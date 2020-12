แอนโทนี วองเค ผู้กำกับภาพยนตร์ระดับรางวัล กับผลงานสารคดีชิ้นใหม่ บอกเล่าเรื่องราว “จอห์นนี่ วอล์กเกอร์” ที่สร้างมาตรฐานวิสกี้ในช่วงชีวิตของเรา

“ในฐานะคนทำภาพยนตร์ บางครั้งคุณได้พบกับเรื่องราวเหนือกาลเวลาอย่างเจาะจง พร้อมๆ ไปกับช่วงเวลาที่เหมาะสม หากจะมีเรื่องราวใดที่สามารถบอกเล่าถึงความมุ่งมั่น อุตสาหะ และการมองโลกในแง่ดี พร้อมการก้าวไปสู่อนาคตด้วยความหวังแล้วล่ะก็ มันคือเวลานี้แหละ ชายผู้ออกเดินทางไปรอบโลก คือเรื่องราวนั้น”

– แอนโทนี วองเค

12 พฤศจิกายน 2563 วันนี้ช่องดิสคัฟเวอรี่ ได้เปิดตัวสารคดีเกี่ยวกับแบรนด์สก๊อตช์ วิสกี้ จอห์นนี่ วอล์กเกอร์ เรื่อง The Man Who Walked Around the World โดยแอนโทนี วองเค ผู้กำกับภาพยนตร์ฝีมือระดับรางวัล

สารคดีอิสระเรื่องนี้ สร้างสรรค์โดย Something Originals และอำนวยการสร้างโดย พาร์ทิซาน (Partizan) บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ซึ่งได้รับรางวัลมากมาย เล่าเรื่องอันทรงพลังของการมองโลกในแง่บวกและความมุ่งมั่น อุตสาหะ ที่แสดงให้เห็นถึงช่วงเวลามากกว่า 2 ศตวรรษที่แบรนด์ๆ นี้ต้องเผชิญกับอุทกภัย โรคระบาด และสงครามโลก ขณะเดียวกันก็ยังคงจุดยืนในเรื่องความไม่เสมอภาพทางด้านเชื้อชาติ และความไม่เท่าเทียมทางเพศ มาโดยตลอด

“นี่คือเรื่องราวของจอห์นนี่ วอล์กเกอร์ แต่มันมีมากกว่าแค่เรื่องของวิสกี้ มันเป็นเรื่องของวัฒนธรรม และความต้องการอันเป็นสากลที่จะสามารถก้าวสู่อนาคตพร้อมความหวัง” วองเค กล่าว

“แอนโทนี วองเค” เคยได้รับเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ และชนะรางวัลเอ็มมี่ และบาฟต้า ในสาขาผู้อำนวยการสร้าง และผู้กำกับภาพยนตร์ มาแล้ว เขาเป็นเจ้าของผลงานสารคดีของ คริสเตียโน โรนัลโด, สตาร์วอร์ส และเอพี แมคคอย เขาได้ใช้ช่วงเวลาส่วนใหญ่ในช่วง “ล็อกดาวน์” สืบค้นเรื่องราวและมุมมองที่ยังไม่เคยเปิดเผยเกี่ยวกับวิธีที่ “จอห์นนี่ วอล์กเกอร์” ได้ฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายด้วยการมองโลกในแง่บวก จนกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในฐานะไอคอนระดับโลก

อีกผู้หนึ่งที่มีส่วนสำคัญในสารคดีชุดนี้ คือโซเฟีย บุช ซึ่งเป็นทั้งนักแสดง นักเคลื่อนไหว และแบรนด์ แอมบาสเดอร์ : “ผู้คนไม่ได้ต้องการเพียงสินค้าใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อชีวิตของพวกเขาเท่านั้น แต่พวกเขายังต้องการแบรนด์ที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อโลก ซึ่งแบรนด์จอห์นนี่ วอล์กเกอร์ตระหนักถึงสิ่งนี้ และดำเนินการอย่างต่อเนื่องผ่านแคมเปญและโปรแกรมต่างๆ พวกเขาเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับประวัติศาสตร์ ทั้งช่วยผลักดันวัฒนธรรมให้โดดเด่นขึ้น ฉันภูมิใจมากที่ได้ร่วมในการเดินทางครั้งนี้กับพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการมีส่วนสนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศ”

นอกจากบุชแล้ว ยังมีคนอื่นๆ อาทิ คัปปาดอนนา จากวงฮิปฮอปชื่อดัง วู-แทง แคลน (Wu-Tang Clan’s), แซ็กก์ ไวล์ด (Zakk Wylde) นักดนตรีร็อก, ชอน มิยาชิโระ (Sean Miyashiro) ผู้บริหารค่ายเพลง 88rising, เซอร์จอห์น เฮการ์ตี นักโฆษณาในตำนาน และอื่นๆ อีกหลายคน ซึ่งช่วยให้เราได้เห็นผลกระทบทางวัฒนธรรมที่จอห์นนี่ วอล์กเกอร์ สร้างขึ้น ตั้งแต่ประเทศเมียนมาจนถึงบราซิล และตั้งแต่อินเดียจนถึงอิรัก

มีเรียม โลเปซ-โอตาซู รองประธานด้านการจัดหาคอนเทนต์ของดิสคัฟเวอรี่ กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เผยแพร่สารคดี The Man Who Walked Around the World ทางแพลตฟอร์มและช่องทางบริการต่างๆ ของดิสคัฟเวอรีในเดือนพฤศจิกายนนี้ มันเป็นเรื่องราวที่น่าหลงใหล และช่างเหมาะเจาะกับช่วงเวลานี้อย่างยิ่ง ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนในโลกก็ตาม”

จอห์น วิลเลียมส์ ผู้อำนวยวการสกอตช์ วิสกี้ ของดิอาจิโอ เสริมว่า “เรื่องราวของเราคือสิ่งที่เราภาคภูมิใจอย่างมาก เราเชื่อมั่นในบางสิ่งบางอย่างของจอห์นนี่ วอล์กเกอร์ นั่นคือความก้าวหน้า เรามุ่งมั่นที่จะก้าวเดินไปข้างหน้า เพื่อทำให้วันต่อไปดีกว่าวันที่ผ่านมา มากกว่า 2 ศตวรรษที่เราเรียนรู้ว่าความก้าวหน้า ต้องการความมานะ พากเพียรและการมองโลกในแง่ดี นั่นคือความเป็นเลิศที่อยู่เบื้องหลังปรัชญา Keep Walking ของเรา และไม่มีเวลาไหนเลยที่ปรัชญานี้ จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจอห์นนี่ วอล์กเกอร์”

แอนดี้ ฮิววิต หุ้นส่วน Something Originals ให้ความเห็นว่า “จินตนาการ การถ่ายทำ และการตัดต่อภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้ ท่ามกลางโรคระบาดที่แพร่กระจายไปทั่วโลก ด้วยความตึงเครียดทั้งหลายที่เกิดขึ้นในปีนี้ ทำให้สารคดีเรื่องนี้มีความเกี่ยวโยงกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างลึกซึ้ง จนผมไม่คิดว่าจะมีใครเห็นดีเห็นงาม เมื่อครั้งที่เรามีความคิดที่จะทำสารคดีนี้ในช่วงแรกๆ และเราก็ภาคภูมิใจมากกับผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ชิ้นนี้”

ท่านสามารถชมตัวอย่างสารคดี The Man Who Walked Around the World ได้ทาง

https://youtube.com/channel/UCKdI6o1Rx9BcFaQ1Ul5Xx6A

สารคดีฉบับเต็มจะนำออกอากาศทางช่องทางการให้บริการต่างๆ ของดิสคัฟเวอรี ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าชมที่ https://themanwho.film