ลอรีอัล ผู้นำด้านความงามระดับโลกร่วมมือกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ชชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

“ลาซาด้า” เดินหน้าสร้างแรงบันดาลใจ และตอบสนองความต้องการความงามในยุค New Normal ให้ผู้บริโภคทั่วประเทศ พร้อมยกทัพบิวตี้แบรนด์ผ่านขบวนพาเหรด LazMall Super Brand ในแคมเปญ House of Beauty ให้เหล่านักช้อปสายบิวตี้ได้เพลินเพลิน สนุกสนานไปกับการช้อปปิ้งบิวตี้ไอเท็มที่ใช่อย่างไร้ขีดจำกัด

เพื่อตอกย้ำการเป็นแบรนด์เครื่องสำอางและสกินแคร์ที่ครองตลาดออนไลน์ในลาซาด้า แบรนด์ดังอย่าง

ลอรีอัล ปารีส, เมย์เบลลีน นิวยอร์ก และการ์นิเย่ Official Store จับมือกันจัดแคมเปญใหญ่ที่สุดในรอบปี “House of Beauty“ เพื่อขอบคุณผู้บริโภค และพลาดไม่ได้กับอีเวนต์สุดพิเศษเอาใจขาช้อปด้วยไอเท็มเด็ดจาก Maison L’Oréal Paris, House of Maybelline และ House of Green Beauty Garnier ซึ่งอัดแน่นไปด้วยสินค้าขายดี และส่วนลดสุดพิเศษ ซื้อ 2 จ่าย 1 ทุกเซ็ตขายดี ลดสูงสุดถึง 50% พร้อมรับของขวัญสุดพิเศษสำหรับการสั่งซื้อ พิเศษที่สุด! กับดีลสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับ 2 ชั่วโมงแรก ตั้งแต่เวลา 00.00-02.00 ของวันที่ 23 มิถุนายน 2564 โปรโมชั่นสุดพิเศษนี้จัดขึ้นเพียง 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564 เท่านั้น

เปิด House หลังที่หนึ่ง “Maison L’Oréal Paris” พร้อมอัปเกรดความเก๋ไก๋ในแบบที่ไม่ต้องพยายาม ซึ่งเป็นความงามอันหรูหราในแบบฉบับของสาวปารีส ที่มีตั้งแต่เคล็ดลับความงามไปจนถึงนวัตกรรมล้ำสมัย พร้อมมอบความงามที่คุณคู่ควรผ่านไอเท็มชิ้นโปรด

จะมีบ้านหลังไหนสนุกกับการแต่งหน้าไปกว่า House of Maybelline ให้คุณเพลิดเพลินกับครีเอตเมคอัพลุคด้วยห้องเสริมความงามเสมือนจริง พร้อมแจกทิปเด็ดเคล็ด(ไม่)ลับ และเทคนิคการแต่งหน้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากผู้เชี่ยวชาญด้านความงามของ Maybelline หรือสาว ๆ คนไหนอยากรู้เคล็ดลับความสวยของสาว ๆ ITZY วงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังจากเกาหลี แรงบันดาลใจของสาว ๆ เมย์เบลลีน สามารถคลิกได้ที่ ITZY Makeup Station นอกจากนี้ยังสามารถลิฟต์ขนตาให้งอนเด้งเสมือนจริงได้ที่ Eye Salon อีกด้วย

ปิดท้ายด้วย ‘Garnier House of Green Beauty’ บิวตี้แคร์ที่ทำให้คุณสามารถดื่มด่ำกับความสดชื่นอันรายล้อมด้วยแมกไม้ และสวนเขียวขจี ด้วยพลังขับเคลื่อนจากหลักวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยมีส่วนผสมจากธรรมชาติแต่ทรงประสิทธิภาพ ช่วยเติมเต็มชีวิตแบบกรีนบิวตี้ที่หลาย ๆ คนใฝ่ฝันได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมใส่ใจโลกด้วยสูตรที่นอกจากจะเป็นมิตรต่อผิว และเส้นผมของคุณแล้ว ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

“เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมงานกับลาซาด้าในแคมเปญมหกรรมความงามนี้ เราจะนำเสนอดีลที่ดีที่สุด พร้อมทั้งสินค้าพิเศษที่ขายเฉพาะในลาซาด้า จากแบรนด์ที่ลูกค้ารักทั้งสามแบรนด์ ลอรีอัล ปารีส, เมย์เบลลีน นิวยอร์ก และการ์นิเย่” การัน คานซัล ผู้อำนวยการฝ่ายอีคอมเมิร์ซของ แผนกผลิตภัณฑ์อุปโภค ลอรีอัล ประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก กล่าว

“การเป็นพันธมิตรมาอย่างยาวนาน ทำให้เราริเริ่มความคิดใหม่ ๆ ที่น่าตื่นเต้นร่วมกัน โดยใช้ประโยชน์จาก

แพลตฟอร์มของลาซาด้า และความสามารถด้านโลจิสติกส์ในการนำเสนอประสบการณ์ช้อปปิ้งให้กับผู้ที่หลงใหลในความงามทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่เปิดตัวขบวนพาเหรด Super Brand ระดับประเทศของ LazMall กับลอรีอัล ผู้นำด้านความงามระดับโลก เพื่อสนับสนุนและผลักดันแบรนด์ต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมถึงส่งต่อประสบการณ์ความงามให้กับผู้ซื้อต่อไป” ปิแอร์ เบกเกอร์ส ผู้อำนวยการ LazMall ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ประจำภูมิภาคของลาซาด้า กรุ๊ป กล่าว

#houseofbeauty เพลิดเพลินกับที่สุดของความงาม!

[SKINCARE TRENDS] เทรนด์การดูแลผิว

วิธีแก้ไขปัญหาสิวในช่วง New Normal มีความต้องการมากขึ้น เนื่องจากต้องสวมหน้ากากอนามัยเป็นเวลานาน

ผลิตภัณฑ์แนะนำ: L’Oréal Paris Revitalift Crystal Micro-Essence, L’Oréal Paris Hyaluronic Acid Serum, Garnier Men Acno Fight Anti-Acne Scrub-in-Foam Cleanser, Garnier Pure Active Anti-Acne & Oil Clearing Foam, Garnier Micellar Water

การปรนนิบัติและการดูแลผิวหน้าที่บ้าน คือวิถี #newnormal จากการล็อกดาวน์เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 ทำให้ความต้องการหน้ากากอนามัย และเซ็ตฟื้นบำรุงผิวหน้าเพิ่มมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์แนะนำ: Garnier Light Complete Booster Serum, L’Oréal Paris Revitalift Hyaluronic Acid Freshmix Mask, L’Oréal Paris Revitalift Hyaluronic Acid Cream, Garnier Light Complete Brightening Serum Mask, Garnier Light Complete Bright Up Serum Face Mask

ครีมกันแดดเป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงฤดูร้อน

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ: L’Oréal Paris UV Defender Bright & Clear, L’Oréal Paris UV Defender Matte & Fresh, Garnier Light Complete Super UV Natural

[MAKEUP TRENDS] เทรนด์การแต่งหน้า

เทรนด์การแต่งหน้าให้สวยติดทน ไม่ไหล ไม่ติดหน้ากากอนามัยกำลังมา!

เมคอัพเพื่อผิวจากความโดดเด่นของส่วนผสม โดยความต้องการผลิตภัณฑ์เมกอัพจากส่วนผสมที่ดีต่อผิวเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากความกังวลในการสวม “หน้ากากอนามัย” ที่ต้องใส่ตลอดวัน

ผลิตภัณฑ์แนะนำ: Maybelline Fit Me Powder Foundation, Maybelline Instant Age Rewind Concealer L’Oréal Paris Fresh Wear Liquid Foundation

“ทุกสายตาจับจ้องมาที่ฉัน” เน้นการแต่งตาให้โดดเด่น (คิ้ว อายแชโดว์ ขนตา) สวยสะกดที่ทุกสายตา แม้สวมหน้ากากอนามัย

ผลิตภัณฑ์แนะนำ: Maybelline Hypercurl Mascara, Maybelline Hypersharp Liner, Maybelline Define & Blend Eyebrow Pencil, L’Oréal Paris Lash Paradise Mascara

[HAIR TRENDS] เทรนด์เกี่ยวกับผม

ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมโทนหม่นกำลังมาแรงในอาเซียน แรงบันดาลใจจากเซเลบริตีส์หลากหลายคนที่ชื่นชอบการทำสีผมเป็นโทนหม่น

การทำผมและย้อมสีผมเองที่บ้านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์แนะนำ: L’Oreal Paris Excellence Crème, L’Oreal Paris Excellence Fashion, Garnier Color Naturals Kit

ผลิตภัณฑ์เร่งความยาวของเส้นผม

ผลิตภัณฑ์แนะนำ: L’Oreal Paris Extraordinary Oil, L’Oreal Paris Dream Lengths

สิทธิประโยชน์ #HOUSEOFBEAUTY

สินค้าแนะนำลดสูงสุดถึง 50%

ลดกระหน่ำจัดเต็มถึง 3 วัน

รับวอยซ์เชอร์ส่วนลด 50% และโปรสุดพิเศษจาก Lazada

ของขวัญสุดพิเศษจากแบรนด์ต่าง ๆ (มีการกำหนดยอดขั้นต่ำ)

เชิญเยี่ยมชม #HOUSEOFBEAUTY พบกับส่วนลดสุดพิเศษ เพียงกรอกโค้ดLOREALHOB21

#LOrealxLazadaHOB

#MaybellinexLazadaHOB

#GarnierxLazadaHOB