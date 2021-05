ข่าวดี KMIDS มอบเส้นทางศึกษาต่อปริญญาตรีด้าน AI แล้ววันนี้ที่ CMKL!

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMIDS) จับมือมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านนวัตกรรมระดับโลกครั้งแรกในประเทศ! มอบโอกาสเรียนต่อปริญญาตรีด้าน AI และวิศวคอมพิวเตอร์ที่ CMKL

วินาทีนี้ หากเอ่ยถึงโรงเรียนสาธิตชั้นนำในประเทศไทยแล้ว ที่โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นับเป็นหนึ่งในโรงเรียนสาธิตชั้นนำที่กำลังได้รับความนิยม ได้รับกระแสตอบรับในทางที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆ ในกลุ่มผู้ปกครองยุคใหม่ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการส่งเสริมให้บุตรหลานได้เรียนรู้ พร้อมก้าวไปสู่การเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรม รู้เท่าทันการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรและประเทศชาติให้ก้าวหน้า จะดีแค่ไหน หากเราได้เป็นฝ่ายหันมาเป็นผู้ผลิตคิดค้น เป็นผู้ขับเคลื่อน หรือเป็นผู้เลือกใช้เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง!

และด้วยแนวคิดที่แตกต่างนี้ จึงส่งผลให้โรงเรียน KMIDS ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงด้านหลักสูตรที่เข้มข้นทางการเรียนการสอนด้านวิทย์คณิต โดยเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนระบบอเมริกันรูปแบบใหม่ อันเป็นเอกลักษณ์ที่เรียกว่า “STEM with Robotics” ที่ทางโรงเรียนได้ร่วมพัฒนากัับ สถาบัน Carnegie Mellon Robotic Academy ประเทศสหรัฐอเมริกามาใช้ในการเรียนการสอน

และต่อมาได้รับการพัฒนาต่อยอดการบูรณาการวิทยาการและนวัตกรรมหุ่นยนต์เข้ากับรูปแบบการเรียน การสอนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวใน 5 ด้าน อันประกอบไปด้วย ด้านวิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรม (E) ศิลปศาสตร์ (A) และคณิตศาสตร์ (M) เข้าไว้ด้วยกัน จนเรียกหลักสูตรนี้ว่า “STEAM” เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนา ยกระดับมาตรฐานการศึกษาในระดับนานาชาติ โดยเน้นให้นักเรียนทุกคนเติบโตมาพร้อมกับศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตอบโจทย์สังคมแห่งยุคเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งยังสอนให้นักเรียนทุกคนรู้จักการเขียนชุดคำสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยโค้ด (Code) หรือที่เรียกกันว่า “โค้ดดิ้ง” ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเกรด 6 อีกด้วย!

และเพื่อเป็นการเน้นย้ำให้เห็น ว่าที่โรงเรียนได้ให้ความสำคัญ และมีความมุ่งมั่นที่จะสานต่อปณิธานอันแน่วแน่ในการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เหนือกว่าโรงเรียนทั่วไป ทางโรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMIDS) จึงได้ร่วมจับมือ กับมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านนวัตกรรมระดับโลกครั้งแรกในประเทศ! ซึ่งนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ KMIDS สามารถเรียนแบบเทียบโอนหน่วยกิต เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กับ CMKL ได้ ในหลักสูตรที่เรียกว่า AI & Computer Engineering (AiCE) กับมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านนวัตกรรมระดับโลกอย่าง Carnegie Mellon-CMKL, Thailand หรือเป็นที่รู้จักในนาม CMKL อีกทั้งสถาบันยังเปิดสอนหลักสูตรเฉพาะทางในด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มากมาย อาทิ Advanced computer, Engineering, Robotics, Cybersecurity, and Software systems เป็นต้น

ซึ่งทั้งสองสถาบันได้มีปณิธานในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เพื่อให้นักเรียน KMIDS ได้สัมผัสประสบการณ์การการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีขั้นสูง ตอบโจทย์การเรียนรู้ในสังคมยุคใหม่ที่หลายองค์กรขับเคลื่อนได้ด้วยเทคโนโลยี และด้วยความร่วมมือระหว่าง KMIDS และ CMKL ที่เกิดขึ้นนี้ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสได้ต่อยอดพัฒนาความรู้ของตน เทียบโอนหน่วยกิตเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้! และยังมีโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนช่วงชั้นปีที่ 3, 4 ที่มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน ในประเทศสหรัฐอเมริกา 1-2 ภาคเรียนอีกด้วย!

