เพาเวอร์ มอลล์ จัดงาน POWER MALL ELECTRONICA 2021 มหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าไอที ฉลองใหญ่ ส่งท้ายปี

เพาเวอร์ มอลล์ (POWER MALL) เดอะมอลล์ กรุ๊ป ผนึกกำลังแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้า, บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด จัดงาน “เพาเวอร์ มอลล์ อิเล็คทรอนิก้า” (POWER MALL ELECTRONICA) มหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีครั้งยิ่งใหญ่ ฉลองส่งท้ายปี รวบรวมสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ไอที เกมส์ และสมาร์ทโฟน พร้อมอัดโปรโมชั่นพิเศษ สินค้าลดสูงสุด 60%, แบ่งชำระ 0%* นานสูงสุด 15 เดือน ทุกชิ้นทั้งงาน ตั้งแต่วันนี้ – 4 มกราคม 2564 ที่ เพาเวอร์ มอลล์ ทุกสาขา

จักรกฤษณ์ กีรติโชคชัยกุล ผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส บริหารสินค้าเพาเวอร์มอลล์ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (Mr. Jakkrit Keeratichokchaikun, Chief Business Officer – Specialty Business , The Mall Group Co., Ltd.) กล่าวว่า “งาน “เพาเวอร์ มอลล์ อิเลคโทรนิก้า” ถือเป็นอีเว้นท์ครั้งใหญ่ระดับประเทศของ POWER MALL ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกช่วงปลายปี โดยช่วงเวลาดังกล่าวถือเป็นซีซั่นสำคัญของการเปิดตัวสินค้าใหม่ และเป็นช่วงที่ทุกคนต่างหาซื้อสินค้าเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ โดยมีปัจจัยการแข่งขันในเรื่องโปรโมชั่นของแบรนด์ผู้ประกอบการ มาสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าออกมาใช้จ่าย นอกจากนี้การจัดงานดังกล่าวยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนภายในประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความต่อเนื่องด้านยอดขายให้กับ POWER MALL และผู้ประกอบการแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าอีกด้วย

เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำ Electronic Lifestyle Destination ของ POWER MALL และเพื่อรองรับกำลังซื้อของลูกค้าที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพาเวอร์ มอลล์ จึงได้ร่วมกับพันธมิตร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำ จัดงาน “เพาเวอร์ มอลล์ อิเล็คทรอนิก้า” รวบรวมนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าไอทีสุดล้ำ ทั้งทีวี, เครื่องเสียง, เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและในครัว, ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า, สมาร์ตโฟน, เกมส์ และแกดเจ็ต ฯลฯ ที่มาพร้อมกับฟังก์ชั่น และดีไซน์ล้ำสมัย การันตีคุณภาพ ความครบครันทุกกลุ่มสินค้า พร้อมการบริการที่มีมาตรฐานจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกกว่า 200 แบรนด์ มาตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่เปลี่ยนไปในยุค New Normal โดยมีสินค้าไฮไลท์ที่นำมาเสนอ ได้แก่

สินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก (Home & Small Appliance) กับดีไซน์ และฟังก์ชั่นความครบครัน เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต ด้วยการเชื่อมต่อไร้สาย เพื่อการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้อย่างสมบูรณ์ อาทิ นวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศ ที่ครบครันทุกแบรนด์ทุกรุ่น ตอบโจทย์สภาพอากาศในปัจจุบัน, นวัตกรรม New Smart Home Appliance Concept จาก LG, SAMSUNG และ ELECTROLUX กับเทคโนโลยี IOT (Internet of Things) และ AI ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ (New Gen Lifestyle) ซึ่งกลายเป็นเทรนด์ความนิยมที่กำลังจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ประกอบกับเทคโนโลยี 5G ที่กำลังพร้อมให้ได้ใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ, สะดวกสบายด้วยตู้อัจฉริยะ ที่สามารถทำความสะอาดเสื้อผ้าทั้ง ซักอบ รีด กำจัดกลิ่น เชื้อโรค และ แบคทีเรีย ตอบสนองกับการใช้ชีวิตในสถานการณ์ ปัจจุบัน จากแบรนด์ SAMSUNG, เครื่องซัก-อบผ้า จาก TOSHIBA รุ่นล่าสุด ที่มีความจุในการซักและอบผ้า ที่ 8 กิโลกรัมเท่ากัน และเป็นเครื่องแรกในตลาด, ตู้เย็น Side by Side รุ่นใหม่ภายใต้ Glass Door Full Flat Design ล่าสุดจาก HITACHI พร้อม Vacuum Compartment ที่ช่วยเก็บรักษาความสดได้นานมากยิ่งขึ้น

ในส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Appliance) ที่มาพร้อมกับฟังก์ชั่นความครบครัน ตอบสนองการใช้ชีวิตได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อาทิ เครื่องชงกาแฟ รุ่น ATELIER จาก NESPRESSO, ให้การทำอาหารเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องเตรียมอาหาร รุ่นใหม่ จาก KitchenAid, เตาอบ 4 in 1 จาก TOSHIBA ที่สามารถ อบ,นึ่ง,ย่าง และเป็นไมโครเวฟได้ในเครื่องเดียวกัน และเตารีด PHILIPS Protouch ที่รีดเรียบได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง พร้อม Eco Mode ที่ช่วยประหยัดพลังงานที่สุด

สินค้ากลุ่มทีวีจอขนาดใหญ่ (Audio & Visual) พบกับทีวีจอใหญ่ที่จะนำเสนอประสบการณ์ภาพและเสียงเหนือระดับ มาพร้อมกับความคมชัดระดับ 8K ที่ให้ความเสมือนจริงจากกลุ่มสินค้าทีวี และเครื่องเสียง อาทิ ทีวีจอขนาดใหญ่ จาก SAMSUNG Q950TS Series กับจอแบบขอบ จรดขอบด้วยจอภาพขนาด 85 นิ้ว เทคโนโลยีจอภาพแบบ QLED ULTRA HD 8K พร้อมความละเอียดจอภาพ 33 ล้านพิกเซล, ทีวีรุ่นใหม่ล่าสุดจาก SONY Z8H Series กับความคมชัดสมจริงระดับ 8K และหน้าจอขนาดใหญ่ พร้อมระบบเสียงและภาพที่กลมกลืนกัน กับ ทีวีBRAVIA ระดับ 8K เครื่องแรกจาก SONY, สุดยอดแห่งอรรถรสการรับชมด้วย LG NanoCell 8K รุ่น LG NANO99 กับเทคโนโลยี NanoCell ที่ให้คุณภาพของภาพด้วยสีสันที่สมจริง ทำให้ภาพคมชัดระดับ ULTRA 8K และผู้ช่วยอัจฉริยะ ThinQ AI เทคโนโลยีล่าสุดที่สามารถสั่งงานด้วยเสียงผ่านเมจิครีโมท

กลุ่มสินค้า Smart Technology & IT Digital Solution ที่มาพร้อมกับเครือข่ายไร้สายแห่งโลกอนาคตกับเทคโนโลยีความเร็ว 5G ที่จะทำให้โลกก้าวเข้าไปสู่ยุคของ IoTs (Internet of Things) โลกที่ทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อาทิ MARSHALL Major IV ใช้งานได้ยาวนานสูงถึง 80 ชั่วโมง และรองรับการชาร์จแบบไร้สาย และรองรับระบบ fast charge เพียงชาร์จแค่ 15 นาที สามารถใช้งานนานถึง 15 ชั่วโมง, HARMAN KARDON SoundSticks 4 Wireless Speaker รุ่นใหม่ล่าสุด ที่มาพร้อมดีไซน์โดดเด่น สะดุดตา พลังเสียงยอดเยี่ยม, JBL Go 3 กับดีไซน์และสีใหม่ที่อัปเกรดการเชื่อมต่อเป็น Bluetooth 5.1และกันน้ำกันฝุ่นได้ถึงระดับ IP67, HP Spectre x360 2-in-1 Notebook ตัวท็อปสุดในตลาดอีกหนึ่งรุ่น ที่มาพร้อมความบางเบาสุดๆ สเป็คแรงจัดเต็มด้วย Core i5 และ i7 Gen 10 พร้อมปากกาสไตลัส HP Active Pen รุ่นล่าสุด ซึ่งรองรับชาร์จไฟผ่านทาง USB-C อีกด้วย, LENOVO Legion 7i (15 นิ้ว) Notebook Gaming ขุมทรัพย์แห่งพลัง ด้วยชิปประมวลผลตัวท็อปสุด CPU Intel Core™ i9-10980HK และสุดยอดการ์ดจอแห่งปี 2020 NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 SUPER Max Q Design พร้อมสัมผัสที่เย็นสบายไม่ร้อนด้วย Coldfront 2.0, SAMSUNG Galaxy Note20 Ultra 5G สุดยอดสมาร์ท โฟนที่ทรงพลัง และส่งมอบประสบการณ์การใช้งานสมาร์ทโฟนที่เหนือชั้น แต่ยังคงไว้ซึ่งดีไซน์อันโดดเด่น มาพร้อมกับโทนสีใหม่สุดนุ่มนวลและคลาสสิก อย่างสี Mystic Bronze, สุดยอดแห่งความแรง HUAWEI Mate 40 Pro 5G สมาร์ทโฟนรุ่นท็อปล่าสุด ด้วยความสามารถกล้องที่ร่วมพัฒนากับ Leica ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมด้วยชิปเซ็ต Kirin 9000 นิยามใหม่ของการประมวลผลที่ทรงประสิทธิภาพ มาพร้อมกับระบบการชาร์จที่เร็วที่สุดแห่งยุคด้วย HUAWEI SuperCharge 66 วัตต์, VIVO V20 Pro 5G สุดยอดเกมมิ่งโฟนที่โดดเด่นทุกมุมมอง พร้อมความสวยงามที่ผสมผสานศิลปะ เทรนด์และความคลาสสิกเข้าไว้ด้วยกัน ก่อให้เกิดเฉดสีที่มีเรื่องราวแตกต่างกัน รองรับการใช้งาน 5G ที่จะสร้างประสบการณ์แห่งอนาคตให้ทุกไลฟ์สไตล์

สำหรับไฮไลท์ และความพิเศษในปีนี้ POWER MALL ได้เพิ่มพื้นที่การจัดงาน โดยกระจายจัดทั่วทุกพื้นที่ของ POWER MALL ทุกสาขา รวมพื้นที่การจัดงานทั้งหมดกว่า 40,000 ตารางเมตร เพื่อการเข้าถึงลูกค้าทุกพื้นที่อย่างครบครัน พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญที่จะมาสาธิต และให้คำปรึกษาในเรื่องของฟังก์ชั่นการใช้งานสินค้า เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจก่อนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า และ พิเศษเฉพาะที่เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ กับ AIS 5G Experience at Power Mall ร่วมสัมผัสประสบการณ์เหนือระดับ กับเทคโนโลยีแห่งอนาคต กับประสบการณ์ Immersive content ไม่ว่าจะเป็น AIS 5G Play VR และ AIS 5G Play AR แอปพลิเคชั่น รวมไปถึงประสบการณ์ 5G Cloud Game พร้อมผจญภัยในโลกเสมือนจริง ภายในงาน ทดลองประสบการณ์ AIS VR 4K และ AIS 5G Robotics ที่จะมาร่วมสร้างสีสันด้วยนวัตกรรมภายในงาน พร้อมกันนี้สามารถชม Smart Home IOT ที่นำเสนอคอนเซ็ปท์บ้านยุคใหม่ที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบ Internet กับเครื่องใช้ไฟฟ้าสุดไฮเทคภายในบ้าน ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชั่นบน Smart Device ได้ทุกที่ทุกเวลา รวมถึงสิทธิพิเศษ และกิจกรรมอีกมากมาย ที่หมุนเวียนมาร่วมสร้างสีสันส่งมอบความสุข ในช่วงเทศกาลปีใหม่

นอกเหนือจากความพิเศษของเทคโนโลยีสินค้า POWER MALL ยังตอกย้ำความยิ่งใหญ่กับโปรโมชั่นส่งท้ายปี เครื่องใช้ไฟฟ้า ทีวี เครื่องเสียง และสินค้าไอที ลดสูงสุด 60%,แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 15 เดือน ทุกชิ้นทั้งงาน พร้อมรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 40% จากสถาบันการเงินชั้นนำที่ร่วมรายการ, รับฟรีคูปอง ส่วนลดสูงสุด 20,000 บาท, สมาชิกบัตร M CARD รับส่วนลดเพิ่ม 15% เมื่อใช้คะแนนแลกเท่ากับยอดซื้อ และสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าอีซูซุ รับฟรี คูปองส่วนลดเงินสดมูลค่า 500 บาท ที่ แกรนด์ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ และ แกรนด์ฮอล์ เดอะมอลล์ บางแค และลูกค้าเอไอเอส รับฟรี คูปองส่วนลดเงินสดมูลค่า 500 บาท ที่แกรนด์ ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ

พิเศษเฉพาะที่ MCC Hall เดอะมอลล์บางกะปิ พบโปรโมชั่นพิเศษมากมาย อาทิ

Weekday Happy Deal สินค้าราคาพิเศษลดสูงสุด 60% เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ โดยสลับสับเปลี่ยนรายการสินค้ามาใหม่ๆมาให้ลูกค้าเลือกช้อปทุกวัน

สินค้าราคาพิเศษลดสูงสุด 60% เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ โดยสลับสับเปลี่ยนรายการสินค้ามาใหม่ๆมาให้ลูกค้าเลือกช้อปทุกวัน Double Happiness ซื้อสินค้าครบตามกำหนด รับสิทธิแลกซื้อสินค้าชิ้นที่ 2 ในราคาพิเศษสุด

ซื้อสินค้าครบตามกำหนด รับสิทธิแลกซื้อสินค้าชิ้นที่ 2 ในราคาพิเศษสุด Happy Gift Set พบกับหลากหลายไอเดียเซ็ทสินค้าของขวัญราคาสุดพิเศษส่งท้ายปี

พบกับหลากหลายไอเดียเซ็ทสินค้าของขวัญราคาสุดพิเศษส่งท้ายปี รับฟรี คูปองส่วนลดเงินสด 1,000 บาท เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 00 – 19.00 น. (จำนวน 100 สิทธิ์/วัน คูปองสามารถรับและใช้สิทธิ์ได้ที่ MCC Hall เดอะมอลล์บางกะปิ ภายในวันที่รับเท่านั้น)

การจัดงาน “เพาเวอร์ มอลล์ อิเล็คทรอนิก้า” ในครั้งนี้ เชื่อว่าลูกค้าจะได้รับความคุ้มค่ามากที่สุดในรอบปี ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ที่ครบครันทั้งสินค้าใหม่ ครบทุกแบรนด์ ครบทุกกลุ่มสินค้า ครบทุกรุ่น และครบเครื่องด้วยโปรโมชั่นสุดคุ้ม พร้อมเชื่อมั่นว่างานดังกล่าวจะเป็นตัวแปรที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนภายในประเทศ ส่งผลให้ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้ากลับมาคึกคักอีกครั้ง” นายจักรกฤษณ์กล่าวปิดท้าย