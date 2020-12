BEST Express มั่นใจบริการ พร้อมรับมือเทศกาลช้อปปิ้ง 12.12 นี้

เข้าสู่ช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองเดือนสุดท้ายของปีนี้ ถือเป็นช่วงที่แบรนด์และร้านค้าต่างๆ จัดโปรโมชั่นลดกระหน่ำส่งท้ายปี กระตุ้นยอดขายช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี โดยเฉพาะการช้อปปิ้งออนไลน์ที่มีแคมเปญสุดฮอตอย่าง “เทศกาล 12.12” เตรียมเอาใจเหล่านักช้อปเป็นครั้งสุดท้ายก่อนหมดปี ถือเป็นงานประจำปีที่สร้างยอดขายต่อเนื่องจากโปรโมชั่น 11.11 ในปีนี้ ช่วงเวลาสุดท้ายของปีในการได้ซื้อสินค้าราคาประหยัด และน่าจะมีการซื้อมากกว่าปกติเพราะต้องการซื้อเป็นของขวัญของฝากให้แก่กันอย่างที่ได้บอกไป ในส่วนของผู้ประกอบการ ร้านค้าต่างๆ ช่วงเวลาดังกล่าวก็ถือเป็นโอกาสทองในการนำสินค้าที่มีเข้ามาร่วมโปรโมชั่นลดราคาส่งท้ายปีไปด้วยกัน

เทศกาลลดราคาสินค้า 12.12 จึงเป็นโอกาสดีทั้งกับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ นอกจากนี้รัฐบาลยังมีแคมเปญดีสำหรับกระตุ้นการใช้จ่ายกับ “โครงการช้อปดีมีคืน” ที่สามารถนำยอดซื้อสินค้าไปยื่นลดหย่อนภาษีได้ กระตุ้นการบริโภคของประชาชนในประเทศกลุ่มที่เสียภาษี ทำให้การซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ยิ่งเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าเติบโตตามไปด้วย แบรนด์สินค้าชั้นนำและแพลตฟอร์มชื่อดังรายใหญ่ๆ ก็ออกโปรโมชั่นสำหรับเทศกาล 12.12 ในปีนี้อย่างอย่างยิ่งใหญ่ อาทิ ซื้อสินค้าลดราคา 50% – 90% และโปรโมชั่นจัดส่งสินค้าฟรี นับเป็นอีกกลยุทธ์วิธีที่นิยมและถูกใจผู้บริโภคเป็นอย่างมาก

สำหรับ BEST Express (เบสท์ เอ็กซ์เพรส) ผู้ให้บริการ รับ-ส่งพัสดุด่วนทั่วไทย ไปไหน ไปกัน Everywhere, with you ก็มีออกแคมเปญจัดให้อย่างจุใจกับค่าส่งพัสดุน้ำหนัก 0.5 กิโลกรัม ลดครั้งใหญ่! เอาใจพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทั่วประเทศรับช่วงเทศกาล 12.12 นี้ด้วยเช่นกัน กับค่าส่งราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียง 15 บาท ไม่ว่าจะส่งน้อยชิ้นหรือส่งมากชิ้น ก็สามารถเรียก “บริการ BEST Express เข้ารับพัสดุถึงหน้าบ้านได้ ฟรี! ไม่มีขั้นต่ำ พร้อมขานรับความต้องการของตลาด E-Commerce เตรียมรับยอดออเดอร์เทศกาล 12.12 ด้วยคุณภาพบริการการขนส่งพัสดุที่หลากหลายประเภท อาทิ รถปิ๊กอัพ ที่ครอบคลุมการให้บริการทั่วประเทศ รถมอเตอร์ไซต์ วิ่งส่งครบทุกซอกซอย หรือจะเป็นรถตุ๊กตุ๊กวิ่งส่งในแต่ละภาคโดยเฉพาะภาคตะวันออก และภาคเหนือ ตลอดจนอีกหนึ่งเอกลักษณ์ด้านการขนส่งพัสดุของโดย “รถม้า” ประจำจังหวัดลำปาง ที่มาพร้อมความเชี่ยวชาญในพื้นที่อย่างแม่นยำ รวมไปถึงรถยนต์ส่วนตัวที่ BEST Express ได้เปิดโอกาสให้ผู้ตกงานขาดรายได้ เข้ามาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันโดยนำรถยนต์ส่วนตัวเข้าร่วมโครงการ “แค่มีรถก็ร่วมส่งพัสดุกับ BEST Express ได้” เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ในคอนเซ็ปต์ “BEST Road New Life (ขนส่งวิถีชีวิตใหม่ในสไตล์ New Normal)” ที่สามารถรองรับการจัดการกับปริมาณพัสดุที่เพิ่มขึ้นในยุคที่มูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซเติบโตอย่างมหาศาล

ในวันที่ 12 เดือน 12 นี้ คาดการณ์ว่าจะมียอดผู้ใช้บริการเพิ่มสูงขึ้นเกิน 10 เท่าตัว และทาง BEST Express ก็พร้อมรับมือกับเทศกาล 12.12 นี้ โดยได้เตรียมพนักงานกว่า 4,000 คนรองรับการใช้บริการของลูกค้า พร้อมแฟรนไชส์มากกว่า 800 สาขาครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด โดยความสำเร็จของ BEST Express สามารถพิสูจน์จากการเข้ามาใช้บริการของลูกค้าที่นับวันยิ่งเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบก้าวกระโดด โดยสามารถดูจากการจัดโปรโมชั่นช่วงวันที่ 11 เดือน 11 ที่ผ่านมา และมียอดผู้ใช้บริการเพิ่มสูงขึ้นถึง 10 เท่าตัว สำหรับผู้ขายออนไลน์ท่านใดที่สนใจใช้บริการ รับ-ส่ง พัสดุทั่วไทย สามารถใช้บริการผ่าน Line Official Account : @BESTExpressTH ตามลิงก์นี้ http://nav.cx/yKWubHS หรือสอบถามรายละเอียดการบริการอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-108-8000