง อาทิ ‘ช้อปด้วยใจ ไทยช่วยกัน’ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา ผนึกกำลังพันธมิตรในเครือและร้านค้าทั่วประเทศ เพื่อช่วยลูกค้าประหยัดและลดค่าครองชีพกับส่วนลดสินค้าอุปโภคบริโภคสูงสุดถึง 90% พร้อมด้วยเซอร์ไพรส์เซล WEDNESDAY SPECIAL วันพุธสุดพิเศษ กับโปรแรงไอเท็มเด็ดไม่ต้องรอวันหยุด และดีลดีซื้อ 1 แถม 1 นอกจากนี้ยังมี ‘Super Brand Grand Sale’ ที่เซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรี่เอาท์เล็ตแห่งแรกของไทย กับดีลดีที่สุดแห่งปีช้อปแบรนด์เนมในราคาเอื้อมถึง ลดสูงสุดถึง 90% โดยทั้งสองแคมเปญจัดถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2563 นี้

ตลอดระยะเวลา 40 ปีของการเป็นผู้นำค้าปลีกและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย เซ็นทรัลพัฒนาได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมาโดยตลอด พร้อมยึดมั่นในคุณค่าองค์กรที่สำคัญคือ Positivity, Dynamism และ Co-Creation เพื่อสร้างสรรค์อนาคตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่ โดยการที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ได้บุกเบิกความเป็นผู้นำด้านความสะอาดและปลอดภัย ไม่เพียงสร้างความมั่นใจให้ผู้คนในการออกมาใช้ชีวิต แต่เป็นการร่วมสร้างสรรค์สังคมคุณภาพอย่างยั่งยืนอีกด้วย