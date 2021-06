DITP ชวนฟัง สัมมนาออนไลน์ 4 มิ.ย. นี้ “รู้ทันอนาคตธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับหลังโควิด-19 เจาะตลาดอินเดีย”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ร่วมกับภาครัฐ-เอกชนของอินเดีย ร่วมเสวนาทิศทางอนาคตธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับหลังโควิด-19 เจาะตลาดอินเดีย จะต้องไปทางไหน เป็นครั้งแรกในงานสัมมนาออนไลน์ The Future of Gems & Jewelry Post Pandemic: where are we headed? พร้อมไลฟ์สดผ่านเฟสบุ๊คและยูทูปของงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30-17.30 น. เป็นภาษาอังกฤษ

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงและครบวงจร ครอบคลุมการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ปัจจุบัน ไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับระดับต้นๆของโลก กรมฯ เชื่อมั่นว่าไทยมีศักยภาพสามารถก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก (World’s Gems and Jewelry Trading Hub) ได้ โดยเน้นขยายตลาดใหม่ที่มีศักยภาพและการค้าออนไลน์ตีคู่ตลาดเดิม ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ซึ่งประเทศอินเดียเป็นคู่ค้าอันดับต้นของไทยมาอย่างยาวนานและเป็นผู้เข้าชมงาน (Visitor) อันดับ 1 ของงาน BGJF Special Edition – On Ground to Online Exhibition ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าออนไลน์ครั้งแรกจัดโดยกรมฯ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยสินค้าที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดคือ Gemstones Silver jewelry และ Fine jewelry ซึ่งเป็นที่ต้องการมากของตลาดอินเดีย และเป็นจุดแข็งของผู้ประกอบการไทย นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ยังได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด การค้าขายและการจัดงานแสดงสินค้าได้มีการปรับรูปแบบให้เหมาะกับสถานการณ์ ในปีนี้กรมฯ จึงได้ดำเนินแผนเชิงรุกจัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับออนไลน์อย่างครบวงจร ภายใต้ชื่อ BGJF Virtual Trade Fair (The 66th Special Edition) ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2564 เพื่อสร้างความต่อเนื่องและสร้างโอกาสผู้ประกอบการไทยพบคู่ค้านานาชาติ ตอบโจทย์การค้าแบบ New Normal

การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ กรมฯ ได้เชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมทั้งจากไทยและอินเดีย มาร่วมแชร์ประสบการณ์ ให้ความรู้และอัพเดตสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ การพลิกโฉมธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม (Digital Transformation) รวมถึงมุมมองด้านโอกาส ความท้าทายและอนาคตธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับหลังโควิด-19 ประกอบไปด้วย ทูตพาณิชย์ คุณสุพัตรา แสวงศรี ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย (สคต. มุมไบ) คุณสุริยน ศรีอรทัยกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิวตี้ เจมส์ แฟคตอรี่ จำกัดและประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณไซยัม เมฮ์รา รองประธานสภาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศแห่งอินเดีย และคุณปายัล ชาฮ์ เซเลบรีตี้ ดีไซเนอร์อินเดียชื่อดัง เจ้าของแบรนด์ L’ Dezen Jewellery ผู้ออกแบบเครื่องประดับให้กับคนดังระดับโลกอย่าง รีฮานน่า เจโล และมิเชล โอบามา

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ The Future of Gems & Jewelry Post Pandemic: where are we headed? ได้ในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30-17.30 น. ผ่านการถ่ายทอดสดสัญญาณ (Live) ใน 2 ช่องทาง คือเพจเฟสบุ๊ค Bangkokgemsofficial https://www.facebook.com/Bangkokgemsofficial และ ยูทูป PR BKKGEMS ( https://bit.ly/3yTfJ9B ) โดยไม่ต้องลงทะเบียนและไม่มีค่าใช้จ่าย