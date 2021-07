“พาณิชย์” นำทัพบุก อีสาน เปิดตัวโครงการ From Gen Z to be CEO ให้ความรู้ออนไลน์อาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาค

โอกาสมาถึงแล้วสำหรับผู้ที่มีความฝันอยากเป็น CEO กับ โครงการ กระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) โดย สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือสถาบัน NEA กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งดำเนินงานภายใต้นโยบายของ ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยมุ่งเน้นปั้นนักส่งออกรุ่นใหม่จาก 10 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนกว่า 1,500 ราย ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นนักรบทางการค้าในอนาคต โดยครั้งนี้ NEA จะนำทัพไปให้ความรู้กับน้องๆจาก สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2564 โดยจัดอบรมผ่านระบบ Zoom Webinar และ Facebook LIVE ณ สถาบัน NEA รัชดา

โดยหลักสูตรที่จัดอบรมในครั้งนี้เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเฉพาะ เพื่อ 93 สถาบันชั้นนำระดับประเทศ อาทิ หัวข้อ อัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีให้อยู่รอดในยุคดิจิทัล หัวข้อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ส่งออกเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นนักธุรกิจรุ่น นอกจากนี้ยังมีอีกหลายหัวข้อ อาทิ รู้ทันระบบขนส่งสินค้าออนไลน์ ด้วย Logistic อย่างครบวงจร, วิเคราะห์สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ เพื่อทำการตลาดและสร้างแบรนด์สินค้าไทยเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ, เจาะลึกแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ระหว่างประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนด้านแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ VLearn จากองค์กรผู้นำด้านดิจิทัลระดับประเทศอย่าง บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่การเป็น CEO รุ่นใหม่ ที่พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปด้วยกันกับโครงการ From Gen Z to be CEO สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://nea-genztobeceo.com/ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE OA โดยพิมพ์ @genzceo2021@gmail.com โทร 083-097-9190 และติดตามหลักสูตรและกิจกรรมต่าง ๆ ของทางสถาบัน NEA ได้ที่ https://nea.ditp.go.thและhttps://www.facebook.com/nea.ditp หรือ DITP Service Center โทร.1169 กด 1 หรือ Line: @nea.ditp