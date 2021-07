เซ็นทรัลพัฒนา ผู้นำ Omnichannel Food Destination

ขนทัพอาหารนานาชาติและร้านดังกว่า 2,075 ร้าน เปิดพื้นที่มอบบริการ Take Away & Delivery เสิร์ฟความอร่อยแบบปลอดภัย สั่งกลับบ้านแบบไม่ต้องรอคิว! ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล

ช่วยอำนวยความสะดวกเปิดพื้นที่ Take Away 14 สาขา ให้แก่ประชาชนคนไทยในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

เปิด Delivery 33 สาขา ส่งตรงความอร่อยถึงบ้านได้ง่ายๆ ให้กับลูกค้าทั่วประเทศ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา, เซ็นทรัลเฟสติวัล, เซ็นทรัล ภูเก็ต และ เซ็นทรัล วิลเลจ ตอกย้ำ ผู้นำ Omnichannel Food Destination ผนึกกำลังพันธมิตรผู้เช่าร้านอาหารชื่อดังกว่า 2,075 ราย เปิดพื้นที่ศูนย์การค้ามอบบริการ Take away, Drive Thru และ Delivery service รวมทุกรูปแบบบริการสั่งอาหารอย่างง่ายดายทั้ง Online และ Offline แบบไร้รอยต่อ มอบประสบการณ์ความอร่อยกับเมนูดังตั้งแต่ Street foods ไปจนถึงเมนูร้านดังระดับโลก เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนคนไทยทั่วประเทศ โดยเฉพาะในศูนย์การค้าเซ็นทรัล 14 สาขา ที่อยู่ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่เปิดให้บริการเฉพาะการสั่งกลับบ้านตามประกาศภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางช่วยเหลือผู้ประกอบการพันธมิตรร้านอาหารภายในศูนย์การค้าที่ได้รับผลกระทบให้มีรายได้ และสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างดีที่สุดในสถานการณ์ขณะนี้

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เราพร้อมสู้และยืนเคียงข้างร้านค้าผู้เช่าในทุกสถานการณ์ และพร้อมให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำสั่งภาครัฐอย่างเคร่งครัด โดยที่ผ่านมา ได้นำเอาจุดแข็งคือพื้นที่ของศูนย์การค้า เพื่อเป็นพื้นที่ในการตั้งจุด Take away เคาน์เตอร์ให้กับร้านค้าที่อยู่ภายในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ครอบคลุมใน 14 สาขา ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่ออำนวยความสะดวกและมอบประสบการณ์ความอร่อย สดสะอาด ปลอดภัย ให้กับทุกมื้อของลูกค้า โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพันธมิตรร้านอาหารผู้เช่าที่เตรียมเมนูดังมากมายตั้งแต่ Street food ร้านดัง, Local food, ร้านดังระดับโลกไปจนถึงร้านดังระดับมิชลินสตาร์ ทั้งอาหารคาว-หวาน ชานมไข่มุกในตำนานเจ้าแรกของโลก และอื่นๆ อีกมากมาย มาให้เลือกสั่งได้แบบสะดวก สะอาด ปลอดภัย ไม่ต้องออกจากบ้าน และที่สำคัญ “ไม่ต้องต่อคิว” โดยสามารถเลือกสั่งอาหารได้จากหลากหลายช่องทาง ได้แก่ GrabFood, บริการ CENTRAL EATS ผ่าน GrabFood ที่สามารถสั่งหลายเมนูอร่อยได้ในออเดอร์เดียว และเสียค่าส่งเพียงครั้งเดียว, บริการ ONE CALL x ONE CLICK ต่อสายตรงร้านอาหารให้กับบริการสั่งอาหารแบบ Take away แล้วนัดเวลารับอาหาร ที่จุดรับสินค้า หรือเลือกส่งของให้ถึงรถกับ บริการ Drive Thru รับตรงไม่ต้องลงจากรถ สะอาด ปลอดภัย สะดวกสุดๆ, จุดบริการ Take Away Counter ที่เปิดพื้นที่เพื่อให้ เลือก-สั่ง-ซื้อ ได้อย่างรวดเร็วที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 14 สาขา ในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ตอบโจทย์ Customer Journey ในช่วง COVID-19 โดยเฉพาะ Journey ของคนไทยในสถานการณ์โควิด-19 ที่พบว่า ผู้บริโภคชาวไทยกว่าครึ่ง (57%) มีแนวโน้มที่จะลดค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารที่ร้านในช่วง 6 เดือนข้างหน้า ในขณะที่เกือบ 1 ใน 2 ของผู้บริโภค (47%) มีแนวโน้มที่จะซื้ออาหารแบบกลับบ้าน (Takeaway Food) เพิ่มขึ้นเพราะยังกังวลเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัย (ขอบคุณข้อมูลจาก PwC.com)

“นอกจากนี้ เรายังได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้า และพนักงานร้านค้าทุกคน ในการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ทั้งการคัดกรองพนักงานเข้มงวดก่อนการปฏิบัติงานทุกวัน ดูแลให้พนักงานสวมอุปกรณ์ป้องกันทั้งหน้ากากอนามัย, Face Shield และถุงมือตลอดเวลา รวมถึงมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ในทุกขั้นตอน และ Big Cleaning ทุกวันเป็นประจำ ในส่วนของบริการ Delivery เรามีมาตรการเข้มงวดในการดูแล Delivery Man ทุกคนที่เข้ามารับสินค้าภายในศูนย์การค้า ทั้งต้องผ่านการคัดกรองเข้มงวด การใช้เจลแอลกฮอล์ฆ่าเชื้อที่ถุงมือและมือ การจัดพื้นที่เป็นสัดส่วนในการนั่งรอแบบเว้นระยะห่าง เป็นต้น” ดร.ณัฐกิตติ์กล่าว

โดยมีร้านอาหารที่เข้าร่วมทั้ง Delivery และ Take Away มากกว่า 2,075 ร้านอร่อย โดยมีร้านดังในเซ็นทรัลเวิลด์เข้าร่วม อาทิ Kam’s Roast ห่านย่างจากฮ่องกง ดีกรีมิชลิน 1 ดาว 7 ปีซ้อน, Sushiro ซูชิสายพานอันดับ 1 จากญี่ปุ่น, Haidilao หม้อไฟหมาล่าชื่อดังจากจีน, %Arabica, Song Fa, Tsuta, Syshi cyu, Peak Chocolate, La Meaw ตะลิงปลิง, On the table, Kobe, Sukishi, Sizzler, Shabushi, Maguro, Nara thai, Momo paradise, Aka, Coco Ichibanya, MK Live, MK restaurant, Earw thai, Sushi den, HDL, Sushiro, The karaked, Mom & Sis, Make me mango, Coffeelism ฯลฯ และยังมีร้านดังจากสาขาต่างๆ อีกมากมาย อาทิ ZEN, MK, Fuji, AKA, Yayoi, Bar B Q Plaza, Cheevit Ceeva, Ippudo, Sizzler, Shabushi, KOBE ,OOTOYA, หว่องหมิ่น, Sukishi, ChouNan, RED SUN, Sakura, Nice 2 Meat U, A Fox Princess, KIMUKATSU, HOSHI, Spaghetti Factory, KARAYAMA, Salad Factory, คำพูน, ส้มตำนัว, แหลมเจริญ, แม่ศรีเรือน, ลาวญวน เป็นต้น ที่มาพร้อมมอบส่วนลดและโปรโมชั่นมากมายผ่านทั้ง Online Delivery และ Take Away เพื่อให้ทุกท่านได้อิ่มฟิน กินคุ้ม โดยลูกค้ายังสามารถเลือกสั่ง Take Home หรือ Delivery ผ่านทุกช่องทางโดยตรงของแต่ละร้านได้ตามปกติ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลที่เปิดให้บริการ Take Away 14 สาขา ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล ลาดพร้าว, เซ็นทรัล อีสต์วิลล์, เซ็นทรัล แกรนด์ พระรามเก้า, เซ็นทรัล เวสต์เกต, เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ, เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์, เซ็นทรัล รามอินทรา, เซ็นทรัล พระรามสอง, เซ็นทรัล พระรามสาม, เซ็นทรัล บางนา, เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, เซ็นทรัล มหาชัย , เซ็นทรัล ศาลายา

โปรโมชั่น Take Away และ Delivery จากร้านดัง เมนูเด็ด ห้ามพลาด

โปรฮักไทย กินช่วยไทย (วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2564)

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก The 1 รับส่วนลด 80 บาท เมื่อสั่งอาหารครบ 500 บาท รับคูปองผ่านไลน์ CentralLife

Cash Back เมื่อสั่ง Take Away และจ่ายผ่านบัตรเครดิต Central The 1 มูลค่า 800 บาท รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 100 บา

GrabFood ขยายเวลา “อิ่มจุใจ ไม่จำกัดสิทธิ พิเศษสำหรับสมาชิก The 1 เมื่อสั่งอาหารในศูนย์การค้าเซ็นทรัลผ่าน GrabFood ใช้คะแนนแลกขั้นต่ำ 1 คะแนน รับโค้ดส่วนลด 50 บาท (เมื่อสั่งอาหาร 350 บาทขึ้นไป) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 4 สิงหาคม 2564

Central Eat สั่งเมนูฮิต จากหลายร้านดัง จบในออร์เดอร์เดียว จ่ายค่าส่งเพียงครั้งเดียว (ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดแคมเปญ)

โปรเด็ดส่งตรงจากร้าน La Meaw เมื่อสั่งอาหารผ่านร้าน เพียงซื้อกับข้าวครบ 600 บาท (ก่อนรวม vat) รับสิทธิฟรีหม่าล่า น้ำหนักตามราคาที่ซื้อกับข้าว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยังไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดสอบถามได้ที่ https://bit.ly/spicycatcenter

โปรโมชั่นจากร้านดัง ในช่วงที่ไม่สามารถนั่งทานที่ร้านได้ อาทิ Sushiro ราคาเริ่มต้น 200 บาท ชุด Aburi Sushi Set และ Ebi Sushi Set, Syshi cyu รับส่วนลด 10% ทุกเมนูสำหรับ Take Away – Delivery, Sukishi ซื้อ 1 ฟรี 1 สำหรับเซตเมนู, Sizzler สั่งเซตขาหมูกลับบ้านราคา 399 บาท จากปกติ 703 บาท, Coco Ichibanya ลดสูงสุด 300 บาท, Haidilao มอบส่วนลด 15% สำหรับบริการ Take away, Zen Restaurant โปรฯ 1 แถม 1 Salmon Lover, Oishi Eaterium อาหารญี่ปุ่นกล่อง เริ่มตั้งแต่ 40 บาท, Red Sun ข้าวกล่อง Dosirae ลด 50% THAI TERRACE ก๋วยเตี๋ยวผัดมันปู-ซี่โครงหมูอบ + น้ำใบเตย ราคา 199 บาท (ปกติ 249 บาท) TENYA ข้าวหน้าไก่เทมปุระ และไข่ออน เซ็น ราคาพิเศษ 77 บาท (จากปกติ 99 บาท) และอีกหลากหลายโปรโมชั่นให้คุณเลือกอิ่มสุดคุ้ม ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CentralLife และ Facebook Fanpage ของสาขาต่างๆ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ในขณะนี้ โดยยังคงคุมเข้มและยกระดับมาตรการความสะอาดปลอดภัยของศูนย์การค้าทั้ง 33 สาขาทั่วประเทศ ภายใต้แผนแม่บท “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” ขั้นสูงสุด รวมถึงการยกระดับความเข้มงวดในการฆ่าเชื้อด้วยแสง UV-C ตลอดเวลาในระบบอากาศ, เช็ดฆ่าเชื้อตลอดเวลาด้วยน้ำยาที่มีการรับรองระดับสากลว่ามีประสิทธิภาพสูงในการฆ่าเชื้อโควิด-19 และเพิ่มความถี่ฆ่าเชื้อในห้องน้ำทุก 30 นาที เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการมาใช้บริการที่จำเป็นได้ตามปกติ