การแสดงคอนเสิร์ตรายการ “RBSO Young Talent Sings Broadway” บรรเลงโดยวงรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า ขับร้องเพลงดังละครมิวสิคัล โดยเยาวชนพรสวรรค์ ผู้ชนะการแข่งขันร้องเพลง และศิลปินนักร้องสาวไทยจากนิวยอร์ค

มูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา โดยความสนับสนุนของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยความสนับสนุนของ บี.กริม, BDMS, เมืองไทยประกันภัย และ มูลนิธิเอสซีจี จัดการแสดงคอนเสิร์ต รายการ “RBSO Young Talent Sings Broadway” เชิญเยาวชนไทย 8 คนที่มากด้วยพรสวรรคความสามารถพิเศษด้านการร้องเพลง และชนะการแข่งขันร้องเพลงโครงการ RBSO Search for Talent

ร่วมด้วยนักร้องรับเชิญ แจน-วสุธิดา ปุณวัฒนา ศิลปินนักร้องรับเชิญจากนิวยอร์ค นำเสนอเพลงดังจากละครมิวสิคัลและบรอดเวย์ บรรเลงโดยวงรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า (RBSO) อำนวยเพลงโดย นรอรรถ จันทร์กล่ำ ศิลปินศิลปาธร

เพลงในรายการ อาทิ “Once Upon aDecember”, “Journey to the Past”(Anastasia);“Somewhere Over the Rainbow” (Wizard of Oz); “Whistle Down the Wind”, “Popular”, ForGood” (Wicked);

“Home” (Beauty and the Beast); “Tomorrow” (Annie), “Someone Like You” (Jekyll & Hyde),

“Forget about the Boy” (Throughly Modern Millie),“My Fair Lady Section”, “My Favorite Things”, “Do-Re-Mi” (The Sound of Music)

เยาวชนนักร้องทั้ง 8 คนนี้ (อายุ 8-16 ปี) เป็นผู้ชนะการแข่งขันเพลงมิวสิคัลโครงการ RBSO Search for Talent ซีซั่น 4 ประจำปี 2019 จากผู้สมัครกว่า 200 คน ในฐานะผู้ชนะ เยาวชนจะได้ร่วมงานกับวง RBSO อีกครั้ง นอกเหนือจากที่ได้ร้องกับวงในรายการ “ดนตรีในสวน” ณ อุทยาน 100 ปีจุฬาฯ เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเยาวชนเหล่านี้มีผลงานมากมาย อาทิ ชนะการแข่งขันร้องเพลงทั้งในประเทศและต่างประเทศที่คาร์เนกี้ฮอลล์ (นิวยอร์ค) เทศกาลดนตรีเยาวชนนานาชาติที่ฮ่องกง เคยร้องและแสดงร่วมกับนักร้องดังแนวมิวสิคัล และละครเวทีรายการดังทางโทรทัศน์

นักร้องรับเชิญ แจน-วสุธิดา ปุณวัฒนา มีผลงานทั้งในฐานะนักร้องมิวสิคัล นักแสดงและโค้ช แจนเข้าสู่วงการละครเวทีตั้งแต่เรียนที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้ร่วมงานกับค่ายดรีมบ็อกซ์ในมิวสิคัลหลายเรื่อง อาทิ แม่นาค, น้ำใสใจจริง, Fame the Musical, มอม และ ซ้อน: A New Musical จากนั้นเธอก็ผันตัวเองไปในระดับอินเตอร์ใช้ชีวิตที่นิวยอร์คถึง 8 ปี ทั้งเรียนและทำงาน 2 ปีกับคณะละครจนได้ประกาศนียบัตรเทียบเท่ามหาวิทยาลัย จึงเริ่มทำงานเป็นศิลปินอิสระอีก 6 ปี ได้ร่วมงานกับนักร้องนักแสดง ผู้กำกับมิวสิคัล ครูสอนร้อง และการแสดงที่มีชื่อเสียงหลายคน ผลงาน อาทิ ร้องในมิวสิคัล

Comfort Women – A New Musical, หนังเรื่อง Wait, Wait, Don’t Kill Me และ My Good Boy ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมงานเทศกาล Seattle Asian American Film Festival เคยร่วมงานกับ National Artist Project แสดงที่ลินคอล์นเซ็นเตอร์ (นิวยอร์ค) และทัวร์ไปทั่วโปแลนด์กับคณะละครมิสิคัล

แจนกลับมาเมืองไทยในปี 2561 ทำการสอนด้านการร้องเพลงและแสดงผลงานล่าสุด คือ “สูตรเสน่หาเดอะมิวสิคัล” แจนเรียนร้องเพลงกับอาจารย์ใจรัตน์ พิทักษ์เจริญ, รศ.ดวงใจ อมาตยกุล และอาจารย์ดาเรส รักษาราษฎร์

ผศ.ดร.นรอรรถ จันทร์กล่ำ มีผลงานทั้งในฐานะผู้อำนวยเพลง ผู้ประพันธ์เพลง ผู้เรียบเรียงเสียงประสานและนักไวโอลินที่มีฝีมือของวงการ ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาดุริยางคศิลป์ดนตรีตะวันตก และหัวหน้าภาควิชาไวโอลิน คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยเพลงวง CU Symphony Orchestra, CU Strings Orchestra ผู้อำนวยเพลงรับเชิญวง RBSO และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงโครงการ RBSO Search for Talent ซีซั่น 2 ซีซั่น 3 และซีซั่น 4

กำหนดแสดงวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

สำหรับผู้สนใจเข้าชม ขอรับบัตรชมฟรี (จำนวนจำกัด) โดยติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ Email: bsof@bangkoksymphony.org เท่านั้น ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานมูลนิธิฯ โทร.(02) 255-6617-8; (02) 255-9191-2 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.)