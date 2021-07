“คิง เพาเวอร์”หนุนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ฟื้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว จัดบิ๊กแคมเปญ“SHOP EAT PLAY STAY SAFE” 7 โปรโมชั่น

“คิง เพาเวอร์” ผู้นำร้านรีเทลเพื่อการท่องเที่ยวระดับโลกหนุน “ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์” ช่วยรัฐบาลนำร่องฟื้นเศรษฐกิจชาติ จัดบิ๊กแคมเปญ “SAFETY SHOPPING at King Power Phuket” ต้อนรับทัวร์ต่างชาติ เริ่ม 1 ก.ค.64 เดินหน้า “แจกคูปองส่วนลดพร้อมราคาพิเศษ” สินค้าดิวตี้ฟรีสนามบินและร้านในเมือง ระดมธุรกิจในเครืออัด 7 โปรโมชั่น “ร้านอาหารรามายณะภูเก็ต” ลด 50% ต่อเมนู “ช้อปออนไลน์/แอพพลิเคชั่น” ลด 20% “โรงแรมพูลแมนกรุงเทพฯ” ชูโปรห้องพัก 4 วัน 3 คืน เริ่มต้นแค่ 5,100 บาท “มหานครสกายวอล์ก” ลดค่าบัตรวันธรรมดาเหลือคนละ 371 บาท

นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจรีเทลเพื่อการท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกพร้อมเข้าร่วมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในโครงการ “ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ : Phuket Sandbox” เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดยได้สร้างความเชื่อมั่นด้วยมาตรการ “SAFETY SHOPPING at King Power Phuket” โดยเฉพาะการให้บริการร้านค้าปลอดอากรและร้านค้าเชิงพาณิชย์ภายในสนามบินภูเก็ต กับร้านค้าคิง เพาเวอร์ ในเมืองภูเก็ต ให้ร้านค้าทุกแห่งเน้นการดูแลด้านสุขอนามัยภายใต้โครงการ King Power Care Power และปฏิบัติตามมาตรฐาน D-M-H-T-T ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมทั้งพนักงานทุกคนรับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มเรียบร้อยแล้ว

ขณะนี้กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ พร้อมต้อนรับการเปิด “ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์” ด้วยแคมเปญใหญ่ใหม่ล่าสุด “KING POWER PHUKET SANDBOX : Shop Eat Play Stay Safe” ตอกย้ำชื่อเสียงของประเทศไทยซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์ของการช้อปปิ้งและศูนย์รวมอาหารอร่อย : Thailand Shopping and Dining Paradise กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ จึงขอมอบสิทธิประโยชน์ทั้ง “ส่วนลด” และ “ราคาพิเศษ” ให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ความประทับใจแบบครบวงจร ครอบคลุมเรื่องการ ช้อปปิ้ง ที่พัก อาหาร และแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้

โดยมอบ “คูปองส่วนลด” สินค้าที่เข้าร่วมรายการ ให้เลือกได้จาก 7 โปรโมชั่น เมื่อนักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการธุรกิจในเครือของคิง เพาเวอร์ สาขาต่าง ๆ คือ

1.ร้านค้า “คิง เพาเวอร์ ในสนามบินภูเก็ต” รับทันที !! คูปองส่วนลด1,000 บาท เมื่อเลือกซื้อสินค้าดิวตี้ฟรี มูลค่า 3,000 บาทขึ้นไป และส่วนลด 500 บาท เมื่อสินค้าที่ระลึก มูลค่า 1,500 บาทขึ้นไป

2.ร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ภูเก็ต รับคูปองส่วนลด 2,000 บาท เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการตั้งแต่ 6,000 บาทขึ้นไป

อีกทั้ง “คิง เพาเวอร์ ภูเก็ต” มอบสิทธิพิเศษเพิ่มเติมตลอดเดือนกรกฎาคม 2564 สำหรับ“นักท่องเที่ยวชาวไทย” สามารถรับคูปองส่วนลด ระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ เมื่อซื้อสินค้า 6,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 2,000 บาท พิเศษ!! เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ รับคูปองส่วนลด 2,000 บาท จำนวน 2 ใบ และ 4,000 บาท จำนวน 1 ใบ เพื่อนำไปใช้ซื้อเครื่องสำอางและน้ำหอมได้ตามลำดับตั้งแต่ 6,000 บาท และ 11,000 บาท

3.ห้องอาหารรามายณะ คิง เพาเวอร์ ภูเก็ต มอบรับส่วนลด 50% เมื่อสั่งอาหารแต่ละเมนู สามารถใช้สิทธิส่วนลดดังกล่าวได้

4.ช้อปทางออนไลน์ผ่านเว็ปไซต์และแอปพลิเคชัน คิง เพาเวอร์ รับคูปองส่วนลด 1,000 บาท เมื่อซื้อสินค้าดิวตี้ฟรี ที่ร่วมรายการ มูลค่า 3,000 บาทขึ้นไป และรับส่วนลดสูงสุด 20 % เมื่อเลือกซื้อสินค้า Home Delivery มูลค่า 3,000 บาท ขึ้นไป

ส่วนธุรกิจอื่นๆ ในกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ก็พร้อมใจกันมอบส่วนลดพิเศษ ด้วยเช่นกัน ได้แก่

5.มหานคร สกายวอร์ค : Mahanakhon Skywalk มอบส่วนลดพิเศษ แบ่งเป็น “ช่วงวันธรรมดา” วันจันทร์-วันศุกร์ เหลือคนละเพียง 371 บาท จากปกติ 530 บาท ช่วงวันหยุด วันเสาร์ อาทิตย์ เหลือเพียงคนละ 616 บาท จากปกติ 880 บาท

6.โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ จัดโปรโมชั่นแพกเกจห้องพัก 4 วัน 3 คืน โดยมีห้องพักให้เลือก 3 สไตล์ ได้แก่ 1.ห้องดีลักซ์ พิเศษเพียง 5,100 บาท หรือ 2.ห้องเอ็กเซ็กคลูทีฟ จ่ายเพียง 8,100 บาท และ 3.ห้องสูท จ่ายแค่ 9,600 บาท

7.“ศูนย์อาหารไทย เทสต์ ฮับ :Thai Taste Hub” ทั้งที่คิง เพาเวอร์ รางน้ำ และมหานคร คิวบ์ สาทรมอบส่วนลด 50% เมื่อเติมเงินซื้อบัตรรับประทานอาหาร 500 บาทขึ้นไป

นายอภิเชษฐ์กล่าวว่า กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ พร้อมร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นกลไกฟื้นฟูร่วมกับรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ โดย คิง เพาเวอร์ เจ้าของโครงการ “Thailand Smiles with You” ได้ทำประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำความคิดถึงประเทศไทยด้วยรอยยิ้มอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก

ล่าสุด คิง เพาเวอร์ เจ้าของสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ ร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดทําภาพยนตร์โฆษณาชุด “Amazing Moments in Phuket” ต้อนรับนักท่องเที่ยวผ่านแคมเปญ “Phuket is now open” ภายใต้แนวคิด “Amazing Thailand, Now even more Amazing” โดยได้นำจุดเด่นของกีฬาฟุตบอลที่มีผู้ชมทั่วโลกหลายร้อยล้านคน เข้ามามีส่วนร่วมกระตุ้นการท่องเที่ยวหรือ Sport Tourism โดยมีนักฟุตบอลสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ ทีมที่คว้าแชมป์เอฟเอ คัพ ปีล่าสุด 2564 จำนวน 3 คน ร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์ในภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านสื่อยอดนิยมระดับอินเตอร์ เชิญชวนนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ แถบยุโรปเดินทางมาในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ให้ได้มากที่สุด

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ พร้อมที่จะสนับสนุนรัฐบาล และทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ฟื้นฟูธุรกิจ เพื่อให้ประเทศไทยกลับมายืนหนึ่งในการนำนักท่องเที่ยวทั่วโลกกลับมาใช้จ่ายเงินฟื้นฟูกระจายไปยังทั่วประเทศได้อีกครั้ง

เรื่องโดย…เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน บล็อกเกอร์ #gurutourza ,www.facebook.com/penroongyaisamsaen