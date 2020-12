ทางโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางเราได้มีการเปลี่ยนแปลงเวลาจุดพลุเป็น 19.00-19.30 น. เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย มีคลื่นสูงและลมแรงบริเวณอ่าวไทย จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

InterContinental Hua Hin Resort would like to inform you that the Firework today has been postponed to 7.00 p.m. – 7.30 p.m. according to the strong wind and high wave at the Gulf of Thailand.