กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ “Emma by AXA” ยกระดับการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ผู้นำธุรกิจประกันชีวิตและสุขภาพ เปิดตัวแอปพลิเคชัน “EMMA by AXA” แอปพลิเคชันที่เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และบริการที่หลากหลายทั้งด้านสุขภาพ ข้อมูลกรมธรรม์ แบบครบวงจรในแอปพลิเคชันเดียวแก่ลูกค้าคนสำคัญ โดยเป็นการยกระดับการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และการบริการกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งจะนำคุณก้าวสู่โลกของการมีผู้ช่วยส่วนตัวดิจิทัล ที่ห่วงใยคุณกว่าที่เคย เพียงปลายนิ้วสัมผัส

นางแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่นำดิจิทัลเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันของลูกค้า ซึ่งเป็นผลมาจากการระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้ช่วงเวลานี้ ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเปิดตัวแอปพลิเคชัน Emma by AXA สู่ตลาดประกันชีวิตของไทย การมีลูกค้ามาเป็นที่หนึ่ง คือหัวใจหลักที่สำคัญ และเป็นทุกสิ่งที่เราทำเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าของเรา ทั้งนี้บริษัทฯ เล็งเห็นความต้องการด้านประกันสุขภาพ และบริการสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า โดยผสมผสานระหว่างตัวแทนมืออาชีพ และที่ปรึกษาที่ดีที่สุดของเรา กับเครื่องมือดิจิทัล ในรูปแบบการบริการตนเอง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ชาญฉลาด โดยแอปพลิเคชัน “Emma by AXA” จะเป็นผู้ช่วยส่วนตัวดิจิทัล ที่มีทั้งความชาญฉลาด และเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าของเรามากยิ่งขึ้น โดยสามารถช่วยแนะนำลูกค้าได้ทั้งด้านประกันชีวิต รวมทั้งตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ ความมั่งคั่ง และการดำรงชีวิตของลูกค้า และคนในครอบครัว เพื่อให้ได้สัมผัสประสบการณ์ที่เป็นหนึ่งเดียว แอปพลิเคชัน Emma by AXA ให้บริการในแอกซ่าเอเชีย ได้แก่ ฮ่องกง จีน ญี่ปุ่น และฟิลิปปินส์ รวมถึงอินโดนีเซีย ที่จะเปิดตัวเร็วๆ นี้ ซึ่งในประเทศไทย กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต ให้ความคุ้มครองประกันสุขภาพแก่ลูกค้าประมาณ 500,000 ราย โดยมียอดขายกรมธรรม์ประกันสุขภาพแบบรายบุคคลเพิ่มขึ้นถึง 45% และเราคาดว่าจะมีลูกค้าจำนวน 300,000 รายที่จะลงทะเบียนใช้บริการ Emma by AXA ภายในสิ้นปี 2564 และเพิ่มขึ้นเป็น 500,000 ราย ในปี 2565”

นางแซลลี่ โอฮาร่า กล่าวเสริม “แอปพลิเคชัน Emma by AXA เป็นสิ่งสำคัญของบริษัทฯ ในการให้บริการดิจิทัล และช่วยให้เราปรับสถานะของเราจากผู้ดูแลลูกค้าด้านการจ่ายเงินสินไหมทดแทน สู่การเป็นเพื่อนคู่คิดที่จะดูแลกันตลอดไป (Payer to Partner) ทั้งนี้ Emma by AXA จะสนับสนุนคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมของลูกค้าตลอดเส้นทางชีวิตของลูกค้า ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นผู้นำด้านประกันสุขภาพ และถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของบริษัทฯ”

นางภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปัจจุบันดิจิทัลเข้ามามีบทบาท และกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคน นอกจากนั้น ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เรื่องสุขภาพ และความต้องการการดูแลเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ดังนั้น Emma by AXA จึงได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้บรรลุความต้องการด้านการดูแลสุขภาพ โดยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวดิจิทัล ที่พร้อมให้บริการแบบครบวงจร ทั้งด้านสุขภาพ และประกันชีวิต ดังนั้นแอปพลิเคชันนี้ จึงมีบริการพิเศษที่แตกต่างจากแอปพลิเคชันอื่น โดยในด้านของบริการด้านสุขภาพ Emma by AXA มีบริการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น บริการตรวจสอบอาการเบื้องต้นด้านสุขภาพด้วย AI (Symptom Checker) ซึ่งบริษัทฯ ใช้ฐานข้อมูลของ Mayo Clinic องค์กรชั้นนำระดับโลกที่ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ และยังสามารถใช้บริการ กรุงไทย-แอกซ่า เทเลเฮลท์ หรือบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน บริการด้านการเดินทางหากมีความจำเป็นต้องไปโรงพยาบาล พร้อมเพิ่มความสะดวกสบายกับบริการจัดส่งยาถึงบ้าน โดยปัจจุบันมีลูกค้าใช้บริการเทเลเฮลท์นี้ มากกว่า 7,000 ราย และมีความพึงพอใจของลูกค้าในบริการปรึกษาแพทย์ผ่านบริการดังกล่าว อยู่ที่ 98% นอกจากนี้ Emma by AXA ยังให้บริการค้นหาสถานพยาบาลในเครือข่าย ให้การเข้าถึงบริการเครือข่ายโรงพยาบาลทั่วประเทศของบริษัทฯ อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมลิงก์โดยตรงไปยัง Google Maps รวมถึงบริการ “แคร์คุณกว่าใคร” และ บริการขอความเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งมีหลากหลายบทความเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ และสุขภาพ ที่รวมอยู่ในแอปพลิเคชัน Emma by AXA

นอกจากบริการด้านสุขภาพแล้ว Emma by AXA ยังให้บริการข้อมูลด้านกรมธรรม์ประกันชีวิตอีกด้วย ลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ตรวจสอบมูลค่ากรมธรรม์ และกองทุนตามราคาตลาด แอปพลิเคชันนี้ยังให้บริการข้อมูลกรมธรรม์ บัตรประกันอิเล็กทรอนิกส์ และการชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อผ่านบัตรเครดิต บาร์โค้ด และ และคิวอาร์โค้ด ที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าของเรา รวมถึงโครงการ กรุงไทย-แอกซ่า พริวิลเลจ ที่สามารถใช้บริการได้ผ่านแอปพลิเคชันนี้ ซึ่งมอบสิทธิประโยชน์ และของขวัญมากมายให้กับลูกค้าตลอดทั้งปี โดย Emma by AXA จะเป็นผู้ช่วยที่คุณนึกถึงทุกครั้งที่ต้องการคำแนะนำด้านประกันชีวิต การวางแผนทางการเงิน และสุขภาพ และเป็นเพื่อนคู่คิดที่มอบสุขภาพที่ดี และความสะดวกสบายแบบง่าย ครบ จบ ในแอปพลิเคชันเดียว ทั้งนี้การพัฒนา Emma by AXA เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายหลักของบริษัทฯ และเร็วๆ นี้ บริษัทฯ จะขยายการให้บริการอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ การตรวจสอบสถานะการเรียกร้องสินไหมทดแทน สามารถพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ บริการกู้ตามสิทธิกรมธรรม์ และทำรายการสับเปลี่ยนกองทุนผ่านทางแอปพลิเคชัน ซึ่งกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมนี้ เพื่อมอบประสบการณ์ และบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเราอยู่เสมอ ตามนโยบายหลักของเรา คือ การมีลูกค้าเป็นที่หนึ่ง และพร้อมอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำแคมเปญโฆษณาเพื่อสื่อสารแอปพลิเคชัน Emma by AXA ผ่านโฆษณาออนไลน์ 2 ชุด โดยโฆษณาออนไลน์ชุดแรก จะเป็นการเล่าเรื่องราวของคู่สามีภรรยา ที่ได้ใช้แอปพลิเคชัน Emma by AXA เป็นผู้ช่วยคนสำคัญในชีวิต ที่คอยอยู่เคียงข้าง ดูแล และให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอเมื่อคุณมีปัญหาด้านสุขภาพ ส่วนโฆษณาออนไลน์ชุดที่สอง จะเน้นถึงการเป็นผู้ช่วยในด้านการวางแผนทางการเงินของ Emma by AXA ให้กับคู่สามีภรรยา เพื่อให้มั่นใจว่าการวางแผนทางการเงินของคุณ จะสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวให้กับคุณ ซึ่งภาพรวมของโฆษณาออนไลน์ทั้งสองชุด จะเน้นความสนุก เข้าถึง และจับต้องได้ง่าย เช่นเดียวกับ Emma by AXA ที่ใช้งานง่าย สะดวก เพียงปลายนิ้ว นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก คุณหญิง รฐา โพธิ์งาม นักร้อง นักแสดงชื่อดัง กูรูด้านสุขภาพ เป็นคนทันสมัย ที่มีความมุ่งมั่น และมีบุคลิกคล่องแคล่ว มาร่วมแสดงในโฆษณาทั้งสองชุด โดยเป็นตัวแทนของ Emma ซึ่งสามารถสะท้อนภาพลักษณ์ของ Emma ได้อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ โฆษณาชุดดังกล่าว จะเริ่มออกอากาศในวันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป และสื่อสารไปสู่ทุกกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ สื่อออนไลน์ และสื่อกลางแจ้ง พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังมีกิจกรรมสนุกๆ สำหรับแคมเปญ Emma by AXA บนแอปพลิเคชัน TikTok เพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกกัน โดยสามารถถ่ายคลิปวีดีโอ และใช้ฟิลเตอร์ของ Emma by AXA พร้อมติดแฮชแท็ก #เอ็มม่าห่วงยู และ #EmmaKTAXA บนบัญชี TikTok ของท่าน เพื่อลุ้นรับรางวัลรวม 350 รางวัล ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 270,000 บาท

นางแซลลี่ กล่าวทิ้งท้ายว่า “บริษัทฯ รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้แนะนำแอปพลิเคชัน Emma by AXA ให้กับลูกค้าของเรา และเราเชื่อว่ารูปแบบการให้บริการของ Emma by AXA จะสามารถสนับสนุนการดูแลลูกค้าของเราในรูปแบบออนไลน์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น Emma by AXA ยังตอกย้ำพันธสัญญาของเรา ‘Know You Can’ ที่มุ่งมั่น ส่งเสริม สนับสนุนทุกความเชื่อมั่น และดูแลกันลูกค้าของเราตลอดไป”

สำหรับท่านที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Emma by AXA หรือข้อมูลเกี่ยวผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.krungthai-axa.co.th

*หมายเหตุ ทั้งนี้ลูกค้ากรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน EMMA by AXA ได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ IOS และ Android เพียงสแกน QRCode ด้านล่าง