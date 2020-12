ไส้กรอกบุชเชอร์ จัดกิจกรรม “Bucher On, Music On with Nont” เอาใจลูกค้ารับปีใหม่ 2021

(12 ธันวาคม 2563) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้าและแฟนคลับ ให้ได้ร่วมฉลองปีใหม่กับพรีเซ็นเตอร์คนโปรด นนท์ ธนนท์ ในกิจกรรม “Bucher On, Music On with Nont” ตอกย้ำความเป็นผู้นำไส้กรอกระดับพรีเมียมสไตล์เยอรมันอีกครั้ง หลังประสบความสำเร็จจากผลตอบรับของกลุ่มแฟนคลับ ในกิจกรรม Bucher Pleasure Hunter with Nont Tanont จนไส้กรอกบุชเชอร์เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคทั่วไทย

นางสาวอนรรฆวี ชูรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านการตลาดกลาง ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ จัดกิจกรรมแสดงความขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุน “บุชเชอร์” มาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ได้ตอกย้ำความเป็นผู้นำไส้กรอกระดับพรีเมียม อร่อยแบบ “กรอบนำ ฉ่ำตาม” โดยส่งพรีเซ็นเตอร์ “นนท์ ธนนท์” มอบความสุขและความฟินให้กับลูกค้าและแฟนคลับอีกครั้ง ในกิจกรรมพิเศษฉลองช่วงท้ายปี “Bucher On, Music On with Nont” ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธิน ในรูปแบบมินิคอนเสิร์ตแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่ นนท์ ทั้งร้องทั้งเต้น สร้างความสุขให้แก่แฟนคลับผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ด้วยดีเสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้า 10 ท่านที่มียอดซื้อผลิตภัณฑ์บุชเชอร์ครบ 10,000 บาท (ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ) จะได้ร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิดกับพรีเซ็นเตอร์คนโปรด และได้ร่วมรับประทานอาหารแบบ Exclusive Lunch กับนนท์ ธนนท์ด้วย ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกบุชเชอร์ 3 รสชาติ ได้แก่ รสต้นตำรับ (ชไวเวิร์สท) รสพริก (ชไวเวิร์สท ชิลลี่) และรสชีส (เชดดาร์เวิร์สท) อร่อยแบบ กรอบนำ ฉ่ำตาม ผลิตจากวัตถุดิบเนื้อสัตว์คุณภาพ ภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้ พร้อมให้บริการความอร่อยระดับพรีเมี่ยมแล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลฟเว่น และห้างสรรพสินค้าชั้นนำ