‘Instagram Shopping’ เปิดตัวแล้วในไทย พร้อมฟีเจอร์ติดแท็กสินค้า

จากข้อเท็จจริงที่ว่า User ใน Instagram เป็นกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยรายได้สูงกว่า Facebook แต่ที่ผ่านมาแบรนด์มักทำการตลาดใน Instagram ผ่านการตลาดในรูปแบบ Influencers แต่นั่นมันเมื่อก่อน เพราะล่าสุด Instagram Shopping แล้วนะ รู้ยัง?

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ธุรกิจต่างๆ ดำเนินไปอย่างไร เราได้เห็นผลิตภัณฑ์และบริการมากขึ้นในโลกออนไลน์ และพนักงานจำนวนมากจะยังคงทำงานจากระยะไกลหรือการทำงานแบบ Work from Everywhere in the World มากขึ้น ช่องทางออนไลน์ต่างๆ จะถูกนำมาใช้ในชีวิต การทำงาน และการขายสินค้า อย่างชนิดที่แยกกันไม่ออกเรียกว่าเป็น Digital Lifestyle เต็มตัว

ด้วยเหตุนี้การตลาดสื่อสังคมออนไลน์จะยิ่งทรงอิทธิพลมากขึ้น ขณะที่ปัจจุบัน Facebook ยังคงเป็นช่องทางโซเชียลคอมเมิร์ซที่มีอิทธิพลในการทำการตลาดออนไลน์ และเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา Facebook ได้ประกาศข่าวการเปิดตัว Facebook Shops และ Instagram Shops เพื่อเปลี่ยนช่องทางแพลตฟอร์มของตัวเองให้กลายเป็นพื้นที่ค้าขายสินค้า และล่าสุด (9 พฤศจิกายน) Facebook ประเทศไทยได้ประกาศเปิดตัว Instagram Shopping ในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีอะไรน่าสนใจบ้างมาดูกันเลย

Instagram Shopping จะชูจุดเด่นของการเป็นแพลตฟอร์มด้านการช้อปปิ้งสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้า ผู้บริโภค และครีเอเตอร์ แบบไร้รอยต่อ มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์สำหรับการซื้อขายสินค้าโดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น

การติดแท็กสินค้า(Shopping Tags) : ช่วยให้แบรนด์เลือกติดแท็กรายละเอียดของสินค้าบนหน้าฟีด สตอรี และทาง IGTV เพื่อที่ลูกค้าจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ มากขึ้น เพียงแค่แตะที่ป้ายแท็ก โฆษณาที่มีแท็กสินค้า(Shopping Ads) : โปรโมตโพสต์ต่างๆ บนหน้าฟีดของตนเองเพื่อให้กระจายสู่กลุ่มลูกค้าในวงกว้างขึ้น แท็บแบบใหม่‘Instagram Shop’ : รวมการค้นหาและซื้อขายสินค้าไว้ในที่เดียว

ข้อมูลที่น่าสนใจจาก Instagram พบว่า ปัจจุบันแพลตฟอร์มมีผู้ใช้งานทั่วโลกกว่า 1,000 ล้านรายต่อเดือน โดยกว่า 90% ของผู้ใช้งานเหล่านี้ กดติดตามบัญชีธุรกิจบน Instagram อย่างน้อย 1 บัญชี และมีผู้ใช้งานราว 130 ล้านคนที่กดดูแท็กรายละเอียดสินค้าในทุกๆ เดือน

ขณะที่ข้อมูลจากการศึกษาหัวข้อ Mega Sales & Holiday 2020 ซึ่งจัดทำโดย Facebook IQ ระบุว่า ในช่วงเทศกาลสิ้นปีในประเทศไทย นักช้อปจะเลือกใช้แอปพลิเคชันในเครือ Facebook เป็นอันดับแรก เพื่อค้นหาไอเดียและแรงบันดาลใจสำหรับสินค้าแทบทุกประเภท

โดยอิทธิพลของ Instagram ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าช่วงสิ้นปี เพิ่มขึ้นจาก 70% ในปี 2560 เป็น 76% ในปี 2562 โดย 51% ของนักช้อปค้นหาไอเดียเพื่อช่วยในการตัดสินใจผ่าน Instagram Stories เพิ่มขึ้นจาก 41% เมื่อเทียบกับในปี 2561

นอกจากนี้ข้อมูลต่างๆ บนแพลตฟอร์มยังกลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับธุรกิจกว่า 200 ล้านรายที่ดำเนินการบนแอปพลิเคชันต่างๆ ในเครือ Facebook แต่ละเดือน โดยเฉพาะในช่วงเกิดโรคระบาด COVID-19 ซึ่งกระตุ้นให้การซื้อขายบนช่องทางดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยผลการสำรวจพบว่า 85% ของผู้คนทั่วโลกหันมาเลือกซื้อของออนไลน์ในปัจจุบัน

ชวดี วงศ์พยัต หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Facebook ประเทศไทย กล่าวว่า “การซื้อขาย (Commerce) ถือเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญในด้านประสบการณ์ผู้ใช้งานบนแอปพลิเคชันต่างๆ ของ Facebook มาโดยตลอด ซึ่งรวมถึง Instagram ด้วย เราได้เห็นว่าธุรกิจต่างๆ ในไทยมีการใช้งานแพลตฟอร์ม เช่น Instagram เพื่อสร้างการเติบโตให้ธุรกิจอย่างประสบความสำเร็จ

“ขณะเดียวกันยังสามารถค้นหาและเชื่อมต่อกับกลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เราเปิดตัว Instagram Shopping ในประเทศไทย เพื่อส่งมอบประสบการณ์การซื้อขายที่ไร้รอยต่อให้กับธุรกิจร้านค้า ผู้บริโภค และเหล่าครีเอเตอร์”

พฤติกรรมคนใช้ Instagram ในประเทศไทย

ปัจจุบัน Instagram กลายเป็นแอปที่ครองใจใครหลายๆ คนทั่วโลก ซึ่งในตอนนี้อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีว่า Instagram เป็นทั้งแอปที่ใช้เพื่อโพสต์รูปภาพและวิดีโอส่วนตัวของผู้ใช้งาน และเน้นไปที่การสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อกับ Community ที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้น Instagram นั้นเปรียบเสมือนพื้นที่ๆ มีความสำคัญต่อผู้ใช้เป็นอย่างมาก ซึ่งการโพสต์ภาพ การกดไลก์ และคอมเมนต์เพื่อแสดงความคิดเห็น กลายเป็นกิจกรรมที่ทุกคนให้ความสนใจ

ดังนั้นการสร้างแบรนด์ออนไลน์ในแอป จึงเป็นโอกาสทองที่ Influencer และผู้ประกอบการควรใช้ในการดำเนินธุกิจ สำหรับเหตุผลที่ทั้งผู้ประกอบการรายเล็กจนถึงรายใหญ่ สามารถลงสนามแข่งขันธุรกิจออนไลน์ใน Instagram นอกจากนี้แอปมีความนิยมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งแบรนด์ยังสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้โดยตรง แถมยังมีฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ในการสร้างธุรกิจอีกด้วย

ข้อมูลที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งจาก Business Instagram ได้เปิดเผยว่าผู้เล่น 90% ติดตาม Business Account ที่เป็นแบรนด์ธุรกิจ นอกจากนี้เหตุผลที่ผู้เล่น Instagram ติดตาม Account ที่เกี่ยวกับธุรกิจเนื่องจาก

– แบรนด์มีชื่อเสียง 78%

– แบรนด์มีความสร้างสรรค์ 77%

– แบรนด์สามารถสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ชม Instagram 76%

– แบนด์สามารถสร้าง Community ให้แก่ผู้ใช้งาน 72%

จากสถิติบอกได้เลยว่า สิ่งที่แบรนด์ได้นำเสนอแก่ลูกค้ามีผลต่อการซื้อขายทั้งสิ้น เนื่องจากผู้เล่น Instagram หรือลูกค้ามองหาสินค้าและบริการที่เป็นเทรนด์ใหม่ๆ อยู่เสมอ ดังนั้นหากผู้ประกอบการสามารถหากลยุทธ์ที่เข้ากับแบรนด์ของท่าน และนำไปใช้ในการนำเสนอสินค้าบนแพล็ตฟอร์มของ Instagram ได้มีประสิทธิภาพโอกาสที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ และติดตามแบรนด์ก็มีมากขึ้น

