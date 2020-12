ทส. ย้ำ นโยบาย ยกกำลัง 2 บวก 4 ดึงเยาวชนร่วมเป็นเครือข่าย ระดมชุมชนจัดการขยะ รวมพลัง มุ่งสู่ สังคม Zero Waste

วันที่ 3 ธ.ค.2563 ที่ โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล กทม. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเครือข่าย ทสม. ประจำปี และกิจกรรมวัน ทสม. แห่งชาติ ประจำปี 2563 นำเสนอผลการดำเนินงานของเครือข่าย ทสม.ทั้ง 76 จังหวัด และ กทม. ตลอดจนแนวทางการพัฒนาบทบาทของเครือข่าย ทสม. โดยมีนาย จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับ ทสม. และเครือข่าย ทสม.ดาวรุ่ง ระดับประเทศ 8 รางวัล รวมทั้ง ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด อีก 108 รางวัล ซึ่งได้เน้นย้ำ นโยบายการทำงานแบบ ยกกำลัง 2 บวก 4 ของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ บวกที่ 1 คือ ยกย่องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การน้อมนำแนวทางพระราชดำริ มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน บวกที่ 2 คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน บวกที่ 3 คือ การแสวงหาความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการเพิ่มศักยภาพการทำงานอยู่เสมอ และบวกที่ 4 คือ มีหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน โดยเน้นย้ำการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ มุ่งหวังให้เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ ทสม. กว่า 247,000 คนทั่วประเทศ ดำเนินงานเชิงรุก ยกระดับการมีส่วนร่วม ขยายเครือข่าย ทสม. เยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ สร้างกระบวนการ และกลไกการทำงานของเครือข่าย ทสม. ให้เข้มแข็ง ส่งเสริมศักยภาพบทบาทของ ทสม. ให้เป็นที่ประจักษ์ สนับสนุนภารกิจและกิจกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะการ สืบสาน รักษา ต่อยอด น้อมนำแนวทางพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ที่สำคัญ ปรับตัว ให้เป็น ทสม. ยุคใหม่ที่มีการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ ในการรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม เฝ้าระวังเตือนภัยพิบัติ ทำหน้าที่แจ้งข่าวสาร สื่อสารนโยบายได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ฉับไว สำหรับพื้นที่ที่มีปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เครือข่าย ทสม. สามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐและภาคีความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ลาดตระเวน เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า ลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่ และมีส่วนร่วมในการจัดการขยะที่ต้นทาง เป็นต้น

สำหรับการประชุมเครือข่าย ทสม. ประจำปี และกิจกรรมวัน ทสม. แห่งชาติ ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธ.ค. 2563 เพื่อแสดงถึงการรวมพลังของเครือข่าย ทสม. ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดการทำงานในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นเวทีนำเสนอผลการดำเนินงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนยกย่องเชิดชูผลงานของ ทสม. และเครือข่าย ที่ทำประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุนการดำเนินงานตามรอยพระยุคลบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม รวม 450 คน ได้แก่ ผู้แทนเครือข่าย ทสม. 76 จังหวัด และ กทม. คณะกรรมการอำนวยการ ทสม. ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด คณะกรรมการตัดสินการคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563 และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยังได้จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะที่ต้นทางสู่ความยั่งยืนชุมชนปลอดขยะ ณ โรงแรมเอเซีย กทม. โดยมี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบรางวัลชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี 2563 ที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 จำนวน 98 รางวัล และรางวัลสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคสนับสนุนชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ที่ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ ปี 2563 อีกจำนวน 10 สำนักงาน โดยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของแนวคิด Zero Waste การจัดการขยะเหลือศูนย์ ส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุด ด้วยหลัก 3Rs ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนำมาเผยแพร่ให้แก่ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) มาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี จนส่งผลให้ปัจจุบันมีชุมชนปลอดขยะต้นแบบทั่วประเทศ มากถึง 2,117 ชุมชน ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการช่วยขยายผลและสร้างความยั่งยืนด้านการส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทางด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้เน้นย้ำถึงการสร้างสังคมแห่งการรีไซเคิลและเศรษฐกิจหมุนเวียนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและการตอบรับจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะที่ต้นทางสู่ความยั่งยืนชุมชนปลอดขยะ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 ธ.ค.2563 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้แทนชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการตัดสินโครงการชุมชนปลอดขยะ จำนวน 300 คน กิจกรรมภายในงาน มีทั้ง การเสวนาแลกเปลี่ยนความสำเร็จการจัดการขยะที่ต้นทาง (Zero Waste) ระดับประเทศ โดยผู้แทนชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ปี 2563 และผู้แทนชุมชนรางวัลชนะเลิศระดับประเทศที่พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ ได้แก่ ชุมชนบ้านท่าใหม่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ชุมชนบ้านคุยมะม่วง หมู่ที่ 6 จังหวัดกำแพงเพชร ชุมชนบ้านไร่ จังหวัดลำพูน ชุมชนบ้านทุ่งศรี จังหวัดแพร่ และชุมชนบ้านหัวถนน จังหวัดขอนแก่น และการเสวนานวัตกรรมการจัดการขยะอินทรีย์ แนวทางใหม่จัดการขยะชุมชน โดย ดร.สมควร โพธารินทร์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ และนายสุทน แสนตันเจริญ เจ้าหน้าที่งานชุมชนสัมพันธ์ บริษัทเอสซีจี สาขาอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี