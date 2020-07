Gourmet Market จับมือ Wongnai เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่คอนเซปท์ใหม่ “Gourmet Meal Kit” ชุดเมนูพร้อมปรุงคุณภาพระดับพรีเมี่ยม พร้อมส่งถึงบ้าน

Gourmet Market (กูร์เมต์ มาร์เก็ต) จับมือ Wongnai (วงใน) เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่รองรับไลฟ์สไตล์ New Normal ด้วย “Gourmet Meal Kit เราเตรียมให้ ใครทำก็อร่อย!” ชุดเมนูพร้อมปรุงที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพระดับพรีเมี่ยม เอาใจคนชอบทำอาหาร กับ 10 เมนูอร่อยนานาชาติ ราคาเริ่มต้นเพียง 149 – 499 บาท

ปัจจุบันการให้บริการ Food Delivery เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากสามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่มีสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เกิดขึ้น ทำให้ผู้บริโภคมีการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นการต้อง work from home ลดการพบปะสังสรรค์ เพิ่มการสั่งอาหารมารับประทานเองที่บ้าน และมีการทำอาหารเพื่อปรับประทานเองที่บ้านมากขึ้น ดังนั้น เพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคนี้ Gourmet Market (กูร์เมต์ มาร์เก็ต) ซูเปอร์มาร์เก็ตพรีเมียมในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป และ Wongnai (วงใน) ผู้นำด้านซูเปอร์ไลฟ์สไตล์แพลตฟอร์มของเมืองไทย จึงได้ร่วมมือกัน จัดทำ Project พิเศษ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เอาใจคนรักการทำอาหาร ให้สนุกกับการทำอาหารยิ่งขึ้น ด้วย “Gourmet Meal Kit By Gourmet Market x Wongnai ชุดเมนูพร้อมปรุง เราเตรียมให้ ใครทำก็อร่อย” เปิดตัวด้วย 10 เมนูนานาชาติ ทั้งเกาหลี ฝรั่ง และไทย ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพระดับพรีเมี่ยมการันตีความอร่อย

นางสาวพลอยชมพู อัมพุช ผู้จัดการใหญ่บริหารสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ต บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด

(Ms.Ploychompu Umphuj; Group General Manager Merchandising Supermarket, The Mall Group Co., Ltd.) กล่าวว่า “สำหรับ Gourmet Meal Kit by Gourmet Market x Wongnai เป็นการจับมือกันของกูร์เมต์ มาร์เก็ต และ Wongnai ผู้นำด้านซูเปอร์ ไลฟ์สไตล์แพลทฟอร์ม เป็น community ของคนรักอาหาร และการทำอาหาร ที่มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก เราถึงมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่จะต่อยอด นำเสนอบริการที่ถือเป็นจุดเด่นของกูร์เมต์ มาร์เก็ต อย่าง You Hunt We Cook เคาน์เตอร์บริการปรุงอาหารที่ลูกค้าสามารถ Hunt วัตถุดิบคุณภาพต่างๆ จากกูร์เมต์ มาร์เก็ต มาให้เชฟช่วยปรุงเมนูพิเศษตามต้องการได้ ซึ่งบริการนี้เป็นที่นิยมในกลุ่มลูกค้าของเราอย่างมาก และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น เราจึงได้พัฒนาการบริการนี้เป็นผลิตภัณฑ์ Gourmet Meal Kit หรือชุดเมนูพร้อมปรุงจากวัตถุดิบคุณภาพของ Gourmet Market และเครื่องปรุงทั้งหมด ในคอนเซ็ปท์ “เราเตรียมให้ ใครทำก็อร่อย” ทุกสูตรอาหารคิดค้นโดยเชฟจาก You Hunt We Cook การันตีในเรื่องรสชาติความอร่อย Gourmet Meal Kit จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ใหม่ ที่ทำให้ทุกคนสนุกไปกับการทำอาหารได้ง่ายๆ พร้อมบริการ Home Delivery สั่งผ่าน application Wongnai เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้า”

ด้าน นายยอด ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด ​(Mr.Yod Chinsupakul; CEO & Co-founder, Wongnai Media Co., Ltd.) ​กล่าวว่า “การจับมือกับ Gourmet Market ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ด้าน Food Retail ที่แข็งแกร่งที่สุดของไทย ในครั้งนี้เป็นการร่วมกันต่อจิ๊กซอว์อีกหนึ่งชิ้นสู่การเป็น O2O Platform ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนชอบทำอาหาร ทำให้ผู้ใช้สามารถเปิดแอปพลิเคชัน Wongnai เพียงแอปเดียวก็สามารถลองทำตามได้ง่ายๆ ที่บ้าน”

“Gourmet Meal Kit by Gourmet Market x Wongnai” มีเมนูให้ลูกค้าได้เลือกอร่อยมากมาย ทั้งเมนูอาหารไทย, ฝรั่ง และเกาหลี รวม 10 เมนู ได้แก่ ชุดพัคเซรอย – เนื้อ, ชุดกุ้งแม่น้ำ – ฉู่ฉี่, ชุดริบอาย – สเต็ก, ชุดสันในวัว – น้ำจิ้มแจ่ว, ชุดซูวี – พอร์คชอป, ชุดเบอร์เกอร์ – เนื้อ, สตูปลาสไตล์อิตาเลี่ยน, เฟตตูชินีเพสโต้ – กุ้งแม่น้ำ, ชุดพะแนง – หมู และชุดแกงเขียวหวาน – ไก่ ในราคาเริ่มต้นเพียง 149 – 499 บาท/เมนู โดยอาหารหนึ่งชุดสามารถรับประทานได้ 1 – 2 ท่าน พร้อมกันนี้ในภายในกล่อง “Gourmet Meal Kit” จะมีสูตรอาหารและวิธีการทำอาหารแนบไปให้ลูกค้าเพื่อช่วยในการปรุง และลูกค้ายังสามารถสแกน QR code เพื่อดู VDO ขั้นตอนการทำอาหารสั้นๆ เพียง 1 – 2 นาที ผ่าน Application Wongnai หรือเว็บไซต์ www.wongnai.com

สามารถสั่งซื้อ “Gourmet Meal Kit” ได้แล้ววันนี้ ผ่าน Application Wongnai โดยระบบจะปิดรับออเดอร์ทุกวันเวลา 20.00 น. และจัดส่งในวันถัดไปตามเวลาที่ลูกค้านัดหมาย โดยมีค่าจัดส่งสินค้า 100 บาท สินค้าจัดส่งจาก กูร์เมต์ มาร์เก็ต 3 สาขา คือ เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และพารากอน