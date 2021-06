10 เมนูเอาใจสายกิน อร่อยฟินทุกมื้อ กับแคมเปญ Mega Grab & Go แลกฟรีที่เมกาบางนา

ศูนย์การค้าเมกาบางนา สุดยอดแหล่งช้อปปิ้งและสถานที่พบปะสังสรรค์แห่งย่านกรุงเทพตะวันออก จัดแคมเปญพิเศษ “Mega Grab & Go” เอาใจสายกินที่ไลฟ์สไตล์แอ็คทีฟ แต่ขอฟินกับเมนูอร่อย อิ่มคุ้ม อิ่มครบ พร้อมไปลุยกับกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตลอดทั้งวัน ง่าย ๆ เพียงใช้คะแนนเมกา สไมล์ รีวอร์ดส แลกรับเมนูสุดพิเศษจาก 10 ร้านดังได้ฟรีได้แก่ Auntie Anne’s, EBOMB All Things About Egg, Hot Pot, Hua Seng Hong Dimsum, Mcdonald’s,Nice Two Meat U,Paul,Shinkanzen Sushi Go, Subway และ Sunrise Tacos ไม่ว่าจะชอบเมนูจากร้านไหน ก็ตามไปแลกกันได้เลย ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564 (หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด) เริ่มที่ อานตี้ แอนส์ (Auntie Anne’s) : คนรักชีส ฟินไม่ไหว กับ XOXO Cheese Pretzel ขนมปังอบร้อน ๆ ออกจากเตา ส่งกลิ่นหอมยั่ว ๆ ระหว่างชีสและซอสกระเทียมที่ท็อปอยู่ด้านบนสอดไส้ ไส้กรอกแม็กซิกัน เพิ่มความเผ็ดตัดความเลี่ยนด้วยผงบาร์บีคิวพอให้มีรสชาติ โรยด้วยออริกาโน่อีกนิด ลงตัวพอดี ใช้คะแนน เมกา สไมล์ รีวอร์ดส เพียง 20 คะแนน แลกได้ฟรีที่ร้านอานตี้ แอนส์ ชั้น 1 ใกล้โซนโฮมโปร อีบอมบ์ ออล ธิ่ง อะเบาท์ เอ้กส์ (EBOMB All Things About Egg) : สายเกาหลีต้องห้ามพลาด เมนูธรรมดาที่ไม่ธรรมดา ด้วยวัตถุดิบที่ทางตั้งใจคัดสรรแต่ของคุณภาพ เอามาปรุงด้วยสูตรเฉพาะของทางร้าน ที่หาได้ที่นี่เท่านั้น สำหรับลูกค้าเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ซื้อได้ในราคาพิเศษ มาให้สายเกาหลีได้ฟิน ฟรี! แลกได้ที่ร้าน อีบอมบ์ ออล ธิ่ง อะเบาท์ เอ้กส์ ชั้น 1 โซนเมกา ฟู้ดวอล์ค ไนซ์ ทู มีท ยู (Nice Two Meat U) : เคี้ยวเพลินๆ กับไก่ทอดป๊อปคอร์น กรอบนอกนุ่มใน ชุปแป้งทอดสูตรลับเฉพาะของร้าน คลุกเคล้ากับผงสูตรพิเศษเลือกระดับความเผ็ดได้ตามใจชอบ เมื่อไปทานอาหารที่ร้านก็อย่าลืมสั่งเมนูมาลองกันนะ พิเศษสำหรับสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส เพียงใช้ 45 คะแนน และเมนูไก่ทอดป็อบคอร์นได้เลย หรืออยากจัดเมนูปิ้งย่าง Korean pork BBQ (1,025 บาท) ลดอีก 5% สำหรับลูกค้าสมาชิกเท่านั้นนะ ไปฟินสไตล์เกาหลีได้ที่ร้าน Nice Two Meat U ฮอท พอท (Hot Pot) : ร้านบุฟเฟ่ต์ที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน ทีเด็ดคือน้ำจิ้มที่หาตัวเทียบได้ยากมาก ร้านนี้เหมาะกับสายกินจริงจังหน่อย เน้นอิ่ม จะมาเดี่ยวหรือมากับครอบครัว ก็อร่อยได้แบบคุ้ม พิเศษสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้ 30 คะแนน แลกรับข้าวแซลมอนย่างเกลือ หรือ ข้าวแซลมอนเทอริยากิ ไปกินแบบอิ่มท้อง 1 มื้อไปเลย ร้านฮอท พอทอยู่ชั้น 2 โซนเมกา ฟู้ดวอล์ค ฮั่วเซ่งฮง ติ่มซำ (Hua Seng Hong Dimsum) : อยากออเดิร์ฟเบาๆ กับติ่มซำคุณภาพเยี่ยม หรือเมนูอาหารจีน แบบ A La Cart ก็หาทานได้ที่ร้านนี้ หรืออยากจะอร่อยแบบคุ้มยิ่งขึ้น ก็ต้องพุ่งไปแลกคะแนนเมกา สไมล์ รีวอร์ดส 30 คะแนน ได้รับขนมจีบกุ้ง และซาลาเปามีไส้ให้เลือกถึง 10 ไส้ พร้อมน้ำเก๊กฮวยเย็น ๆ ให้อร่อยชื่นใจด้วย ร้านฮั่วเซ่งฮง ติ่มซำ อยู่ชั้น 1 ใกล้โซน เมกา มันนี่ แมคโดนัลด์ (Mcdonald’s) : เอาใจวัยทีน กับเมนูง่าย ๆ แต่ความอร่อยระดับโลก ที่ทานได้ทุกเพศทุกวัย และทุกโอกาส เดือนนี้เมกาบางนาเค้าก็มอบความพิเศษให้มากขึ้น สำหรับสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส เพียงใช้ 40 คะแนน รับแมคนักเก็ตไก่ 6 ชิ้น โค้ก 12 ออนซ์ 1 แก้ว และเฟรนช์ฟรายส์เล็ก ไปเลย แลกได้ทั้งแมคโดนัลด์ ชั้น 1 เมกา ฟู้ดวอล์ค และแมคโดนัลด์ ชั้น 2 ใกล้โซน อิเกียเลย พอล (Paul) : ความอร่อยสไตล์ฝรั่งเศษที่พร้อมเสิร์ฟให้ได้ทานกันแล้วที่เมกาบางนา ทั้งอาหารคาว เครื่องดื่ม หรือเบเกอรี่ก็มีให้ได้เลือกกันอย่างหลากหลายเมนู พิเศษ สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส เพียงใช้ 40 คะแนน แลกรับเมนู Ham Cheese Croissant ได้ฟรี ลิ้มลองความหอมกรุ่นของเบเกอรี่ที่อบจากเตาร้อน ๆ ด้วยอุณหภูมิที่พอเหมาะ กับวัตถุดิบพรีเมี่ยม ใช้ชีสนำเข้าจากฝรั่งเศส มีความฉ่ำของชีสและเนื้อขนมปังที่ลงตัว คือ The Best มาก คอเบเกอรี่ห้ามพลาด ร้านพอล อยู่ชั้น 1 โซนเมกา ฟู้ดวอล์ค

ชินคันเซ็น ซูชิ โก (Shinkanzen sushi Go) : สายซูชิต้องไม่พลาดร้านนี้ ซูชิคุณภาพดีในราคาสบายกระเป๋า มาพร้อมหลากหลายเมนูให้เลือกอร่อยได้แบบไม่จำเจ และยังสามารถใช้คะแนนเมกา สไมล์ รีวอร์ดส 35 คะแนน แลกรับ โรลแซลมอนไปกินแบบฟรีๆ อีกด้วย ร้านชินคันเซ็น ซูชิ โก อยู่ชั้น 1 ใกล้โซนบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า ซับเวย์ (Subway) : ร้านที่นำเสนอแซนวิชเท้ายาวและขนาด 6 นิ้ว จนกลายเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้าน พร้อมขนมปังที่อบสดใหม่และจัดทำตามที่คุณต้องการ ให้คุณได้อร่อยแบบสนุกกับการเลือกวัตถุดิบ มิกซ์แอนด์แมทช์ได้ตามใจชอบ แซนด์วิชแฮมไก่ขนาด 6 นิ้ว สามารถเลือกขนมปัง เลือกผัก และซอส ได้ตามใจชอบ อร่อยได้ง่ายขึ้นเพียงเป็นสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 25 คะแนน แลกไปทานได้ฟรีเลย หรือเช็คโปรโมชั่นอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่หน้าร้าน ร้านซับเวย์ อยู่ชั้น 1 ใกล้โซนเมกา มันนี่ ปิดท้ายกันที่ ซันไรซ์ ทาโก้ (Sunrise Tacos) : อาหารเม็กซิกันแท้ๆ ที่อร่อยและดีต่อสุขภาพ มาพร้อมหลากหลายเมนูให้ได้เลือกทาน เมนูแนะนำ Baja Style Fish Tacos เสิร์ฟมา 3 ชิ้น เป็นปลาดอรี่ชุบแป้งทอด มะเขือเทศ ผักชี ราดด้วยซอสสูตรเฉพาะของร้าน พร้อม Side dish ที่สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นสลัด, ชิพ หรือข้าวถั่วบด ถ้าอยากลองเมนู และมีคะแนน กดแลกได้เลยในแอปพลิเคชันเมกาบางนา ใช้คะแนนเมกา สไมล์ รีวอร์ดส 75 คะแนน เท่านั้น อิ่มแบบจุกๆ ไปเลย ที่ร้านซันไรซ์ ทาโก้ ชั้น 1 ใกล้โซนเมกา มันนี่ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ท่านที่มีแผนจะช้อป จะกิน และไม่อยากให้พลาดสิทธิพิเศษดีๆ อย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเมกา บางนาและสมัครสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส หรือใครที่มีคะแนนแล้วก็แวะไปเติมความอร่อย ให้อิ่มท้องแบบจุกๆ กันได้ ในแคมเปญ ‘Mega Grab & Go’ เอาใจสายกิน อร่อยฟินทุกมื้อ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564 อย่าลืมเช็คสิทธิ์และตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ แอปพลิเคชั่นเมกาบางนา คลิก http://onelink.to/n37e4g หรือ สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage: MegabangnaShoppingCenter

