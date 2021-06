สค. ชวนร่วมกิจกรรม “ดนตรี ความรัก และครอบครัว” เริ่มเวิร์คชอปออนไลน์ครั้งแรก 19 มิ.ย. นี้

สค.เปิดโครงการดนตรี ความรัก และครอบครัว (My Music, My Love & My Family) สนับสนุนการเล่นดนตรี สื่อสร้างความรัก ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว และความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง โครงการเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน 2564 ณ มูลนิธิบ้านพระพร กิจกรรมแรก 19 มิ.ย.นี้

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า สถานการณ์ COVID-19 ทำให้เด็กนักเรียนต้องหยุดเรียน รวมไปถึงการเกิดขึ้นของสถานการณ์ครอบครัว

ที่เปลี่ยนแปลงไป ที่ทำให้ครอบครัวต้องอยู่บ้านด้วยกันเป็นเวลานาน อาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว

เช่น ความตึงเครียดจากปัญหาเศรษฐกิจ ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาสถานการณ์ความเครียด และเสริมสร้าง

ภูมิต้านทานที่ดีให้แก่สมาชิกในครอบครัวให้ยังคงสานความสัมพันธ์ที่ดีไว้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับ

สถาบันครอบครัว จึงสนับสนุนให้สมาชิกครอบครัวใช้เวลาว่างอย่างมีคุณภาพทำกิจกรรมนันทนาการที่มีประโยชน์ ส่งผลดีต่อจิตใจและอารมณ์ของสมาชิกครอบครัว โดยสนับสนุนการเล่นดนตรี เพื่อเป็นสื่อสร้างความรัก ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้คนรอบข้าง จึงเป็นที่มาของ “โครงการดนตรี ความรัก และครอบครัว (My Music, My Love & My Family)” ซึ่งเป็นโครงการนำร่องเล็ก ๆ ในเรื่องการส่งเสริมนันทนาการเพื่อเป็นสะพานรักสานสัมพันธ์ครอบครัวและผู้คนรอบข้าง ในครั้งนี้ จึงเกิดขึ้น โดยเริ่มจากกิจกรรมดนตรีสากล ที่ใช้เครื่องดนตรีแซกโซโฟนเป็นเป้าหมายให้น้อง ๆ และครูผู้สอน มีทักษะและพัฒนาการมากขึ้น

โดยส่วนใหญ่เด็กและเยาวชนมีพื้นฐานการเป่าขลุ่ย ที่สามารถต่อยอดความรู้ไปสู่การมีทักษะด้านการเป่าแซกโซโฟน ในขณะเดียวกัน คุณครูผู้สอน หรือผู้ที่เล่นแซกโซโฟนเป็นอยู่แล้ว ก็สามารถพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะและเทคนิค

การเล่นแซกโซโฟนมากขึ้นไปอีก โดยมีนักแซกโซโฟนระดับตำนาน คุณเมธวัชร์ (เทวัญ) ทรัพย์แสนยากร ที่ได้กรุณามาร่วมแบ่งปันความรู้ เทคนิคพิเศษ และแบ่งปันประสบการณ์ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ตลอด 2 – 3 เดือนนี้ (เดือนมิถุนายน – กันยายน 2564)

“หวังว่าโครงดนตรี ความรัก และครอบครัว (My Music, My Love & My Family) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการดีดี จะทำให้เกิดการสร้างแรงจูงใจในการทำกิจกรรมด้านดนตรี ทั้งเพื่อความจรรโลงใจ ความสุขใจ การสานสัมพันธ์ความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวและผู้คนรอบข้าง ตลอดจนจุดประกายความฝัน และแรงบันดาลใจในการเล่นดนตรีเพื่อนำไปสู่เป้าหมายในชีวิตด้านต่าง ๆ ต่อไป นายจุติ กล่าว

นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กล่าวว่า การจัดโครงการดนตรี ความรัก และครอบครัว (My Music My Love & My Family) รูปแบบโครงการฯ แบ่งการดำเนินงานเป็น

2 กิจกรรมคือ กิจกรรมแรก การอบรมให้ความรู้ด้านดนตรีสากล (แซกโซโฟน) โดยผู้มีชื่อเสียงด้านดนตรีระดับตำนาน คือ อาจารย์ เทวัญ ทรัพย์แสนยากร ช่วงเวลาการอบรม ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.

(รวม 3 ชั่วโมง) เริ่มอบรมตั้งแต่วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน จนถึงเดือนกันยายน 2564 รวม 15 ครั้ง

โดยมีทั้งการเรียนร่วมกันในห้องเรียน และการเรียนผ่านสื่อออนไลน์ และกิจกรรมที่สอง การจัดกิจกรรม

การจัดงานถ่ายทอดทักษะและประสบการณ์ด้านดนตรี พร้อมการจัดมินิคอนเสิร์ต ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม คือ ช่วงเดือนกันยายน 2564 โดยให้น้อง ๆ และคุณครูที่เข้าอบรมได้แสดงความสามารถด้านดนตรี เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ มีพลังใจ มีความมั่นใจในการแสดงความสามารถในที่สาธารณะ เป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กและเยาวชน คุณครู และสมาชิกในครอบครัว ได้เห็นถึงพลังความฝัน ความหวัง และความสุขของผู้เล่นดนตรี

ผ่านบทเพลงที่บรรเลงจากเครื่องดนตรีที่สอดประสานเป็นท่วงทำนองต่าง ๆ นางจินตนา กล่าว

ทั้งนี้ สค. ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมพิธีเปิด และร่วมเวิร์คชอปกิจกรรมแรกของโครงการ ในวันเสาร์ที่ 19 มิ.ย. เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ทาง https://www.facebook.com/sorkor023068633 และสามารถติดตามตารางอบรมประจำสัปดาห์ได้ผ่านเพจกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เช่นกัน