อีซูซุรับรางวัล “แบรนด์น่าเชื่อถือสูงสุดแห่งปี” พร้อมรางวัลพิเศษ “Greenovation Brand Award”

อีซูซุรับรางวัล “แบรนด์น่าเชื่อถือสูงสุดแห่งปี” (Thailand’s Most Admired Brand) พร้อมรางวัลพิเศษ “Greenovation Brand Award”

คุณวิชัย สินอนันต์พัฒน์ กรรมการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด รับมอบรางวัลเกียรติยศ “แบรนด์รถปิกอัพที่น่าเชื่อถือสูงสุดประจำปี 2564” (Thailand’s Most Admired Brand 2021) ซึ่งเป็นผลจากการทำวิจัย “2021 Thailand’s Most Admired Brand & Why We Buy?” โดยนิตยสาร BrandAge ซึ่งเป็นผลจากการสำรวจและวิจัยความน่าเชื่อถือของแบรนด์ รวมถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคทั่วประเทศ โดย “แบรนด์อีซูซุ” ได้รับคะแนนความน่าเชื่อถือเป็นอันดับ 1 ในหมวดยานยนต์ กลุ่มประเภทรถปิกอัพ นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล “Greenovation Brand Award” ซึ่งเป็นการคัดเลือกแบรนด์ที่มีความโดดเด่นมากเป็นพิเศษซึ่งมีนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมสู่สังคมเสมอ และมีบทบาทสำคัญในกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆอีกด้วย