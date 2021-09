SEPHORA FALL 2021

SEPHORA THAILAND พา Muse สาว คุณเต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ นำทัพความสวยและสดใสตอกย้ำความเป็นดินแดนแห่ง BEAUTY ให้เหล่าสาวกได้ค้นหาสไตล์อย่างไม่มีขีดจำกัด เพราะความสวยมี Freedom เสมอที่ SEPHORA! ด้วยคุณภาพ ความโดดเด่นของสินค้าระดับโลกที่จะทำให้ขาช้อป ช้อปสนุก จุใจ พร้อมเน้นย้ำ

ทำไม #ต้องเซโฟราเท่านั้น ?

เพราะ เซโฟราเป็นแหล่งรวบรวมแบรนด์ดังระดับโลก ที่หาได้ที่เราที่เดียว #ExclusiveAtSephora มี Exclusive Brands แบรนด์ดังชั้นนำ ทุกหมวดหมู่ของบิวตี้ไอเทม ไม่ว่าจะเป็น Makeup, Skincare, Haircare, Bodycare หรือ Fragrance อาทิ

Makeup: Rare Beauty by Sephora Collection, Rare Beauty by Selena Gomez, Fenty Beauty by Rihanna,Tarte, Huda Beauty, Anastasia Beverly Hills และอื่น ๆ อีกมากมาย

Skincare: Ole Henriksen, Supergoop!, Caudalie, KORA by Mirandar Kerr, Drunk Elephant และอื่น ๆ อีกมากมาย

Haircare: Olaplex, Briogeo, Ouai, Percy & Reed, Kristin Ess, Christophe Robin, Virtue Labs, IGK และอื่น ๆ อีกมากมาย

Fragrance เฉพาะที่มีจำหน่ายที่เซโฟราเท่านั้น เช่น Maison 21 G, Kayali และอื่น ๆ อีกมากมาย

เพราะ เซโฟราเปิดประสบการณ์การชอปปิ้งที่มีอิสระเพลิดเพลินกับการลองผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย พร้อมคำแนะนำจาก Beauty Advisor ผู้เชี่ยวชาญ หรือการชอปโดยไร้รอยต่อทาง Sephora Online ผ่าน sephora.co.th หรือ Application Sephora

เพราะ เซโฟราเป็นมีโปรเด็ด โปรปัง สำหรับกับลูกค้าเซโฟราโดยเฉพาะ 🎁 สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก ทั้งสะสมคะแนนแลกของพรีเมี่ยม หรือ กิจกรรมพิเศษต่างๆ

สำหรับฤดูกาลใหม่ Fall-Winter 2021 ปีนี้ ทางเซโฟราก็มีบิ้วตี้ไอเทมเข้าใหม่ หลากหลายหมวดหมู่ เพิ่มความมั่นใจให้คุณตั้งแต่ผมจรดปลายเท้า อัดแน่นอัปเดทจากเรา เพราะเซโฟราอยากให้ทุกคนมั่นใจในตัวเอง กล้าจะแสดงออกในสิ่งที่คุณเป็น ทลายกรอบ Beauty Standard ที่ถูกสร้างขึ้น ดัง สโลแกนหลัก MY BEAUTY POWER เพราะความสวยมี FREEDOM เสมอ กับ ธีม My Beauty Breaks Free ก้าวข้ามทุกกฎ ด้วยความงามบทใหม่ พร้อมส่งต่อพลังบวกเหล่านี้ให้กับตัวคุณเอง และ ผู้คนรอบข้าง

POWER YOUR SOUL ให้บิวตี้ไอเทม สร้างสรร บ่งบอกถึงความเป็นตัวคุณ

POWER YOUR SKIN ให้บิวตี้ไอเทม เสริมสร้างความมั่นใจ พร้อมช่วยแก้ไขจุดบกพร่องให้ตัวคุณ

POWER YOUR MIND ให้บิวตี้ไอเทม ช่วยคุณผ่อนคลาย ฮีลคุณจากวันที่เหนื่อยล้า ดั่งรางวัลให้ตัวคุณ

สุดท้ายนี้ ทางเซโฟรามี โปรโมชันดี ๆ สำหรับการชอป ออนไลน์มาฝาก

💟 ลูกค้าใหม่ รับส่วนลด 12% ในการช้อปออนไลน์ครั้งแรก (ไม่มีขั้นต่ำ) เพียงใช้โค้ด FALLNEW12

💟 ลูกค้าประจำ รับส่วนลด 10% ในการช้อปออนไลน์เมื่อ ชอปครบ 2,500 บาทขึ้นไป (จำกัด 1 สิทธิต่อสมาชิก) เพียงใช้โค้ด FALL10

💟 ใช้สิทธิตั้งแต่วันนี้ – 30 พ.ย. 64 โดยใส่โค้ดในหน้าสั่งซื้อออนไลน์ ที่เว็บไซต์ Sephora.co.th หรือแอปพลิเคชัน Sephora

@thaisephora

#SephoraFallTH2021