“เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE” ในมุมคิดของผู้เข้าร่วมประกวดฯ รุ่นที่ 11

“เยาวชน” คือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของประเทศในอนาคต ถ้าวันนี้เด็กไทยมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีความฉลาดทางอารมณ์และได้รับการปลูกฝังให้มีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม วันข้างหน้าเขาจะสามารถดูแลตัวเองได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งมีศักยภาพที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย เยาวชนจึงควรได้รับโอกาสและการดูแลเอาใจใส่จากทั้งครอบครัว ชุมชนและประเทศ” พระดำรัสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีที่ทรงมีถึงเจตนารมณ์ของการริเริ่มโครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งมีการพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่องในทุกมิติมามากกว่า 10 ปี

พระองค์ท่านตรัสว่า โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นการสร้างพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนเก่งและเป็นคนดี และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หลักการคือ เพื่อนต้องช่วยเพื่อน กิจกรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะจะทำให้เยาวชนมีสังคมและปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ จึงทรงมีพระดำริ ให้จัดทำโครงการ TO BE NUMBER ONE IDOL เพื่อเฟ้นหาเยาวชนต้นแบบเก่งและดีให้มาเป็น “ไอดอล” หรือบุคคลต้นแบบให้แก่เพื่อนๆเยาวชนด้วยกัน เป็นการปลุกพลังสร้างกระแสเยาวชนที่ต้องการจะเป็นคนดีคนเก่ง เป็นคนมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ และนี่จึงเป็นที่มาของกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ซึ่งดำเนินมาเป็นรุ่นที่ 11 แล้วในปีนี้

ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ที่กำหนดไว้ นอกจากจะต้องมีบุคลิกภาพดี เช่น รูปร่างหน้าตา การพูดจา มารยาท การแต่งกาย การแสดงออก ฯลฯ หรือมีความสามารถพิเศษ เช่น ร้องเพลง เต้น เล่นดนตรี เล่นกีฬา ฯลฯ และมีเกรดเฉลี่ยหรือผลการเรียนในระดับดีแล้ว ยังได้กำหนดคุณสมบัติด้านอื่นๆ ไว้ด้วย ได้แก่ มีความกตัญญู รู้คุณ มีความซื่อสัตย์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตอาสา มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) รวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม

ในขณะที่น้องๆเยาวชนผู้เข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 11 ประจำปี 2564 ได้มีการสะท้อนมุมคิดต่อการเป็น TO BE NUMBER ONE IDOLในแบบของตัวเองไว้อย่างอย่างหลากหลาย

เริ่มจาก “คิว” นายพุทธิเมธ เกียรติอมรเวช จาก โรงเรียนวิสุทธรังสี จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคกลางและตะวันออก บอกว่า การเป็นไอดอลต้องเป็นแบบอย่างที่ดี รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

“แฟร์รี่” นางสาวกิรณา พิพิธยากร จากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคกลางและตะวันออก บอกว่า การเป็น TO BE NUMBER ONE IDOL คือการเป็นคนเก่ง เป็นคนดี เป็นตัวอย่างที่ดี การเป็นคนดีต้องไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน

“ภูมิ” นายธนภูมิ วางฐาน จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี บอกว่าการเป็นคนเก่งและคนดี อย่างน้อยต้องรู้จักและ เห็นคุณค่าของตนเอง การได้เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ทำให้เรากล้าแสดงออก เปลี่ยนความกลัวเป็นพลังใจที่เข้มแข็ง

“เจส” นายชนกันต์ สรวมศิริ จากโรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” จังหวัดจันทบุรี มองว่าการเป็นไอดอลที่ดี ต้องวางตัวดี ช่วยเหลือผู้อื่น รู้จักแบ่งเวลาให้ถูก ทั้งเวลาเรียน เวลาเล่น เวลาซ้อม

“แอ้ม”นางสาวพิชามญชุ์ นรากร จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี บอกว่าการเป็นไอดอลที่ดี ควรต้องเป็นคนขยัน ไม่เบียดเบียนผู้อื่น สร้างผลประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม เก่งอย่างเดียวไม่พอต้องดีด้วย

“ออม”นางสาวศศิกานต์ ดีประเสริฐ จากโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บอกว่าการเป็นไอดอลที่ดี ควรเป็นคนที่ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกที่ดี การพูดการจาดี วางตัวดี เข้ากับคนอื่นได้ดี

“พิม”นางสาวพิมชนก สอนเสนา จากโรงเรียนสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ผู้ได้รับเลือกเป็นตัวแทน TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มองว่าการเป็น TO BE NUMBER ONE IDOL ต้องสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลัง อยากให้สังคมเห็นว่าเยาวชนที่เก่งและดีมีอยู่จริง

“เต๊ะ” นายยอดสกุล โอกาวา จากโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผู้ได้รับเลือกเป็นตัวแทน TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บอกว่าการเป็น TO BE NUMBER ONE IDOL คือ การเป็นคนเก่งรอบด้าน เช่น เก่งทั้งการเต้น การร้อง การเรียน การทำงาน และดี คือ การเป็นคนดี รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น มีความเสียสละ พฤติกรรมต่างๆต้องดีด้วย

“นิดหน่อย” นางสาวสาวิตรี วงศ์งาม จากโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ บอกว่าคนเก่ง คือ ต้องมีความสามารถ กล้าแสดงออก คนดี คือ ต้องดี และทำให้ดี ให้เต็มที่ที่สุด การเป็นไอดอลที่ดีต้องเริ่มจากตัวเราก่อน เราต้องเป็นตัวอย่างที่ดี ดีทั้งจากภายในและภายนอก เป็นคนดีของสังคม เป็นคนดีของพ่อแม่ และเพื่อนๆ เป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังทำตามได้ และสามารถทำในสิ่งที่ช่วยให้สังคมของเราดีได้

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนที่สะท้อนจากมุมมอง ความคิดของเยาวชนผู้เข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 11 เพราะเยาวชนทุกคนมีสิ่งที่ดีอยู่ในตัวเองอยู่แล้ว การเป็นเยาวชนคนเก่งและคนดี เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถสร้างได้ เพียงแค่ค้นหาให้เจอ