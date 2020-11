โครงการ “อินเตอร์คอนติเนนตัล เรสซิเดนเซส หัวหิน” คว้ารางวัล Best Condo Development และอีก 3 รางวัลใหญ่จาก งาน “พร็อพเพอร์ตี้กูรู ไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์ ครั้งที่ 15”

งานประกาศผลรางวัล “พร็อพเพอร์ตี้กูรู ไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์ ครั้งที่ 15” รางวัลแห่งวงการอสังหาริมทรัพย์ที่จัดมาอย่างยาวนานและเก่าแก่ที่สุดของไทย ด้วย 44 สาขารางวัล โดยปีนี้ โครงการ “อินเตอร์คอนติเนนตัล เรสซิเดนเซส หัวหิน” คอนโดหรูริมชายหาดหัวหิน ของ บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลใหญ่ Best Condo Development (Thailand) ซึ่งเป็น Best of The Best Awards ในประเภทคอนโด โดยพิจารณาจากทุกโครงการที่ส่งเข้าประกวดมากกว่า 30 บริษัท

นอกจากนี้ โครงการ “อินเตอร์คอนติเนนตัล เรสซิเดนเซส หัวหิน” ยังชนะเลิศรางวัลประเภท Development Awards และ Design Award อีก 3 รางวัล ประกอบด้วย Best Luxury Condo Development (Hua Hin), Best Branded Residence และ Best Condo Landscape Architectural Design ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน Developer ที่ได้รับรางวัลในหลากหลายประเภทสาขา สะท้อนถึงความสำเร็จของการออกแบบ และการพัฒนาโครงการ อินเตอร์คอนติเนนตัล เรสซิเดนเซส หัวหิน

คุณพราวพุธ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนา กล่าวว่า รางวัลที่ได้รับการันตีคุณภาพในการพัฒนาโครงการของพราว เรียล เอสเตท และความสำเร็จของโครงการ “อินเตอร์คอนติเนนตัล เรสซิเดนเซส หัวหิน” คอนโดหรูริมชายหาดหัวหิน ที่พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด “ชีวิตที่มากกว่า” (More Than Just Living) ชูจุดเด่นในด้านการออกแบบที่มอบความเป็นส่วนตัวสูงสุด่ในการพักอาศัย ด้วยจำนวนห้องพักเพียง 238 ยูนิต เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน กับบรรยากาศที่พักอาศัยริมทะเลใจกลางเมืองหัวหินที่แตกต่างและไม่เหมือนใคร

โครงการ “อินเตอร์คอนติเนนตัล เรสซิเดนเซส หัวหิน” ยังโดดเด่นด้วยการเป็น Branded Residence โดยความร่วมมือกับ อินเตอร์คอนติเนนตัล โฮเทล กรุ๊ป (IHG) ผู้อยู่อาศัยในโครงการจะได้รับความสะดวกจากบริการมาตรฐานโรงแรมระดับโลก อาทิ บริการ Butler บริการ Concierge บริการแม่บ้านทำความสะอาดห้องชุด บริการซักรีดชุดเครื่องนอน อินเทอร์เน็ตฟรีบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ตลอดจนบริการรถรับส่งไปยังสถานที่สำคัญใกล้โครงการฯ

สำหรับผู้ที่สนใจโครงการ สามารถสัมผัสประสบการณ์แห่งการพักผ่อนที่เหนือระดับ หรือชมห้องตัวอย่างที่เซลล์ แกลเลอรี โครงการ บนถนนเพชรเกษม ติดซอยหัวหิน 71 ที่ตั้งโครงการ โทร. 02-026-8999 หรือ Line@ Proudrealestate สามารถชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.intercontinentalresidenceshuahin.com