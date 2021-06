นิวซีแลนด์เร่งแผนฟื้นฟูการศึกษาระหว่างประเทศ ดึง FutureLearn เเพลตฟอร์มใหม่ ดึงดูดนักเรียนทั่วโลก

การศึกษานิวซีแลนด์ ทุ่มงบ 51.6 ล้านเหรียญดอลลาร์นิวซีแลนด์ เร่งแผนฟื้นฟูการศึกษาระหว่างประเทศ สร้างเครือข่ายพันธมิตรการศึกษากับนานาชาติ เปิดหลักสูตร Global Pathway พร้อมมุ่งพัฒนารูปแบบการนำเสนอบทเรียนในรูปเเบบใหม่ๆ เสริมความแข็งแกร่งระบบการศึกษาให้มีความหลากหลายและยั่งยืน ล่าสุดประกาศร่วมมือกับ FutureLearn.com เเพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ผ่านออนไลน์ระดับสากลที่มี รวบรวมเอาหลักสูตรออนไลน์ระยะสั้นจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของนิวซีแลนด์กว่า 15 แห่งไว้ในเเพลตฟอร์มเดียว หวังดึงดูดนักเรียนจากนานาชาติทั่วโลกที่มีมากกว่า 15 ล้านคน มาศึกษาต่อที่นิวซีเเลนด์

นายกรานท์ แมคเฟอร์สัน (Mr.Grant McPherson) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ Education New Zealand (ENZ) เปิดเผยถึง “แผนฟื้นฟูการศึกษาระหว่างประเทศของประเทศนิวซีแลนด์” ภายในงานสัปดาห์วิชาการด้านการศึกษาระดับนานาชาติ New Zealand Partners Workshop Week 2021 (NZPWW) ซึ่ง ENZ ได้จัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ด้านการศึกษากับประเทศพันธมิตรในภูมิภาคเอเชีย เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า การศึกษาระหว่างประเทศ ถือเป็นภาคบริการส่งออกรายใหญ่อันดับ 5 ของนิวซีแลนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนในภูมิภาคเอเชีย ในปี 2019 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 79% ที่มาเรียนที่นิวซีแลนด์มาจากประเทศในภูมิภาคเอเชียสูงถึง 89,862 คน รวมถึงนักเรียนไทยกว่า 3,000 คน

รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้รับสนับสนุนงบประมาณ 51.6 ล้านเหรียญดอลลาร์นิวซีแลนด์ สำหรับแผนงานอนาคตและขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูการศึกษาระหว่างประเทศ เพื่อช่วยให้ภาคส่วนการศึกษาระหว่างประเทศของ

นิวซีเเลนด์มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการเชื่อมโยงพันธมิตรกับสถาบันต่างๆทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการมุ่งพัฒนารูปแบบการนำเสนอบทเรียนในรูปเเบบใหม่ๆ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งอุตสาหกรรมการศึกษาของนิวซีแลนด์ให้มีความหลากหลายและยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การศึกษาระหว่างประเทศที่นิวซีแลนด์ได้วางแนวทางดำเนินการได้ระหว่างปี 2018-2030

ล่าสุด ENZ ประกาศสร้างความร่วมมือครั้งใหม่กับ FutureLearn.com แพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่นำเสนอคอร์สออนไลน์จากพันธมิตรด้านการศึกษาและพันธมิตรในอุตสาหกรรมต่าง ๆ กว่า 250 ราย ให้แก่ผู้เรียนกว่า 15 ล้านคนทั่วโลก โดยการผนึกกำลังของ ENZ กับ FutureLearn และสถาบันการศึกษาในนิวซีแลนด์ครั้งนี้ เพื่อนำเสนอคอร์สออนไลน์จากสถาบันการศึกษาชั้นนำกว่า 15 แห่งของนิวซีแลนด์ให้แก่ผู้เรียนทั่วโลก โดยนำเสนอหลักสูตรระยะสั้นที่มีคุณภาพซึ่งส่วนใหญ่เน้นไปที่การศึกษาด้านความยั่งยืน ทั้งสำหรับผู้เรียนและผู้สอนในหลายสาขา เช่น เกษตรกรรมยั่งยืน ภาษาอังกฤษเพื่อความยั่งยืน และการสร้างแรงงานยั่งยืน

จากความร่วมมือกับ FutureLearn ครั้งนี้จะช่วยขยายโอกาสให้ผู้เรียนจากทั่วโลกได้สัมผัสกับประสบการณ์การศึกษาระดับนานาชาติของนิวซีแลนด์ได้ง่ายขึ้นในช่วงที่หลายประเทศมีข้อจำกัดเรื่องการเดินทาง โดยผู้เรียนจากทั่วโลกสามารถเลือกเรียนหลักสูตรระยะสั้นที่มีคุณภาพเเละเป็นเทรนด์ฮิตของคนรุ่นใหม่ที่ ENZ ได้รวบรวมคอร์สต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัย โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ สถาบันเทคโนโลยี สถาบันอาชีวศึกษา ผู้ให้ความรู้เรื่อง EdTech รวมถึงนักพัฒนาเทคโนโลยี VR การสร้างแบบจำลอง 3 มิติแอนิเมชั่น นักออกแบบเกม การเพิ่มทักษะเทคโนโลยีและความสามารถด้านดิจิทัล และผู้ให้ความรู้เฉพาะทาง เช่น Media Design School มาไว้ในเเพลตฟอร์มเดียวเป็นครั้งเเรก เพื่อให้ผู้เรียนทั่วโลกที่มีมากกว่า 15 ล้านคน ได้เข้ามาเลือกเรียนตามความชอบเเละถนัด หลักสูตร VR หลักสูตร เป็นต้น ซึ่งผู้เรียนสามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.futurelearn.com/courses/collections/study-new-zealand

นิวซีแลนด์ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศผู้นำด้านนวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้ มุ่งส่งเสริมและพัฒนาความสามารถให้นักศึกษาเป็นนักคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นนักแก้ปัญหา และผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต นอกจากนี้การศึกษาของนิวซีแลนด์ยังมีชื่อเสียงในการเสริมสร้างนักเรียนสู่ทักษะในอนาคต โดยได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 จากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในด้านการจัดการศึกษาได้ดีที่สุดในการเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่อนาคต จากการจัดอันดับของ Worldwide Educating for the Future Index 2019 โดย The Economist Intelligence Unit หรือ EIU ซึ่งเป็นหน่วยงานวิเคราะห์เศรษฐกิจ ของ THE ECONOMIST นิตยสารชื่อดังระดับโลกอีกด้วย

และจะเห็นว่านิวซีแลนด์ให้ความสำคัญกับบทบาทการศึกษาระหว่างประเทศในการช่วยแบ่งปันความรู้และสร้างเสริมศักยภาพมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ เปิดหลักสูตรระยะสั้น New Zealand Global Competence Certificate (NZGCC) โดยร่วมมือกับพันธมิตรการศึกษาทั่วภูมิภาคเอเชีย เช่น ประเทศไทย, เวียดนาม, ญี่ปุ่นและเกาหลี ที่สอนทักษะแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป เช่น การตระหนักรู้ในตนเองทางวัฒนธรรม การเอาใจใส่ต่อวัฒนธรรมอื่นๆ และการเชื่อมความพันธ์กับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทางวัฒนธรรม รวมถึงความร่วมมือกับ NCUK ของอังกฤษ เปิดสอน “หลักสูตร Global Pathway to New Zealand” ที่ช่วยให้นักเรียนจากกว่า 30 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย สามารถเริ่มต้นการเดินทางมาศึกษาต่อที่นิวซีแลนด์ได้ ผ่านศูนย์การศึกษาที่ได้รับการรับรองจำนวน 81 แห่งในประเทศของตน

นอกจากจะได้รับการยอมรับเป็นเมืองแห่งการศึกษาแล้ว จากวิกฤตการระบาดโรคโควิด-19 นิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับคำชมจากการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมาตรการที่เข้มข้นรวดเร็ว เพื่อดูแลผู้คนในนิวซีแลนด์ ซึ่งรวมถึงนักเรียนต่างชาติ มีการช่วยเหลือด้านการเงิน ด้านสังคม การเพิ่มช่องทางการสื่อสาร และมาตรการด้านสุขภาพ การตรวจ วินิจฉัยและการรักษา รวมถึงการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนต่างชาติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทำให้นิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายปลายทางด้านการศึกษานานาชาติชั้นนำของโลกโดยในแต่ละปีมีนักเรียนนานาชาติกว่า 125,000 คนจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก และล่าสุดเมืองโอ๊คแลนด์ของนิวซีแลนด์ ครองอันดับ 1 เมืองน่าอยู่ที่สุดในโลกประจำปี 2021 จากการสำรวจ The Economist Intelligence Unit อีกเช่นเดียวกัน