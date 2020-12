ฉลองเทศกาลปีใหม่ สร้างความสุข สนุกได้ที่เดอะมอลล์ ในงาน “THE MALL JOY OF GIVING HAPPY FACTORY”

ฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย, บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จัดงาน “THE MALL JOY OF GIVING HAPPY FACTORY” มอบความสุขส่งท้ายปี ภายใต้คอนเซ็ปต์ HAPPY FACTORY พบกับโรงงานแห่งความสุขที่สัมผัสได้ กับประสบการณ์ใหม่ THE MAGICAL SINGING CHRISTMAS TREE สุดอลังการต้นคริสต์มาสยักษ์สร้างเสียงเพลงสูงกว่า 12 เมตร สนุกกับกิจกรรม ในรูปแบบ INTERACTIVE AR พร้อมสนุกส่งท้ายปีกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินมากมาย และโปรโมชั่นสุดเซอร์ไพรส์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 – 6 มกราคม 2564 ที่ เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ทุกสาขา และ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน

งาน “THE MALL JOY OF GIVING HAPPY FACTORY” จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี เนรมิตโรงงานแห่งความสุข สนุกกันได้ทั้งครอบครัวผ่าน 4 คาแรกเตอร์สุดน่ารัก ENJOY, LUCKY, SHARE และGIVE ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ กับ THE MAGICAL SINGING CHRISTMAS TREE ถ่ายรูปบนต้นคริสต์มาสยักษ์สูงกว่า 12 เมตร เพลิดเพลินไปกับกลุ่มนักร้องประสานเสียง จากเหล่าเด็กๆ กว่า 50 คน และโชว์จากเหล่านักเรียน นักศึกษา สนุกสนานพร้อมลุ้นรับของรางวัลจากแบรนด์ดัง ไปกับ AR LUCKY GAME BY SCB M VISA เมื่อช้อปในศูนย์ฯ ครบ 700 บาท พิเศษลูกค้าบัตรเครดิต SCB M VISA ช้อปเพียง 600 บาท สุข ส่ง ต่อ! ไปกับ HAPPY E-CARD ถ่ายรูปสุดเก๋ และ ปริ้นฟรี เพียงช้อปในศูนย์ฯ ครบ 300 บาท พิเศษลูกค้าบัตรเครดิตซิตี้, อิออน และ ลูกค้าเอไอเอสและเอไอเอส ไฟเบอร์ ช้อปเพียง 200 บาท เฉพาะลูกค้าบัตรเครดิตซิตี้ รับเพิ่ม บัตรกำนัลศูนย์ฯ 100 บาท (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) และกิจกรรม WORKSHOP ของคุณหนูๆ จาก THE MALL FAMILY CLUB คลับอบอุ่นของครอบครัวเดอะมอลล์ เพลินไปกับการช้อปสินค้า จาก GIFT MARKET เพื่อมอบให้คนพิเศษ พร้อมส่งมอบความสุขและรอยยิ้ม กับ GIVING IS CARING สุข มอบ ให้! เปิดรับบริจาคตุ๊กตา ทั้งเก่าและใหม่เพื่อน้องๆ โดยที่กรุงเทพฯ จะมอบให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น และที่โคราชมอบให้สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมิตรภาพ ปิดท้ายความมันส์ส่งท้ายปีกับมินิคอนเสิร์ตจากเหล่าศิลปินมากมาย อาทิ วอร์ วนรัตน์, ทะเลเพิร์ท, ตั้ม วราวุธ, กัน นภัทร, ROOFTOP, CLASH, นิวจิ๋ว, LAZYLOXY, GOLDEN SONG เป็นต้น งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 ที่ เดอะมอลล์บางแค, บางกะปิ และ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน

ช้อป ชิม ชิลล์ กับ MY SPACE MARKET BY SINGHA ที่มาพร้อมกับความสนุกกับกิจกรรมมากมาย ระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 ที่ MALL PARC เดอะมอลล์ โคราช และลานหน้าห้างเดอะมอลล์บางแค

สำหรับไฮไลท์พิธีเปิดงาน “THE MALL JOY OF GIVING HAPPY FACTORY” พบกับโชว์สุดพิเศษจาก ใบเฟิร์น – พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ ที่จะมาแจกความสุขมอบของขวัญสุดเซอร์ไพรส์ พร้อมสนุกไปกับมินิคอนเสิร์ตจาก BNK48 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น 1 M ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน

พิเศษ! สำหรับชาวโคราช เปิดตัวสุดอลังการต้อนรับปีใหม่ พบความสนุกแบบจัดเต็มตลอดเดือนธันวาคม กับ THE MALL KORAT JOY OF GIVING HAPPY FACTORY ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน กับ LIGHT UP CHRISTMAS TREE การแสดง CHRISTMAS CAROL SINGING BY METTHAPAT กว่า 200 คน และ การแสดง HAPPY FACTORY DANCE SHOW BY EDA ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 พร้อมชมความน่ารัก สดใสไปกับ ครั้งแรก!! กับบทเพลงการร้องประสานเสียง THE MAGICAL SINGING CHRISTMAS TREE จากเหล่านักเรียนกว่า 50 คน พร้อมกิจกรรมสนุกมากมาย และคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง อาทิ นิวจิ๋ว, MEYOU, MIRR, GOLDEN SONG เป็นต้น งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 ที่บริเวณ GRAND HALL เดอะมอลล์ โคราช

ปิดท้ายความมันส์ส่งท้ายปี THE MALL KORAT COUNTDOWN พบกับมินิคอนเสิร์ต 2 รุ่น 2 สไตล์ ที่สุดแห่งนักร้องลูกทุ่งหมอลำหญิงสไตล์อีสานแท้ จินตหรา พูนลาภ และมันส์ไปกับเพลงป๊อปสไตล์อินดี้กับวง TATTOO COLOR ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ MALL PARC เดอะมอลล์ โคราช

พร้อมมอบความสุข ช้อปสนุกในศูนย์ฯ สุดคุ้มกับ HAPPY PROMOTION รางวัลใหญ่ LUCKY DRAW ลุ้นรับรถตู้ระดับพรีเมียม TOYOTA MAJESTY และของรางวัลอื่นๆอีกมากมาย รวมมูลค่ามากกว่า 22 ล้านบาท เมื่อช้อปครบทุก 1,000 บาท รับสิทธิลุ้นรถ TOYOTA MAJESTY มูลค่า 1,914,000 บาท พร้อมรับฟรี HAPPY OVERSIZED TOTE BAG มูลค่า 2,990 บาท เมื่อช้อปครบ 10,000 บาทขึ้นไป สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต SCB M VISA ช้อปเพียง 7,000 บาท และ บัตรเครดิต SCB, CITI, AEON, KBANK AIS ช้อปเพียง 8,000 บาท

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต SCB M VISA ช้อปในศูนย์ฯครบ 5,000 บาท รับเลย LUCKY BAG พร้อมไอเท็มสุดแฮปปี้ต้อนรับปีใหม่จาก H&M, MUJI และ UNIQLO มูลค่าสูงสุด 1,790 บาท หรือช้อปต่อครบ 12,000 บาท รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ 1,200 บาท นอกจากนี้เพียงซื้อบัตรกำนัลศูนย์ฯมูลค่า 20,000 บาท รับเพิ่มทันที 1,500 บาท

ช้อปในศูนย์ฯครบ 2,000 บาท รับบัตรกำนัลห้างฯ 100 บาท พิเศษสาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ ช้อปในศูนย์ฯครบ 5,000 บาท รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ 200 บาท

ร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี ในงาน “THE MALL JOY OF GIVING HAPPY FACTORY” โรงงานแห่งความสุขที่สัมผัสได้ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 – 6 มกราคม 2564 ที่ เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ทุกสาขา และเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน