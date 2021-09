ไทยสมายล์บัส นำขบวน แพลตฟอร์ม รถบัสพลังงานไฟฟ้า เตรียมเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชน

ไทยสมายล์บัส จำกัด หรือ “TSB” ผู้นำระบบแพลตฟอร์ม การให้บริการรถบัสพลังงานไฟฟ้า หรือ E-Bus ซึ่งเป็นนวัตกรรม ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบขนส่งมวลชนด้วยแอปพลิเคชั่น ทีเอสบี โก (TSB GO) ซึ่งสามารถติดตามพิกัด การเดินทางของรถประจำทาง เพื่อพลิกโฉมรถโดยสารในระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นยานยนต์ไฟฟ้า ที่ทันสมัย สะอาด สะดวกสบาย ปลอดภัย และไร้ PM2.5 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ก้าวเข้าสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยเป็นรายแรก สนับสนุนภารกิจลดภาวะโลกร้อน เตรียมพร้อมที่จะเชื่อมต่อการเดินทาง “รถ-เรือ-ราง” แบบครบวงจร ช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายเดินทางเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืน

บริษัท ไทยสมายล์บัส จำกัด หรือ “TSB” ได้จัดพิธีเปิดการให้บริการรถบัสโดยสารพลังงานไฟฟ้า Thai Smile Bus “The Way for your smiles” เดินทางด้วยรอยยิ้ม ใส่ใจสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยมี นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้ง ไทยสมายล์บัส (TSB) ให้การต้อนรับ นายธีรพล นพรัมภา อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ท่านสมัคร สุนทรเวช)แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนอย่างอบอุ่น พร้อมกับนำรถบัสพลังงานไฟฟ้า มาแสดงให้แขกผู้มีเกียรติ และผู้สนใจเยี่ยมชม สร้างประสบการณ์ใหม่ที่ประทับใจ สมกับการรอคอย

นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานกรรมการ และผู้ก่อตั้ง ไทยสมายล์บัส (TSB) กล่าวว่า “เราได้ทำการศึกษาแล้วพบว่า ประชาชนในกรุงเทพฯ มีการเดินทางในระบบขนส่งสาธารณะถึง 2.72 ล้านคน จึงได้เตรียมการลงทุนและพัฒนาระบบต่างๆ จนในวันนี้ TSB มีความพร้อมแล้ว ที่จะนำแพลตฟอร์มยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ และเทคโนโลยีมาใช้เป็นหัวใจหลักในการบริการแก่ประชาชนด้วยคุณภาพ ความปลอดภัย และราคาประหยัด

นอกจากนี้ ไทยสมายล์บัส ยังมีแอปพลิเคชั่น ทีเอสบี โก (TSB GO) ที่ติดตามรถโดยสาร ด้วยระบบจีพีเอส (GPS) พร้อมทั้งบอกจำนวนผู้โดยสารบนรถ และจำนวนที่นั่งว่างบนรถได้ สามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมตอบสนองไลฟสไตล์สังคมไร้เงินสด (Cashless society) ด้วยการจ่ายเงินบนรถด้วยบัตรเดบิต เครดิต รวมถึงบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ของไทยสมายล์บัส และสแกน QR Code ชำระเงิน เพื่อลดการสัมผัส พร้อมกับมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด–19 ด้วยการรักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัด และติดตั้งอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคในอากาศทุกคันอีกด้วย”

และมากไปกว่านั้น 3 เหตุผล ที่ไทยสมายล์บัสน่าใช้บริการ เพราะไทยสมายล์บัสเป็น 1.) รถบัสพลังงานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานบริสุทธิ์ 100 เปอเซ็นต์ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 2.) มีเทคโนโลยีใหม่ เครื่องอ่านบัตรเพื่อการรองรับการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 3.) ด้านความปลอดภัย และมาตรฐานในเลือกบุคคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพในการบริการ

Thai Smile Bus : The Way for your smiles เดินทางด้วยรอยยิ้ม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เวปไซต์ www.thaismilebus.com และ แอปพลิเคชั่น TSB GO สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Google Play Store หรือ Apple store