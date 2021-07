แพ็กเกจตรวจสุขภาพบีพลัส “B+” Check Up สุขภาพตามช่วงวัย กับ Shopee 7.7 Non-Stop Free Shipping Sale

โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพของท่านและคนที่ท่านรัก กับแพ็กเกจตรวจสุขภาพบีพลัส B+ Check Up สุขภาพตามช่วงวัย กับแคมเปญ Shopee 7.7 Non-Stop Free Shipping Sale ด้วย 3 ชุดตรวจ อาทิ แพ็กเกจ B+ Basic Check Up 3,000 บาท เหมาะสำหรับเพศชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 20-40 ปี แพ็กเกจ B+ Connect Male Check Up 9,500 บาท เหมาะสำหรับเพศชายที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป และ แพ็กเกจ B+ Connect Female Check Up 13,500 บาท เหมาะสำหรับเพศหญิงที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มาพร้อมกับการตรวจวัดพื้นฐาน หาค่าดัชนีมวลกาย BMI การทำงานของตับและไต ตรวจระดับไขมันในเลือด ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เอกซเรย์ปอดและหัวใจ อัลตราซาวนด์อวัยวะในช่องท้องทั้งหมด และชุดตรวจเพิ่มเติมสำหรับเพศหญิง อาทิ ตรวจมะเร็งเต้านมและอัลตราซาวนด์ ตรวจมะเร็งปากมดลูก โดยสูตินรีแพทย์ ฯลฯ โดยสามารถเลือกรับบริการตรวจสุขภาพนี้ได้ที่ รพ.กรุงเทพ 20 สาขาทั่วประเทศที่ร่วมรายการ* สามารถสั่งซื้อคูปอง E – Coupon ทางออนไลน์ผ่านร้านออฟฟิเชียลสโตร์บน Shopee Mall โดยค้นหาหน้าร้าน BangkokHospital_official ได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 กรกฎาคม 2564 คูปองจะมีอายุการใช้บริการ 180 วัน นับจากวันที่ซื้อ สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รพ.กรุงเทพ (ซ.ศูนย์วิจัย) Contact Center โทร. 1719 หรือ แอดไลน์ @bangkokhospital

*หมายเหตุ: ชุดตรวจสุขภาพบีพลัส B+ ที่ซื้อผ่าน Shopee Mall สามารถรับบริการได้ที่รพ. กรุงเทพ 20 สาขาในประเทศไทย คือ รพ.กรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ซอยศูนย์วิจัย, กลุ่มภาคตะวันตก : รพ.กรุงเทพสนามจันทร์ รพ.กรุงเทพเมืองราช รพ.กรุงเทพเพชรบุรี รพ.กรุงเทพหัวหิน, กลุ่มภาคตะวันออก : รพ.กรุงเทพพัทยา รพ.กรุงเทพระยอง รพ.กรุงเทพจันทบุรี รพ.กรุงเทพตราด กลุ่มภาคเหนือและอีสาน : รพ.กรุงเทพเชียงใหม่ รพ.กรุงเทพเชียงราย รพ.กรุงเทพอุดร รพ.กรุงเทพราชสีมา รพ.กรุงเทพขอนแก่น รพ.กรุงเทพพิษณุโลก, กลุ่มภาคใต้ : รพ.กรุงเทพภูเก็ต รพ.กรุงเทพสมุย รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ รพ.กรุงเทพสิริโรจน์ และ รพ.กรุงเทพหาดใหญ่