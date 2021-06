“ททท.-คิงเพาเวอร์”ดึง3นักเตะเลสเตอร์ซิตี้ทำหนังโฆษณาชุดใหม่ โหมพีอาร์ผ่านสื่อครบวงจรปลุกทั่วโลกขานรับ“ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์”

“ททท.” กอดคอ“คิง เพาเวอร์” ดึง 3 นักเตะเลสเตอร์ ซิตี้ ทำหนังโฆษณาชุดใหม่ “Amazing Moments in Phuket” เผยแพร่ทั่วโลก 16 มิ.ย.64 ขานรับภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ กระตุ้นต่างชาติเที่ยวเมืองไทย ระดมเผยแพร่ผ่านสื่ออินเตอร์ครบวงจรทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ ตั้งเป้าเข้าถึงผู้ชมรวมกว่า 42 ล้านคน/ครั้ง

นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ได้จับมือกับกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ธุรกิจคนไทยเจ้าของสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ นำ 3 นักเตะเลสเตอร์ ซิตี้ ร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภาพยนตร์โฆษณาการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลไทยในโครงการ “ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ : Phuket Sandbox” เพื่อนำร่องเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาภูเก็ตได้ภายในเงื่อนไขมาตรการความปลอดภัยเต็มรูปแบบเริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ททท. จึงได้ขยายความร่วมมือกับกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เอกชนไทยที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนภาครัฐทำประชาสัมพันธ์ประเทศไทยมาโดยตลอด โดยมีโครงการไฮไลต์คือ Thailand smiles with you : ยิ้มให้โลก ให้โลกยิ้ม” สื่อสารถึงนักท่องเที่ยวทั่วโลก ล่าสุดยังร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวทำแคมเปญ “Phuket is now open” ภายใต้แนวคิด “Amazing Thailand, Now even more Amazing”

โดยได้นำกีฬามาเป็นจุดดึงดูดให้เกิดการท่องเที่ยว หรือ Sport Tourism เชิญนักฟุตบอลสังกัด สโมสรฟุตบอล เลสเตอร์ ซิตี้ ทีมแชมป์ เอฟเอ คัพ ปีนี้ 3 คน คือ เจมส์แมดดิสัน (James Maddison) ฮาร์วีย์บาร์นส (Harvey Barnes) เคลิซี่ อิเฮียนาโช่ (Kelechi Iheanacho) มาร่วมในภาพยนตร์โฆษณา เพื่อบอกถึงเรื่องราวแห่งความประทับใจในรอยยิ้มของคนไทยและความตื่นตาตื่นใจมากกว่าเดิม ที่กำลังรอต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนอยู่ในภูเก็ต

ททท.เตรียมเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ประกอบด้วย 1.สื่อต่างประเทศทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ ได้แก่ BBC World News และ Euro News 2.ช่องทางประชาสัมพันธ์ของ King Power 3.ช่องทางประชาสัมพันธ์ของสโมสรฟุตบอล เลสเตอร์ ซิตี้ 4.ช่องทางประชาสัมพันธ์ของ Dug out (บริษัทมีเดียเฉพาะด้านฟุตบอลระดับโลก) ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

นายธเนศวร์กล่าวว่า ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว เมื่อเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยว ผนวกกับตอกย้ำการจดจำแบรนด์ Amazing Thailand ภายใต้แนวคิดการสื่อสาร “Amazing Moments” สร้างให้ประเทศไทยคงอยู่ในใจนักท่องเที่ยวหรือ Top of mind ด้วยภาพลักษณ์ที่แตกต่าง ปลอดภัย และประทับใจ โดยตั้งเป้าหมายสร้างการรับรู้การเข้าถึงผู้ชมรวมกว่า 44 ล้านคน/ครั้ง จากสื่อออฟไลน์ต่างประเทศ 20 ล้านคน/ครั้ง และสื่อออนไลน์ต่างประเทศ 24 ล้านคน/ครั้ง มุ่งเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเดินทางในเวลาอันใกล้ โดยเฉพาะ 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1.มิลเลนเนียล 2.กลุ่มเดินทางด้วยตัวเอง (FIT) 3.กลุ่มครอบครัว 4.กลุ่มชาวต่างประเทศที่พำนักในประเทศไทย (EXPAT)

สำหรับภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ ททท.ใช้ชื่อ “Amazing Moments in Phuket” โดยมุ่งเน้นสื่อสารผ่านโปสการ์ดซึ่งเป็นกระดาษแห่งความทรงจำที่ถ่ายทอดความคิดถึงรอยยิ้มของคนไทยและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตด้วยกิจกรรมเชิงกีฬา ที่น่าตื่นตาตื่นใจ อาทิ การดำน้ำ กระดานโต้คลื่น การล่องเรือ การกระโดดร่มพาราชู้ต ไตรกีฬา รวมทั้งได้อยู่กับห้วงเวลาอันประทับใจกับทิวทัศน์ที่สวยงามของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ การเดินชมย่านเมืองเก่า และลิ้มลองอาหารที่มีความหลากหลาย ในเมืองท่องเที่ยวภูเก็ตที่มีชื่อเสียงได้รับความนิยมติดอันดับโลก

เรื่องโดย…เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน #gurutourza,www.facebook.com/penroongyaisamsaen